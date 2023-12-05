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Прекрасный-красный и очарование искусства глазами Андрея Атрошенко

Прекрасный-красный и очарование искусства глазами Андрея Атрошенко

Автор:
05 декабря 2023 13:40
Сообщество : Искусство
Метки: Андрей Атрошенко   Музыка   жанровая сценка   женский образ   живопись   искусство   картина   танец   цвет   экспрессия   
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Искусство об искусстве. Так можно назвать работы этого живописца.

С 1994 года Атрошенко начал принимать участие в выставках, в том числе зарубежных. Большой популярностью картины живописца пользуются в Штатах и Франции.

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Главными музами автора выступают жена и дочь, а основным образом является женщина в искусстве. Танцовщицы, балерины, музыканты на полотнах художника очень ярко передают душевное состояние и эмоциональный настрой.

При более детальном рассмотрении даже может показаться, что картину окружает вибрация движений или флёр музыки, которые являются такой же её полноценной составляющей, как и персонажи.

Во многих работах превалируют красные и бордовые тона, передающие страсть, очарование и жизненную искру героинь.

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Метки: Андрей Атрошенко   Музыка   жанровая сценка   женский образ   живопись   искусство   картина   танец   цвет   экспрессия   
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Андрей Кузнецов 2 часа назад
Пара слов.
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