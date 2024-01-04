Праздничные наряды - удачные и не очень

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Новый год уже наступил, но каникулы продолжаются. И некоторые позволяют себе расслабиться в этот промежуток не только в плане еды, но и одежды – на время забыть о надоевшем дресс-коде.
Люди наряжаются в дурацкие носки и свитеры с оленями. И наряжают своих домашних питомцев, чтобы те тоже прочувствовали на своей шкурке всю прелесть праздничной атмосферы. Некоторые воспринимают хозяйские причуды вполне благосклонно, тогда как есть и хвостики, которым категорически не нравится такое посягательство на собственную тушку.
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