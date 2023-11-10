25 малоизвестных фактов о сериале «Друзья»

Камео Вайноны Райдер в сериале «Друзья» было встречено неоднозначно. Этот эпизод стал одним из самых низких по количеству зрителей в сезоне: его посмотрели всего 16,3 млн человек. Это было время, когда у актрисы случились неприятности из-за ее клептомании — она украла одежду в дорогом магазине, потом проходила принудительное лечение.