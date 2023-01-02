Почему мы так любим пересматривать одни и те же фильмы и сериалы

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Каждый новый год у нас есть традиция... пересматривать любимые фильмы. Какая нарезка салатов без "Иронии судьбы" или же "Джентельменов удачи" впридачу с незабвенным Шуриком. Сейчас это особенно легко, с развитием разных онлайн-платформ, когда не надо переключать каналы, терпеть рекламу. И при огромном выборе мы всё равно смотрим одно и то же.
В СМИ можно частенько увидеть рейтинги самых пересматриваемых фильмов. Из иностранных в них всегда есть "Форрест Гамп", "Звездные войны", "Назад в будущее", "Грязные танцы", "Властелин колец", "Крестный отец". В российских СМИ лидеры - советские фильмы. Психологи попробовали объяснить, почему люди так любят пересматривать фильмы, которые они смотрели уже множество раз.
Гарантия качества
Большинство киноманов, которые сошлись на том, что "Назад в будущее" - это идеальный фильм, сказали, что он совершенный во всех отношениях: отличный сценарий, прекрасные актеры, великолепная режиссура.
"Есть фильмы, которые можно назвать совершенными. В них всё прекрасно и поэтому их хочется пересмотреть ещё. Да, вы уже хорошо их знаете и можно начать абсолютно с любого момента. Это как наслаждаться любимым блюдом. Но все равно можно подметить какие-то нюансы, на которые не обратил внимания раньше", — приводит BBC слова одного из участников опроса.
"Есть фильмы, которые можно назвать совершенными. В них всё прекрасно и поэтому их хочется пересмотреть ещё. Да, вы уже хорошо их знаете и можно начать абсолютно с любого момента. Это как наслаждаться любимым блюдом. Но все равно можно подметить какие-то нюансы, на которые не обратил внимания раньше", — приводит BBC слова одного из участников опроса.
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Вот так объясняется, почему люди смотрят фильмы и во второй, и в третий и в четвёртый раз. Но в пятидесятый, и в сотый раз, когда уже каждая маленькая деталь известна и все фразы проговариваются одновременно с персонажами. Все мы хором говорим: "Людк, а Людк!" и "Какая гадость, эта ваша заливная рыба".
Одно из объяснений того, что смотрим, что-то знакомое в том, что на это требуется меньше умственной энергии. Не нужно концентрироваться, чтобы понимать, что происходит - мы уже знаем. И ещё одна причина - уверенность, что фильм не разочарует.
Одно из объяснений того, что смотрим, что-то знакомое в том, что на это требуется меньше умственной энергии. Не нужно концентрироваться, чтобы понимать, что происходит - мы уже знаем. И ещё одна причина - уверенность, что фильм не разочарует.
Также может иметь место психологический феномен "Эффект знакомства с объектом". Это выражение симпатии к чему-либо только на основании имеющегося знакомства с ним. Чес чаще человек видит что-то, тем оно ему кажется привлекательнее. И поэтому, чем больше мы смотрим какой-то фильм, тем больше его хочется смотреть ещё.
Для многих тот или иной фильм становится обязательной частью определённых традиций. Тот же Новый год или 8 марта.
Для многих тот или иной фильм становится обязательной частью определённых традиций. Тот же Новый год или 8 марта.
Авторы исследования, посвящённого культуре пересмотра кино из Университета штата Аризона пришли к выводу, что пересмотр фильмов может заставить человека осмыслить, насколько он вырос, насколько изменилась его жизнь. И кино может стать неким мерилом этого осмысления.
Издание цитирует одного из участников исследования: "Есть несколько фильмов, которые я люблю пересматривать раз в несколько лет. Получается, что я посмотрел их в разных форматах. К примеру, фильмы про Джеймса Бонда. Сначала я смотрел их в кино, потом по телевизору. Потом они были у меня на видеокассетах, потом — на DVD, а я сейчас я их скачиваю в интернете".
Издание цитирует одного из участников исследования: "Есть несколько фильмов, которые я люблю пересматривать раз в несколько лет. Получается, что я посмотрел их в разных форматах. К примеру, фильмы про Джеймса Бонда. Сначала я смотрел их в кино, потом по телевизору. Потом они были у меня на видеокассетах, потом — на DVD, а я сейчас я их скачиваю в интернете".
Ностальгия
Профессор психологии из Университета штата Северная Дакота Клэй Рутледж отметил, что одна из главных причин пересмотра кино - ностальгия по каким-то моментам времени в нашей жизни.
"Конечно, нам хочется увидеть что-то новое и получить новые впечатления. Но человеческой природе также свойственно чувство непрерывности, важно чувствовать связь с тем, откуда мы. Есть определенные культурные и личные переживания, к которым нам хочется возвращаться снова и снова".
"Конечно, нам хочется увидеть что-то новое и получить новые впечатления. Но человеческой природе также свойственно чувство непрерывности, важно чувствовать связь с тем, откуда мы. Есть определенные культурные и личные переживания, к которым нам хочется возвращаться снова и снова".
Также Рутледж утверждает, что неслучайно, что фильмы, которые мы больше всего пересматриваем - это те, которые мы впервые увидели в молодости или в детстве.
"Есть что-то в формировании нашей идентичности, в том, что закладывается в нас в молодости, что производит на нас очень сильное впечатление. В такой момент мы вдруг осознаём: "Всё, я больше не просто член семьи, я уникальный человек со своими индивидуальными чертами".
"Есть что-то в формировании нашей идентичности, в том, что закладывается в нас в молодости, что производит на нас очень сильное впечатление. В такой момент мы вдруг осознаём: "Всё, я больше не просто член семьи, я уникальный человек со своими индивидуальными чертами".
Профессор считает, что к ностальгическим переживаниям нас могут приводить и определённые эмоциональные состояния: "Когда нам грустно, или одиноко, или тревожно, нам нужно что-то, что напомнило бы нам, откуда мы, кто мы есть. И в этом случае нас больше привлекает что-то знакомое, что нам нравится. Именно поэтому у многих из нас есть фильмы категории "комфорт", которые мы включаем, когда ощущаем стресс, неуверенность или просто чувствуем себя плохо. И вот мы включаем свой любимый фильм, который мы хорошо знаем, и он нас успокаивает. Даже если это драма. И это работает, потому что это то, что нам отлично известно. И мы чувствуем себя в безопасности".
И по мнению Рутледжа предаваться ностальгии таким способом - это очень даже полезно, так как это дарит чувство стабильности и безопасности.
И по мнению Рутледжа предаваться ностальгии таким способом - это очень даже полезно, так как это дарит чувство стабильности и безопасности.
Психологам также интересно, какие из современных фильмов люди будут пересматривать в будущем. Какое же кино, снятое в последние годы, станет самым пересматриваемым фильмом через много лет?
Есть ряд специалистов, которые уверены, что большинство современных фильмов кто-то будет когда-нибудь пересматривать множество раз.
А какой у вас самый любимый фильм, который вы непременно пересматриваете в определённые моменты жизни?
Есть ряд специалистов, которые уверены, что большинство современных фильмов кто-то будет когда-нибудь пересматривать множество раз.
А какой у вас самый любимый фильм, который вы непременно пересматриваете в определённые моменты жизни?
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а среди новинок сейчас 50% это просто херня из под коня, сейчас в западном кино пытаются пропихнуть повестку, и делают это так топрно что смотреть нереально