Почему мы так любим пересматривать одни и те же фильмы и сериалы

Профессор считает, что к ностальгическим переживаниям нас могут приводить и определённые эмоциональные состояния: "Когда нам грустно, или одиноко, или тревожно, нам нужно что-то, что напомнило бы нам, откуда мы, кто мы есть. И в этом случае нас больше привлекает что-то знакомое, что нам нравится. Именно поэтому у многих из нас есть фильмы категории "комфорт", которые мы включаем, когда ощущаем стресс, неуверенность или просто чувствуем себя плохо. И вот мы включаем свой любимый фильм, который мы хорошо знаем, и он нас успокаивает. Даже если это драма. И это работает, потому что это то, что нам отлично известно. И мы чувствуем себя в безопасности".

И по мнению Рутледжа предаваться ностальгии таким способом - это очень даже полезно, так как это дарит чувство стабильности и безопасности.