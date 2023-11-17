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В ВОЗ рассказали, что одиночество опаснее курения и ожирения

В ВОЗ рассказали, что одиночество опаснее курения и ожирения

Автор:
17 ноября 2023 12:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: воз   здоровые   интересное   одиночество   полезное   риски для здоровья   фото   
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Всемирная организация здравоохранения создала комиссию по одиночеству, которая в течение трёх лет будет оценивать влияние социальных связей на здоровье человека. После этого комиссия предложит способы борьбы с одиночеством.

Хирург из США доктор Вивек Мерти и посланник Африканского союза по делам молодежи Чидо Мпембой возглавят комиссию, которая на протяжении трёх лет будет изучать одиночество. В состав комиссии также вошли ещё 11 правозащитников и министров из разных стран. Идея создания комиссии пришла организаторам после пандемии COVID-19.

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Из-за локдауна социальная активность людей сильно снизилась и количество одиноких сильно увеличилось.

По словам Чидо Мпембой, одиночество очень опасно для здоровья.

Социальная изоляция не знает возраста или границ… А одиночество становится глобальной проблемой общественного здравоохранения и затрагивает все аспекты здоровья. Риски для здоровья одиноких людей так же серьезны, как выкуривание 15 сигарет в день, и даже сильнее - как ожирение и отсутствием физической активности.

Сначала три года участники комиссии будут оценивать влияние социальных связей на здоровье человека. А после проанализируют все данные и предложат варианты борьбы с одиночеством во всем мире.

К тому же, быть одиноким вредно для здоровья. По оценкам организации, каждый четвертый пожилой человек в мире сталкивается с социальной изоляцией, что повышает риск развития деменции на 50%, а также увеличивает вероятность ишемической болезни или инсульта на 30%.

Источник:

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Метки: воз   здоровые   интересное   одиночество   полезное   риски для здоровья   фото   
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2  комментария
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6k
hhwost 42 минуты назад
Робинзон Крузо недоумевает: "я 28 лет жил один да ещё и курил при этом, оказывается это всё вредно!"
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65k
doker Полчаса назад
Враньё полное.
Вдовы и вдовцы живут намного дольше, чем их сверстники живущие в браке.
Они живут просто назло. Назло миру и природе.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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