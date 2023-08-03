Первый российский регион официально запретил пропаганду абортов

Мордовия стала первым российским регионом, в котором приняли закон, запрещающий склонять женщин к аборту, сообщил в своём Telegram канале глава республики Артём Здунов. По его словам, с такой инициативой выступила общественная палата и получила поддержку религиозных и общественных организаций.

Согласно тексту закона, под склонением понимаются действия, которые направлены на "понуждение беременной женщины к совершению искусственного прерывания беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения требований", а также навязывание беременной женщине информации, признанной пропагандой абортов. Таким же образом закон расценивает давление на родственников беременной женщины, от которых та зависит в финансовом плане.