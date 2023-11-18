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Прогулка по Ленинграду - Санкт - Петербургу 1991 года

Прогулка по Ленинграду - Санкт - Петербургу 1991 года

Автор:
18 ноября 2023 21:54
Метки: Россия   СССР   история   фото   
266
30

6 сентября 1991 года общегородским референдумом было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. А под конец года перестала существовать и страна, в которой был Ленинград. Давайте вместе посмотрим, как город прожил тот год.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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