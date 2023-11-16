13 знаменитостей, которые влюбились в своих помощников, тренеров, стилистов

Жена Итана Хоука Райан Шоухьюз недолго работала няней у его детей, пока он был женат на Уме Турман, но, по словам Итана, ничего романтического между ними тогда не было. «Я познакомился с Райан через своего литературного агента, и она действительно была одной из нянь Майи и Левона во время съемок фильма, — рассказывал он в 2009 году в интервью газете Guardian. — После короткого периода работы на меня Райан вернулась в Колумбийский университет, чтобы получить степень. Никаких скандальных мыслей или действий тогда не было. В последующие годы мой брак распался под влиянием многих факторов, ни один из которых не был даже отдаленно связан с Райан». Пара состоит в браке с 2008 года, у них двое детей — Индиана и Клементина.