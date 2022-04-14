Чудеса из дерева, которые люди делают своими руками

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На эти шедевры плотницкого и дизайнерского мастерства можно любоваться не отрываясь!
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"Я построил этот механический бар, используя дерево, латунь и 3D-печать. В этой конструкции более 100 деталей, 30 подшипников и 16 осей вращения"
"Этот кельтский стол делали два поколения в течение 17 лет. Красный кедр. Пьедестал из древесины, спасённой после пожара"
"Журнальный столик, который я сделал для клиентки с достопримечательностями ее родного города Эдинбурга. Орех с морилкой"
"Портрет шерифа Ноттингемского из мультфильма о Робин Гуде. Только натуральное дерево разных оттенков, без краски и морилки"
"Сказал жене, что она не должна платить $150 за полку, которую я могу сделать сам за $300. И сделал!"
"Дубовая кроватка, которую я сделал для нашей будущей дочки. Теперь я готов к ее появлению на свет"
"Вчера попробовал свои силы в резьбе по дереву бензопилой. Очень доволен тем, что получилось"
"Набор разделочных досок, который я назвал «Вместе лучше». Это свадебный подарок для хорошего друга"
"Это палочка для пациентов кабинета МРТ - она без металлических частей, так что ей можно пользоваться в кабинете, в отличие от традиционных металлических костылей. Я подарил ее госпиталю, где работает моя жена"
"Памятный подарок родственнику, которому сделали пересадку сердца. Ореховое сердце, кленовая подставка"
"Она сказала "да"! Для этого я специально сделал коробочку, из которой кольцо появляется совершенно неожиданно"
"Деревянный стол с эпоксидными вставками переливается красками, когда на него светит солнце"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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