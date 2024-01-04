FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15614 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Праздничные наряды - удачные и не очень

Праздничные наряды - удачные и не очень

Автор:
04 января 2024 15:29
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Новый год   колпак   кот   наряд   образ   одеяние   праздник   собака   шапка   
1199
31

Новый год уже наступил, но каникулы продолжаются. И некоторые позволяют себе расслабиться в этот промежуток не только в плане еды, но и одежды – на время забыть о надоевшем дресс-коде.

Люди наряжаются в дурацкие носки и свитеры с оленями. И наряжают своих домашних питомцев, чтобы те тоже прочувствовали на своей шкурке всю прелесть праздничной атмосферы. Некоторые воспринимают хозяйские причуды вполне благосклонно, тогда как есть и хвостики, которым категорически не нравится такое посягательство на собственную тушку.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Животное   Новый год   колпак   кот   наряд   образ   одеяние   праздник   собака   шапка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Xaос Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Умница-красавица 53 минуты назад
Минус за тупые подписи. Тут вам не одноклассники
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

104914



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 удивительных первых раз, которые изменили чей-то взгляд на жизнь
17 удивительных первых раз, которые изменили чей-то взгляд на жизнь
7000 женщин Германии стали жертвами сексуального насилия со стороны беженцев
7000 женщин Германии стали жертвами сексуального насилия со стороны беженцев
Набирающие популярность в сообществах
На "Буратино" замахнулись новым фильмом
На "Буратино" замахнулись новым фильмом
Humber. От монитора до портового крана
Humber. От монитора до портового крана
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бухгалтера после корпоратива

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#полиция#кот#факты#забавно#Мемы
#фото#Прикол#новости#Новый год#кино#ограбление
#Юмор#в мире#США#фильм#люди#сарказм
Если друг оказался вдруг: чуткая Дейзи помогла вызволить из шахты своего хвостатого приятеля Если друг оказался вдруг: чуткая Дейзи помогла вызволить из шахты своего хвостатого приятеля Подготовка с ними – это уже наполовину праздник Подготовка с ними – это уже наполовину праздник Приземляюсь на носу, счастье всем уже несу! Приземляюсь на носу, счастье всем уже несу! Дорога зовёт: эмоции четвероногих путешественников Дорога зовёт: эмоции четвероногих путешественников Котики-завистники Котики-завистники

На что жалуетесь?

Вернуться