15 фотографий весёлых парней, которые посмеялись над типичными позами девушек

Интернет заполняют однотипные фотографии в соцсетях не только моделей, но и девушек, подражающих им. Парни из нашей подборки решили, что они ничем не хуже, и повторили типичные посты своих жён и знакомых.
Некоторые из них не просто показывают девчонок из сети с забавной стороны, а создают целые блоги-пародии. Иронично, что подобные фотографии набирают гораздо больше лайков и становятся вирусными.
Девчонки просто хотят повеселиться
Фитоняшка
Эдвард Лэйн — муж фитнес-блогера, он завёл инстаграм*-аккаунт, чтобы пародировать свою жену (на данный момент блог уже не ведётся).
Королеве бассейна спешить некуда
Модный домашний лук
Победительницы высот
Шикарные девушки знают, что они стоят больше своей поясной сумочки.
Цветочный поцелуй
Овощной сок — самое то после девичника
Обычное утро модели
Жизнь модели не так проста, как думают люди. В любом случае, так неловко просить кота сфотографировать меня.
Когда наконец выбрались отдохнуть без парней
Сфоткай меня на пляже
Вечер выходного дня
Они сказали, что я могу быть русалочкой, когда захочу, и я сказал: «О да!»
Водные процедуры
Новогодние девчонки
На тренировке и без вредных привычек
На этом фото улыбаются все (и мы тоже)
Морская дива
Источник:
- 15 раз, когда с фотографиями на документы пошло что-то не так
- 19 странных и забавных ценников
- Смешные панорамные снимки: репортаж из ада
- Люди, которые приняли абсурдные позы в общественных местах
- Комментарии из социальных сетей: улыбните улыбатор