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15 любопытных фактов о студии "Дисней"

15 любопытных фактов о студии "Дисней"

Автор:
16 ноября 2023 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Disney   Дисней   Разное   диснеевские герои   интересно   кино   мультфильмы   студия   факты   фото   
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Легендарную студию Диснея создали в 1923 году, и она уже 100 лет радует мир своими мультипликационными и художественными фильмами. На них выросло не одно поколение, а сама Disney из небольшой анимационной студии стала крупнейшим в мире медиаконгломератом. Узнаем несколько интересных фактов из истории студии!

Мультфильм-мюзикл был настолько инновационным для того времени, что принес Уолту Диснею его первый "Оскар".


Аб Айверкс проработал с Уолтом Диснеем 10 лет. Он покинул студию в 1930 году из-за различных творческих разногласий.


Когда на рынке домашнего видео преобладали системы VHS, фильмы Диснея перевыпускались каждые десять лет. В перерывах фильмы отправляли на подобие моратория, в "Хранилище".

Во время войны Disney в основном производила пропагандистские фильмы для правительства, но они не приносили прибыли - поэтому студия переиздала "Белоснежку", чтобы заработать. В результате,


Успех переиздания "Белоснежки" положил начало традиции Disney переиздавать свои фильмы в кинотеатрах каждые 7-10 лет.


До 1985 года единственными анимационными фильмами, выходившими на домашнем видео, были "Робин Гуд", "Алиса в стране чудес" и "Дамбо" (которые Disney не считала классическими).


Уолт Дисней согласился выдать лицензию на выпуск за 300 долларов, потому что в то время ему нужны были деньги.


Первоначально фильм вышел в ограниченный прокат в 1980 году, но был снят с показа в кинотеатрах из-за плохих отзывов. После нескольких пересъемок (в том числе концовки) фильм был переиздан в 1981 году - однако, в итоге провалился в прокате.


Высокий бюджет был связан со многими факторами: во-первых, фильм находился в разработке с 1996 года и претерпел множество изменений. Также были затраты на анимационное программное обеспечение, которое Disney пришлось разработать специально для "Рапунцель".


Как и "Рапунцель", фильм находился в разработке много лет (впервые его представили в 1985 году), но он также вызвал много разногласий среди создателей. Несмотря на это, он взорвал кассовые сборы и продвинул работу Disney на новый уровень.


Песню написал автор Марк Мюллер - по его словам, на создание песни ушло примерно 45 минут. Единственное указание, которое дал ему Disney - что им нужна песня для поп-радио, а не "песня из мультфильма". Мюллер также написал музыкальную тему для "Чип и Дейл спешат на помощь".


Студию начали критиковать за то, что они привлекают внимание к алкоголю через мультики, и от идеи в итоге отказались.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Disney   Дисней   Разное   диснеевские герои   интересно   кино   мультфильмы   студия   факты   фото   
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4  комментария
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alertol Час назад
А ещё Дисней поддерживал Гитлера
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manul74 12 минут назад
И полностью испортили вселенную Star Wars
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2k
Ивлар 40 минут назад
А еще Диснй превратился в корпорацию зла, которая теперь продвигает идеии феменизма и прочего ЛГБТ
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