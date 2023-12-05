Прекрасный-красный и очарование искусства глазами Андрея Атрошенко

Главными музами автора выступают жена и дочь, а основным образом является женщина в искусстве. Танцовщицы, балерины, музыканты на полотнах художника очень ярко передают душевное состояние и эмоциональный настрой.

При более детальном рассмотрении даже может показаться, что картину окружает вибрация движений или флёр музыки, которые являются такой же её полноценной составляющей, как и персонажи.

Во многих работах превалируют красные и бордовые тона, передающие страсть, очарование и жизненную искру героинь.