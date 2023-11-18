Прогулка по Ленинграду - Санкт - Петербургу 1991 года

6 сентября 1991 года общегородским референдумом было возвращено историческое название - Санкт-Петербург. А под конец года перестала существовать и страна, в которой был Ленинград. Давайте вместе посмотрим, как город прожил тот год.
Интересного вам просмотра!
2.
Митингов было очень много. Самые крупные проходили во время августовского путча. Вот, например, 19 августа 1991 года, митинг около Мариинского дворца.
4.
В городе начали появляться баррикады. Это, например, улица Герцена (ныне - Большая Морская улица).
6.
Митинг у здания Ленсовета на Исаакиевской площади. Время действия то же, что и на прошлом снимке - август 1991 года.
8.
А в Невском районе продолжается реконструкция Володарского моста. Фермы моста уже сняли, а движение перевели на временный мост-дублёр.
9.
Летом 1991 года, на углу Невского проспекта и Караванной улицы открыли магазин Lancome. Очереди за французской косметикой были колоссальные :)
12.
На улице Салтыкова-Щедрина, которая через 7 лет станет Кирочной, ещё висят партийные лозунги, но довольно скоро они отсюда исчезнут.
14.
Кафе-мороженое "Лягушатник" на Невском проспекте.
15.
Двор по адресу улица Халтурина, 12 (кстати, уже в конце года улица Халтурина снова станет Миллионной) во время капитального ремонта.
17.
Очередь в универсам "Юбилей", что на Свердловской набережной.
18.
23 февраля 1991 года в гостинице "Ленинград" произошёл пожар.
19.
В результате пожара погибло 16 человек, из которых 9 - это бойцы пожарной охраны, приехавшие спасать "Ленинград"...
26.
На площади Мира, которая уже через год снова станет Сенной, продолжается строительство станции метро "Садовая".
27.
Улица Кораблестроителей и пустырь перед рекой Смоленкой, на котором лет через 10 начнут строить ЖК "Морской каскад".
29.
Это - гидравлическая модель дельты Невы, которая чуть позже превратится в...гипермаркет "Максидом".
Источник:
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