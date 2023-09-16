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Скульптура экс-канцлера Германии Ангелы Меркель развалилась через 2 года после открытия

Скульптура экс-канцлера Германии Ангелы Меркель развалилась через 2 года после открытия

Автор:
16 сентября 2023 08:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   конь   скульптура   статуя   статуя Меркель   фрау Меркель   
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В тихом городке Этсдорф, Верхний Пфальц, рухнула "Меркель на коне".

Статуя была открыта в октябре 2021 года в музее Темпель в Этсдорфе, во время пребывания Меркель на посту главы правительства Германии.

Скульптура была просто напичкана символизмом. Руки политика были сложены в характерный «бриллиант Меркель», ее взор (и взор коня) обращены на восток, коня она оседлала без какой-либо сбруи, да и сам конь непростой — это классический американский квортерхорс. 3D-печатная скульптура высотой 2,7 метра изначально была покрыта дешевой краской под золото, под которой скрывался легкий бетон. Это, как и отсутствие постамента, как бы символизировало скромность политика.


Статуя произвела тогда фурор и было заявлено, что вот оно - будущее искусства. Но что-то пошло не так.



Выяснилось, что материалы, напечатанные на 3D-принтере, не всегда могут подходить для скульптур на открытом воздухе. Такие факторы, как погодные условия, прочность используемого материала и дизайн самой статуи, могут играть определенную роль в долговечности 3D-печатной статуи.


Голова у коня отвалилась еще весной вместе с рукой политика, но тогда скульптуру спешно отреставрировали и покрасили. А вот теперь она и вовсе рассыпалась на несколько частей.


Некоторые западные аналитики и вовсе усмотрели в падении статуи, символ меняющегося политического ландшафта не только в Германии, но и в Европе в целом.

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Метки: Германия   конь   скульптура   статуя   статуя Меркель   фрау Меркель   
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4  комментария
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32k
MatveiVainrub 50 минут назад
Так она же из говна слеплена .
Те кто её лепили , знали , что это временно ( и я говорю не только про памятник ) .
Шольц следующий .
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470
skorpin 51 минуту назад
Так потому что ФРГ уже не на коне, не говоря о Меркель!!!
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14k
GROMOZEKA 57 минут назад
Прям возникают нехорошие ассоциации с ЕС
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