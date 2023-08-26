FISHKINET
Сообщество Юмор 17450 постов • 3604 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
15 фотографий весёлых парней, которые посмеялись над типичными позами девушек

15 фотографий весёлых парней, которые посмеялись над типичными позами девушек

Автор:
26 августа 2023 12:41
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   веселые парни   мужики   поза   типичная поза   умора   фото   
968
17

Интернет заполняют однотипные фотографии в соцсетях не только моделей, но и девушек, подражающих им. Парни из нашей подборки решили, что они ничем не хуже, и повторили типичные посты своих жён и знакомых.

Некоторые из них не просто показывают девчонок из сети с забавной стороны, а создают целые блоги-пародии. Иронично, что подобные фотографии набирают гораздо больше лайков и становятся вирусными.


Девчонки просто хотят повеселиться

×
×

Фитоняшка

Эдвард Лэйн — муж фитнес-блогера, он завёл инстаграм*-аккаунт, чтобы пародировать свою жену (на данный момент блог уже не ведётся).


Королеве бассейна спешить некуда


Модный домашний лук


Победительницы высот

Шикарные девушки знают, что они стоят больше своей поясной сумочки.


Цветочный поцелуй


Овощной сок — самое то после девичника


Обычное утро модели

Жизнь модели не так проста, как думают люди. В любом случае, так неловко просить кота сфотографировать меня.


Когда наконец выбрались отдохнуть без парней


Сфоткай меня на пляже


Вечер выходного дня

Они сказали, что я могу быть русалочкой, когда захочу, и я сказал: «О да!»


Водные процедуры


Новогодние девчонки

На тренировке и без вредных привычек


На этом фото улыбаются все (и мы тоже)


Морская дива

* Запрещены в РФ

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   веселые парни   мужики   поза   типичная поза   умора   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
banzai7 50 минут назад
Зашёл, чтобы улыбнуться, а что-то как-то фу.
Зашёл, чтобы улыбнуться, а что-то как-то фу.Посмотреть
Зашёл, чтобы улыбнуться, а что-то как-то фу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Copycat 7 минут назад
Самое главно губы как у утки, жопу жопу выставить по максимуму
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

453674



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 невероятных случаев из медицинской практики
20 невероятных случаев из медицинской практики
Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло
Россиян возмутила победившая на фестивале ремёсел скульптура с Буратино и папой Карло
Набирающие популярность в сообществах
Интересные факты о муравьях
Интересные факты о муравьях
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых
Топ-10 ностальгических подарков для детей и взрослых
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#забавно#аварии#в мире#дети#Прошлое#полиция#Китай
#автомобили#животные#история#Прикол#истории#люди#милота#факты#екатеринбург#США
#машина#интересное#ДТП#Автовсячина#авто аварии#Россия#позитив#подборка#интересно#деньги
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре 17 комичных восковых фигур знаменитостей 17 комичных восковых фигур знаменитостей Как наши прапрапрадеды видели бы современные интернет-мемы Как наши прапрапрадеды видели бы современные интернет-мемы 16 примеров провального дизайна от людей, которые явно занимаются не своим делом 16 примеров провального дизайна от людей, которые явно занимаются не своим делом 19 странных и забавных ценников 19 странных и забавных ценников Комментарии из&nbsp;социальных сетей: улыбните улыбатор Комментарии из социальных сетей: улыбните улыбатор

На что жалуетесь?

Вернуться