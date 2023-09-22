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В Индии родилась девочка с&nbsp;лишними пальцами на&nbsp;руках и&nbsp;ногах

В Индии родилась девочка с лишними пальцами на руках и ногах

Автор:
22 сентября 2023 09:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   в мире   девочка   дети   люди   пальцы   ребёнок   
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Ребёнок появился на свет с семью пальцами на каждой руке и шестью пальцами на каждой ноге.

Мама девочки, 25-летняя Сарджу Деви, родила ее на восьмом месяце беременности. Врачи заключили, что малышка абсолютно здорова, несмотря на аномалию.

Как только родители увидели особенность своего ребенка, то сразу пришли в восторг, так как посчитали дитя инкарнацией местной богини Дхолагарх Деви, храм которой находится совсем рядом с больницей. Дхолагарх Деви обычно изображают с восемью руками.

В настоящее время неизвестно, хотят ли родители девочки удалить у нее пальцы хирургическим путем или оставить все как есть, но больше похоже на второе.

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Метки: Индия   в мире   девочка   дети   люди   пальцы   ребёнок   
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5  комментариев
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60k
pynh Час назад
Не иначе как в Ганге купались
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4k
Enigma Kuutar 21 секунду назад
Не самое страшное, что могло родиться в Индии
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17k
Сергей 15 минут назад
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1k
Веселый Пук 16 минут назад

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Едондер пуп 24 минуты назад
Итого две дюжины пальцев. Удобно будет учить делению))
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Себастьян Перейра

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