В Севастополе два спортсмена задержали грабителя, укравшего у пенсионерки сумку

Поздним вечером 7 ноября севастопольский грабитель позарился на сумку пенсионерки. Сорвав её с плеча пожилой женщины, мужчина бросился бежать. Неподалёку от остановки на проспекте Генерала Острякова в тот момент находились два тренера-рукопашника: Михаил Германович и Зограб Оганян. Услышав крики о помощи, парни бросились догонять злоумышленника.

Убежать грабителю не удалось. Его технично скрутили и передали в руки полиции.