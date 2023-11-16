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В Севастополе два спортсмена задержали грабителя, укравшего у пенсионерки сумку

В Севастополе два спортсмена задержали грабителя, укравшего у пенсионерки сумку

Автор:
16 ноября 2023 08:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Крым   Севастополь   задержание грабителя   ограбление   полиция   
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Парни услышали крик о помощи - и остановили убегающего мужчину. Удержание провели на доступном преступнику языке: сильно и не слишком нежно.

Поздним вечером 7 ноября севастопольский грабитель позарился на сумку пенсионерки. Сорвав её с плеча пожилой женщины, мужчина бросился бежать. Неподалёку от остановки на проспекте Генерала Острякова в тот момент находились два тренера-рукопашника: Михаил Германович и Зограб Оганян. Услышав крики о помощи, парни бросились догонять злоумышленника.


Убежать грабителю не удалось. Его технично скрутили и передали в руки полиции.

Отобранную сумку передали её владелице.


Это видео с задержанием грабителя, едва появившись в соцсетях, быстро стало вирусным. Интернет-пользовали оценили не только благородные намерения спортсменов, но и их мастерство в боевых искусствах.


Кстати, Зораб Оганян, помимо прочего, - сотрудник ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю. За проявленную сознательность ведомство выразило Оганяну официальную благодарность.


Что касается злоумышленника, то, как сообщают СМИ, этот «гражданин Б., 2001 года рождения, уже ранее привлекался к административной и уголовной ответственности».

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Метки: Видео   Крым   Севастополь   задержание грабителя   ограбление   полиция   
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33  комментария
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769
Николай Час назад
вот это и называется мгновенная карма)))
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16k
Совранский 7 минут назад
Т - техника, на отлично!
Сегодня, кстати, 85 лет САМБО! - имеющих отношение - Поздравляю!
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19k
Shtoppi 8 минут назад
от такого пинка с набега у грабителя по ходу внутренние органы местами поменялись.
грамотно физкультурник хулигана закрепил до приезда полицаев
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−8
джони 3 фиксы 16 минут назад
Зораб Оганян.... очередной иностранный специалист. триединая святая русь вообщем
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62k
Андрей Полчаса назад
Знатно он с ноги зарядил, мне кажется после этого всё желание сопротивляться вылетело вместе с печенью )
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3k
Оксид Бетона 36 минут назад
Двое на одного? А где же справедливость? Да и с разбега ногой в живот, тоже не очень благородно!
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33k
БамбарбияКиргуду 39 минут назад
Ну хоть какая то польза от спортсмэнов.
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7k
Vladimir 43 минуты назад
Гражданин ранее уже привлекался к административной и уголовной ответственности, но после последнего задержания решил встать на путь исправления.
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779
Олег 46 минут назад
самое интересное вырезали(
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−8
джони 3 фиксы 46 минут назад
на фото вижу 2 голубцов. пропаганда ЛГБТ
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28k
Matrosskin 49 минут назад
А только так и можно /нужно, наглухо - чтоб сразу не встал, для того чтоб не получить отвёрткой в бок. Молодцы !
Увы - но наше законодательство это не поддерживает, будь "гражданин Б." непривлекавшимся, а никто бы из спортсменов не работал в хотя бы судебных приставах - ситуация могла бы развернуться совсем по другому с точки зрения последствий, а если бы "гражданин Б" ещё и бы и башкой приложился...
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2k
Shurovik 53 минуты назад
Спортсмен здорового человека.
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3k
Алекс 57 минут назад
вор как-то педиковато бежал))))
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281
Веселый Алкаш 57 минут назад
Утро начинается с позитивных новостей)))
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8k
Pravednik84 Час назад
Почему то ощущение, что грабитель является большим фанатом Капитана Джека Воробья.
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17k
Мистер Фикс 2 часа назад
Очень технично пнул
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37k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
После удара ногой видео прерывается. Но там явно видно намерение замесить руками достигнутый эффект )))
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