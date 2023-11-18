Прогулка по Ленинграду - Санкт - Петербургу 1991 года

18.

Очаг возгорания был в номере 773, который снимали шведские туристы. Они включили телевизор, а потом пошли в столовую, не выключив его. Само собой, причина пожара была вовсе не в шведах, а в коротком замыкании, которое произошло в недрах телевизора «Рекорд-В-312».