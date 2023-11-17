В ВОЗ рассказали, что одиночество опаснее курения и ожирения

Всемирная организация здравоохранения создала комиссию по одиночеству, которая в течение трёх лет будет оценивать влияние социальных связей на здоровье человека. После этого комиссия предложит способы борьбы с одиночеством.
Хирург из США доктор Вивек Мерти и посланник Африканского союза по делам молодежи Чидо Мпембой возглавят комиссию, которая на протяжении трёх лет будет изучать одиночество. В состав комиссии также вошли ещё 11 правозащитников и министров из разных стран. Идея создания комиссии пришла организаторам после пандемии COVID-19.
Из-за локдауна социальная активность людей сильно снизилась и количество одиноких сильно увеличилось.
По словам Чидо Мпембой, одиночество очень опасно для здоровья.
Социальная изоляция не знает возраста или границ… А одиночество становится глобальной проблемой общественного здравоохранения и затрагивает все аспекты здоровья. Риски для здоровья одиноких людей так же серьезны, как выкуривание 15 сигарет в день, и даже сильнее - как ожирение и отсутствием физической активности.
Сначала три года участники комиссии будут оценивать влияние социальных связей на здоровье человека. А после проанализируют все данные и предложат варианты борьбы с одиночеством во всем мире.
К тому же, быть одиноким вредно для здоровья. По оценкам организации, каждый четвертый пожилой человек в мире сталкивается с социальной изоляцией, что повышает риск развития деменции на 50%, а также увеличивает вероятность ишемической болезни или инсульта на 30%.
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Вдовы и вдовцы живут намного дольше, чем их сверстники живущие в браке.
Они живут просто назло. Назло миру и природе.