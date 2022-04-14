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Чудеса из дерева, которые люди делают своими руками

Чудеса из дерева, которые люди делают своими руками (35 фото)

Автор:
14 апреля 2022 15:09
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Мастера   вещицы   дерево   интересно   красиво   работа из дерева   своими руками   сделай сам   
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На эти шедевры плотницкого и дизайнерского мастерства можно любоваться не отрываясь!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Мастера   вещицы   дерево   интересно   красиво   работа из дерева   своими руками   сделай сам   
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2  комментария
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Алексей 2 часа назад
90% не своими руками все же, а как минимум на станке с ЧПУ)
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Антон Час назад
Макинтош походу от туда и [мат]...ся
трещина на экране какая.
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