Первый российский регион официально запретил пропаганду абортов

Наказывать сторонников искусственного прерывания беременности планируют штрафами.
Мордовия стала первым российским регионом, в котором приняли закон, запрещающий склонять женщин к аборту, сообщил в своём Telegram канале глава республики Артём Здунов. По его словам, с такой инициативой выступила общественная палата и получила поддержку религиозных и общественных организаций.
Согласно тексту закона, под склонением понимаются действия, которые направлены на "понуждение беременной женщины к совершению искусственного прерывания беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения требований", а также навязывание беременной женщине информации, признанной пропагандой абортов. Таким же образом закон расценивает давление на родственников беременной женщины, от которых та зависит в финансовом плане.
За склонению к аборту предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей для граждан России, для иностранцев — от 10 до 20 тысяч рублей. Должностные и юридические лица за подобный проступок заплатят от 25 до 50 тысяч и от 100 до 200 тысяч рублей соответственно.
Примечательно, что законом правонарушение будет считаться совершённым даже в том случае, если женщина не стала прерывать беременность.
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С юридической точки зрения: кто будет признавать - суд, горисполком, депутаты, лично глава Мордовии?