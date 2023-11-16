В Севастополе два спортсмена задержали грабителя, укравшего у пенсионерки сумку

Парни услышали крик о помощи - и остановили убегающего мужчину. Удержание провели на доступном преступнику языке: сильно и не слишком нежно.
Поздним вечером 7 ноября севастопольский грабитель позарился на сумку пенсионерки. Сорвав её с плеча пожилой женщины, мужчина бросился бежать. Неподалёку от остановки на проспекте Генерала Острякова в тот момент находились два тренера-рукопашника: Михаил Германович и Зограб Оганян. Услышав крики о помощи, парни бросились догонять злоумышленника.
Убежать грабителю не удалось. Его технично скрутили и передали в руки полиции.
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Отобранную сумку передали её владелице.
Это видео с задержанием грабителя, едва появившись в соцсетях, быстро стало вирусным. Интернет-пользовали оценили не только благородные намерения спортсменов, но и их мастерство в боевых искусствах.
Кстати, Зораб Оганян, помимо прочего, - сотрудник ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю. За проявленную сознательность ведомство выразило Оганяну официальную благодарность.
Что касается злоумышленника, то, как сообщают СМИ, этот «гражданин Б., 2001 года рождения, уже ранее привлекался к административной и уголовной ответственности».
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Сегодня, кстати, 85 лет САМБО! - имеющих отношение - Поздравляю!
грамотно физкультурник хулигана закрепил до приезда полицаев
Да, тролль из меня так себе. Мелковат и не достаточно мхом заросший.
Тут просто, два тренера-рукопашника, могли бы как-то и поизящнее кренделя завалить.
Увы - но наше законодательство это не поддерживает, будь "гражданин Б." непривлекавшимся, а никто бы из спортсменов не работал в хотя бы судебных приставах - ситуация могла бы развернуться совсем по другому с точки зрения последствий, а если бы "гражданин Б" ещё и бы и башкой приложился...