В ВОЗ рассказали, что одиночество опаснее курения и ожирения

Хирург из США доктор Вивек Мерти и посланник Африканского союза по делам молодежи Чидо Мпембой возглавят комиссию, которая на протяжении трёх лет будет изучать одиночество. В состав комиссии также вошли ещё 11 правозащитников и министров из разных стран. Идея создания комиссии пришла организаторам после пандемии COVID-19.

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Из-за локдауна социальная активность людей сильно снизилась и количество одиноких сильно увеличилось.

По словам Чидо Мпембой, одиночество очень опасно для здоровья.

Социальная изоляция не знает возраста или границ… А одиночество становится глобальной проблемой общественного здравоохранения и затрагивает все аспекты здоровья. Риски для здоровья одиноких людей так же серьезны, как выкуривание 15 сигарет в день, и даже сильнее - как ожирение и отсутствием физической активности.

Сначала три года участники комиссии будут оценивать влияние социальных связей на здоровье человека. А после проанализируют все данные и предложат варианты борьбы с одиночеством во всем мире.

К тому же, быть одиноким вредно для здоровья. По оценкам организации, каждый четвертый пожилой человек в мире сталкивается с социальной изоляцией, что повышает риск развития деменции на 50%, а также увеличивает вероятность ишемической болезни или инсульта на 30%.