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Первый российский регион официально запретил пропаганду абортов

Первый российский регион официально запретил пропаганду абортов

Автор:
03 августа 2023 13:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Мордовия   закон   запрет   оборты   пропаганда   склонение   
890
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Наказывать сторонников искусственного прерывания беременности планируют штрафами.

Мордовия стала первым российским регионом, в котором приняли закон, запрещающий склонять женщин к аборту, сообщил в своём Telegram канале глава республики Артём Здунов. По его словам, с такой инициативой выступила общественная палата и получила поддержку религиозных и общественных организаций.


Согласно тексту закона, под склонением понимаются действия, которые направлены на "понуждение беременной женщины к совершению искусственного прерывания беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения требований", а также навязывание беременной женщине информации, признанной пропагандой абортов. Таким же образом закон расценивает давление на родственников беременной женщины, от которых та зависит в финансовом плане.

За склонению к аборту предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей для граждан России, для иностранцев — от 10 до 20 тысяч рублей. Должностные и юридические лица за подобный проступок заплатят от 25 до 50 тысяч и от 100 до 200 тысяч рублей соответственно.


Примечательно, что законом правонарушение будет считаться совершённым даже в том случае, если женщина не стала прерывать беременность.

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Метки: Мордовия   закон   запрет   оборты   пропаганда   склонение   
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10  комментариев
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20k
Corvus Corax Час назад
А она была, эта пропаганда? Что-то я такой рекламы не видел никогда...
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268
no. 7 минут назад
можно как-то пропаганду имитации бурной деятельности запретить?
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19k
Bill Полчаса назад
Хм, "навязывание информации, признанной пропагандой абортов". Ну тогда надо сначала признать какую-то информацию - пропагандой абортов. И опубликовать список запрещенной информации.
С юридической точки зрения: кто будет признавать - суд, горисполком, депутаты, лично глава Мордовии?
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3k
Lexx 58 минут назад
Как то всё размыто и труднодоказуемо.
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30
abobryshev1 Час назад
Д... . Б...!
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16k
Совранский Час назад
Мордовия - БРАВО!!!
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