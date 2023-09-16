Скульптура экс-канцлера Германии Ангелы Меркель развалилась через 2 года после открытия

Статуя была открыта в октябре 2021 года в музее Темпель в Этсдорфе, во время пребывания Меркель на посту главы правительства Германии.

Скульптура была просто напичкана символизмом. Руки политика были сложены в характерный «бриллиант Меркель», ее взор (и взор коня) обращены на восток, коня она оседлала без какой-либо сбруи, да и сам конь непростой — это классический американский квортерхорс. 3D-печатная скульптура высотой 2,7 метра изначально была покрыта дешевой краской под золото, под которой скрывался легкий бетон. Это, как и отсутствие постамента, как бы символизировало скромность политика.





Статуя произвела тогда фурор и было заявлено, что вот оно - будущее искусства. Но что-то пошло не так.