13 знаменитостей, которые влюбились в своих помощников, тренеров, стилистов

Вроде бы у известных людей должен быть невероятно широкий круг общения и огромный выбор, если речь идет об отношениях, любви и браке. Удивительно, но факт: довольно часто звезды, наоборот, склонны искать себе пару где-то рядом, в ближайшем окружении — и их выбор падает на ассистентов, помощников по дому, нянь собственных детей, стилистов, личных телохранителей, тренеров и т. д.
Вот несколько примеров пар, в которой не оба партнера из «звездной» среды, а лишь один.
Актёр познакомился со своей женой Джиллиан в 1997 году, когда решил подстричься. Он вошел в парикмахерскую, увидел Джиллиан и «сразу понял, что она та самая». Они женаты с 1999 года.
Жена Итана Хоука Райан Шоухьюз недолго работала няней у его детей, пока он был женат на Уме Турман, но, по словам Итана, ничего романтического между ними тогда не было. «Я познакомился с Райан через своего литературного агента, и она действительно была одной из нянь Майи и Левона во время съемок фильма, — рассказывал он в 2009 году в интервью газете Guardian. — После короткого периода работы на меня Райан вернулась в Колумбийский университет, чтобы получить степень. Никаких скандальных мыслей или действий тогда не было. В последующие годы мой брак распался под влиянием многих факторов, ни один из которых не был даже отдаленно связан с Райан». Пара состоит в браке с 2008 года, у них двое детей — Индиана и Клементина.
Американский R&B-певец Ашер познакомился со своей бывшей женой Тамекой Фостер в 2007 году, когда она работала его стилистом. По словам Тамеки, в то время она находилась в процессе разрыва отношений с мужем, и Ашер дал ей совет разобраться в ситуации. Но когда стало ясно, что они с мужем не останутся вместе, музыкант пригласил ее на свидание. Она пошутила, что ему нужно было повзрослеть, и он был «немного раздражающим клиентом», но их первым настоящим официальным свиданием стал совместный отдых в Аспене, а остальное — уже история.
Супермодель Хайди Клум в течение полутора лет встречалась со своим телохранителем Мартином Кирстеном. Было это еще в 2012 году. «Мартин — великий человек, и недавно мы узнали друг друга с совершенно другой стороны, — рассказывала она позже. — Он был с нашей семьей последние четыре года. Он заботился о наших четверых детях и очень нам помогал. Я доверяю ему жизнь своих детей».
Жена Кристиана Бэйла Сиби Блажич не была его помощницей и не работала на него. Но он познакомился с ней, когда она работала ассистентом Вайноны Райдер, его коллеги по фильму «Маленькие женщины», и они женаты с 2000 года. Пара известна своей закрытостью, но в 2009 году Бэйл рассказал о своей семье изданию People: «Всё дело в моих девочках, моей жене и дочери. Я постоянно ношу с собой их фотографии».
Робин Уильямс познакомился со своей женой Маршей Гарсес Уильямс в 1984 году, когда она работала няней у его первого сына Зака. Уильямс оставил свою первую жену Валери Веларди ради Марши, и пара прожила в браке с 1989 по 2010 год.
После громкого развода с Марком Энтони Дженнифер Лопес в период с 2012 по 2016 год периодически встречалась со своим гораздо более молодым танцором Каспером Смартом, и они остаются в хороших отношениях до сих пор. «Это были действительно профессиональные отношения в течение очень долгого времени, прежде чем что-то вообще произошло, — рассказал Каспер Смарт. — Думаю, это произошло спонтанно. Там случилась химия. С этим невозможно бороться».
Пол Радд познакомился со своей женой Джули Йегер во время встречи в офисе по связям с общественностью. «Готовился к выходу фильм "Бестолковые", вот тогда мы и встретились, — рассказала Джули в телевизионном интервью. — Я работала в пиар-фирме, которую он нанял, и он получил больше, чем просто пиар». Пол же рассказал, что Джули была на самом деле самым первым человеком, с которым он познакомился, когда переехал в Нью-Йорк, а дальше всё пошло как-то само.
Кристина Агилера познакомилась со своим женихом Мэттью Ратлером еще в 2009 году, когда он был ассистентом продюсера в фильме «Бурлеск» , в котором она снялась. «Мэттью — особенный человек, — сказала она журналу People после того, как они начали встречаться. — Во время съемок фильма у нас была очень крепкая дружба. Он из тех людей, с которыми можно часами разговаривать по телефону, и вдруг наступает тот самый день». Пара помолвлена с 2014 года, и в том же году у них родилась дочь Саммер Рейн.
Хилари Дафф некоторое время встречалась с Джейсоном Уолшем, который был ее личным тренером, а в 2016 году объявила об этом публично. После их расставания Хилари поразмышляла об отношениях в интервью Cosmopolitan, объяснив, почему поначалу не решалась обнародовать свои отношения. «Мне просто нужно было убедиться, что это правильно. Людям не обязательно все обо мне знать, пока я сама не разберусь в своих делах, понимаете? — рассказала она . — Но потом я подумала: "К чёрту. Он мой парень"».
Роб Лоу впервые встретил Шерил Беркофф на «свидании вслепую» в 1983 году. Но по-настоящему они начали встречаться после того, как шесть лет спустя, в 1989 году, она работала визажистом в фильме «Дурное влияние», в котором он играл главную роль. «Шерил была и остается моим лучшим другом, — сказал Роб в одном из интервью. — Так что если вы женитесь не потому, что это ваш лучший друг, а по какой-то иной причине, вы с самого начала ставите себя в невыгодное положение. Ведь все остальное в браке может приходить и уходить, и только дружба останется и будет вас поддерживать».
Хилари Суонк встречалась со своим бывшим агентом Джоном Кампизи в 2007–2011 годах после расторжения 10-летнего брака с актером Чадом Лоу. «Я верю в святость брака, — сказала она InStyle, когда ее спросили о возможности снова выйти замуж. — Знаете, мы с Джоном оба были в длительных браках, и нам не стоит спешить с этим снова».
Наконец, звезда реалити-шоу «Игра вслепую» Тарек эль Мусса признался, что встречался с няней своих детей Алиссой после того, как расстался со своей женой Кристиной Хаак в результате скандального развода в 2018 году. «Я встречался с ней в течение месяца, — рассказал он. — Я переживал трудные времена, и она потрясающая. Но я никогда не держал ее за руки, когда рядом были дети».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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