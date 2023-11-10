25 малоизвестных фактов о сериале «Друзья»

Прошло уже почти 20 лет с момента окончания популярного ситкома «Друзья», но многие до сих пор вспоминают его с любовью и продолжают регулярно пересматривать. Он стал поистине культовым и народным зрелищем, и оказал большое влияние на сериальную индустрию.
Вот несколько фактов о «Друзьях», которые поклонники сериала могут счесть занимательными.
Мэттью Перри посвятил свою жизнь помощи другим людям, в том числе Хэнку Азарии, игравшему в сериале роль Дэвида. Свой бывший особняк в Малибу он превратил в центр трезвости, который просуществовал до 2015 года.
Актеры всегда старались сохранить формат ансамбля и сделать так, чтобы никто из них не доминировал. Они участвовали в одних и тех же номинациях на премии и просили снимать их на обложках журналов только всех вместе.
Изначально предполагалось, что Фиби будет встречаться с ученым Дэвидом, но сценаристам так понравился Майк Пола Радда, что они изменили сюжет.
Мэтт и Джен оставались на съемочной площадке еще несколько часов после окончания съемок финала и ушли последними (23 января 2004 г.).
Чтобы создать культовый образ Джоуи в одежде Чендлера, костюмеры взяли вещи из его гардероба и обрезали их так, чтобы они были расклешены и выглядели как многослойные. Сзади все застегивается на липучку.
Мэтью и Кортни на самом деле были дальними кузенами, чьи родственники поженились в Англии почти 500 лет назад. Согласно семейному древу, они были 11-юродными братом и сестрой.
В то время как Дэвид выступил с инициативой коллективно перезаключить контракты с актерами, чтобы добиться равной оплаты труда, именно Кортни предложила, чтобы все шестеро делали друг другу замечания о том, что они могут сделать, чтобы стать лучше как актеры.
Мэттью Перри помогал своим друзьям и другим актерам пройти прослушивание на роль Чендлера, пока застрял снимаясь в комедийном научно-фантастическом ситкоме LAX 2194, и только потом, когда этот ситком закрыли, прошел прослушивание сам.
Во время съемок девушки сидели на строгой диете и ежедневно тренировались. Тяжелее всех приходилось Лизе Кудроу. Она постоянно сравнивала себя с Дженнифер и Кортни и говорила, что гонка за фигурой — это невесело.
С 2004 года шестеро друзей ни разу не собирались вместе в одной комнате, за исключением одного раза на званом ужине в доме Кортни в октябре 2019 года.
Когда зрители забеспокоились по поводу того, как выглядел Мэттью в спецвыпуске «Друзья: Воссоединение» (2021 г.), его представители пояснили, что перед съемками ему была сделана срочная стоматологическая операция.
Есть причина, по которой «Друзья» не затрагивали тему 11 сентября. Сценаристы посчитали, что это не самый актуальный сериал, и не захотели делать специальный эпизод, в котором все переживают из-за случившегося и пытаются с этим справиться.
Когда актеры отправились в Лас-Вегас, перед началом съемок режиссер Джеймс Берроуз дал им по 200 долларов для игры в казино. Мэтт ЛеБлан проиграл их за несколько секунд, и ему дали еще 200 долларов.
Лиза считала, что с трудом справляется с ролью Фиби, вплоть до третьего сезона. В конце концов она обратилась за советом к Мэтту ЛеБлану, который просто сказал ей, что она справляется прекрасно и не надо напрягаться.
Много лет считалось, что девятый сезон станет последним. Студия NBC согласилась выплатить Warner Bros. 10 млн долл. за производство каждого эпизода десятого сезона.
На свой первый гонорар за съемки в «Друзьях» Дженнифер купила «Мерседес», который продавался несколько лет. Он сломался после двух поездок.
Обычно живая аудитория составляла 300 человек, в то время как в Лондоне сцены снимались в студии с тремя аудиториями по 500 человек. Это стало самой большой аудиторией за все время существования шоу.
Том Селлек поначалу был в ужасе, когда вышел на съемочную площадку «Друзей». По его словам, он был до смерти напуган, сидя за столом и видя, как близко друг к другу находятся все остальные актеры, но «Кортни очень помогла».
В пилотном эпизоде сериала «Джоуи» выясняется, что Рейчел и Росс снова поженились.
Дженнифер Энистон была единственной участницей основного состава, которая не стала пробовать печально известное блюдо на День благодарения, которое на самом деле состояло из бананов и взбитых сливок.
Желтое платье Рейчел стало настолько популярным, что даже спустя много лет дизайнер сериала регулярно получал запросы от поклонников, желающих приобрести это платье.
Имя Рейчел встречается в названиях 28 эпизодов, намного чаще, чем имена остальных «Друзей», а имя Моники — в названиях 8 эпизодов, реже всего.
Прослушивания на главные роли проходили в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Сначала кастинг-директор отобрал 75 актеров из примерно тысячи. Те, кто получил обратный звонок, снова читали перед Крейном, Кауффманом и Брайтом. Последние три/четыре актера, отобранные на каждую роль, должны были читать перед президентом Warner Bros. Television.
Дэвид Швиммер попросил Джеймса Берроуза стать его наставником во время первого сезона и очень хотел учиться.
Камео Вайноны Райдер в сериале «Друзья» было встречено неоднозначно. Этот эпизод стал одним из самых низких по количеству зрителей в сезоне: его посмотрели всего 16,3 млн человек. Это было время, когда у актрисы случились неприятности из-за ее клептомании — она украла одежду в дорогом магазине, потом проходила принудительное лечение.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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