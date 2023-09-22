В Индии родилась девочка с лишними пальцами на руках и ногах

Ребёнок появился на свет с семью пальцами на каждой руке и шестью пальцами на каждой ноге.
Мама девочки, 25-летняя Сарджу Деви, родила ее на восьмом месяце беременности. Врачи заключили, что малышка абсолютно здорова, несмотря на аномалию.
Как только родители увидели особенность своего ребенка, то сразу пришли в восторг, так как посчитали дитя инкарнацией местной богини Дхолагарх Деви, храм которой находится совсем рядом с больницей. Дхолагарх Деви обычно изображают с восемью руками.
В настоящее время неизвестно, хотят ли родители девочки удалить у нее пальцы хирургическим путем или оставить все как есть, но больше похоже на второе.
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