Прекрасный-красный и очарование искусства глазами Андрея Атрошенко

Искусство об искусстве. Так можно назвать работы этого живописца.
С 1994 года Атрошенко начал принимать участие в выставках, в том числе зарубежных. Большой популярностью картины живописца пользуются в Штатах и Франции.
Главными музами автора выступают жена и дочь, а основным образом является женщина в искусстве. Танцовщицы, балерины, музыканты на полотнах художника очень ярко передают душевное состояние и эмоциональный настрой.
При более детальном рассмотрении даже может показаться, что картину окружает вибрация движений или флёр музыки, которые являются такой же её полноценной составляющей, как и персонажи.
Во многих работах превалируют красные и бордовые тона, передающие страсть, очарование и жизненную искру героинь.
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