В тихом городке Этсдорф, Верхний Пфальц, рухнула "Меркель на коне".
Статуя была открыта в октябре 2021 года в музее Темпель в Этсдорфе, во время пребывания Меркель на посту главы правительства Германии.
Скульптура была просто напичкана символизмом. Руки политика были сложены в характерный «бриллиант Меркель», ее взор (и взор коня) обращены на восток, коня она оседлала без какой-либо сбруи, да и сам конь непростой — это классический американский квортерхорс. 3D-печатная скульптура высотой 2,7 метра изначально была покрыта дешевой краской под золото, под которой скрывался легкий бетон. Это, как и отсутствие постамента, как бы символизировало скромность политика.
Статуя произвела тогда фурор и было заявлено, что вот оно - будущее искусства. Но что-то пошло не так.
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Выяснилось, что материалы, напечатанные на 3D-принтере, не всегда могут подходить для скульптур на открытом воздухе. Такие факторы, как погодные условия, прочность используемого материала и дизайн самой статуи, могут играть определенную роль в долговечности 3D-печатной статуи.
Голова у коня отвалилась еще весной вместе с рукой политика, но тогда скульптуру спешно отреставрировали и покрасили. А вот теперь она и вовсе рассыпалась на несколько частей.
Некоторые западные аналитики и вовсе усмотрели в падении статуи, символ меняющегося политического ландшафта не только в Германии, но и в Европе в целом.
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Те кто её лепили , знали , что это временно ( и я говорю не только про памятник ) .
Шольц следующий .