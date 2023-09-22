В Индии родилась девочка с лишними пальцами на руках и ногах

Как только родители увидели особенность своего ребенка, то сразу пришли в восторг, так как посчитали дитя инкарнацией местной богини Дхолагарх Деви, храм которой находится совсем рядом с больницей. Дхолагарх Деви обычно изображают с восемью руками.