15 любопытных фактов о студии "Дисней"

Легендарную студию Диснея создали в 1923 году, и она уже 100 лет радует мир своими мультипликационными и художественными фильмами. На них выросло не одно поколение, а сама Disney из небольшой анимационной студии стала крупнейшим в мире медиаконгломератом. Узнаем несколько интересных фактов из истории студии!
1. У Микки и Минни Маус "день рождения" в один и тот же день - 18 ноября 1928 года. Тогда они впервые появились вместе в мультике "Пароходик Вилли"
2. Первым цветным мультфильмом Диснея была короткометражка "Нелепая симфония цветов и деревьев" (1932). Мультфильм также был первым, снятым в технике Technicolor
Мультфильм-мюзикл был настолько инновационным для того времени, что принес Уолту Диснею его первый "Оскар".
3. Первый цветной звуковой мультфильм Диснея — "Фиддлстикс" 1930-х годов. Персонажей рисовал Аб Айверкс, один из первых аниматоров Disney
Аб Айверкс проработал с Уолтом Диснеем 10 лет. Он покинул студию в 1930 году из-за различных творческих разногласий.
4. Раньше у Диснея существовало "Хранилище" - целая система по перевыпуску мультфильмов в кинотеатрах каждые несколько лет
Когда на рынке домашнего видео преобладали системы VHS, фильмы Диснея перевыпускались каждые десять лет. В перерывах фильмы отправляли на подобие моратория, в "Хранилище".
5. Первым фильмом Диснея, переизданным из хранилища, был "Белоснежка и семь гномов" в 1944 году, во время Второй мировой. Студия была вынуждена переиздать фильм
Во время войны Disney в основном производила пропагандистские фильмы для правительства, но они не приносили прибыли - поэтому студия переиздала "Белоснежку", чтобы заработать. В результате,
6. В 90-х Disney решила выпустить "Русалочку" на VHS. В итоге фильм набрал невероятную популярность
Успех переиздания "Белоснежки" положил начало традиции Disney переиздавать свои фильмы в кинотеатрах каждые 7-10 лет.
7. В 1985 году "Пиноккио" стал первым классическим анимационным фильмом Disney, выпущенным на домашнем видео
До 1985 года единственными анимационными фильмами, выходившими на домашнем видео, были "Робин Гуд", "Алиса в стране чудес" и "Дамбо" (которые Disney не считала классическими).
8. В 1930 году планшет для рисования с Микки Маусом стал первым товаром с персонажами Диснея
Уолт Дисней согласился выдать лицензию на выпуск за 300 долларов, потому что в то время ему нужны были деньги.
9. Ещё один из первых товаров Disney - набор трафаретов с кроликом Освальдом, выпущенный в 1928 году
10. Фильм "Лесной наблюдатель" 1980 года - первая попытка Disney создать фильмы, более ориентированные на взрослых, поскольку детские фильмы теряли популярность
Первоначально фильм вышел в ограниченный прокат в 1980 году, но был снят с показа в кинотеатрах из-за плохих отзывов. После нескольких пересъемок (в том числе концовки) фильм был переиздан в 1981 году - однако, в итоге провалился в прокате.
11. Американская актриса Мэри Уикс была первой, кто сыграл Мэри Поппинс на экране в фильме Disney 1949 года
12. "Рапунцель: Запутанная история" (2010) — самый дорогой анимационный фильм в истории. Его производство обошлось в 260 миллионов долларов
Высокий бюджет был связан со многими факторами: во-первых, фильм находился в разработке с 1996 года и претерпел множество изменений. Также были затраты на анимационное программное обеспечение, которое Disney пришлось разработать специально для "Рапунцель".
13. А "Планета сокровищ" - самый дорогой 2D анимационный фильм в истории. Его создание обошлось в 140 миллионов долларов
Как и "Рапунцель", фильм находился в разработке много лет (впервые его представили в 1985 году), но он также вызвал много разногласий среди создателей. Несмотря на это, он взорвал кассовые сборы и продвинул работу Disney на новый уровень.
14. Песня с заставки "Утиных историй" - одна из самых запоминающихся диснеевских песен всех времён. Её написали за 45 минут
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Песню написал автор Марк Мюллер - по его словам, на создание песни ушло примерно 45 минут. Единственное указание, которое дал ему Disney - что им нужна песня для поп-радио, а не "песня из мультфильма". Мюллер также написал музыкальную тему для "Чип и Дейл спешат на помощь".
15. Disney хотели выпустить свою линию вина, чтобы прорекламировать мультик "Рататуй", но на них обрушился шквал критики
Студию начали критиковать за то, что они привлекают внимание к алкоголю через мультики, и от идеи в итоге отказались.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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