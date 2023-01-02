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Почему мы так любим пересматривать одни и те же фильмы и сериалы

Почему мы так любим пересматривать одни и те же фильмы и сериалы

Автор:
02 января 2023 15:15
Сообщество : Кино
Метки: интересное   кино   праздники   психология   рейтинги   статистика   традиции   
1353
9
Каждый новый год у нас есть традиция... пересматривать любимые фильмы. Какая нарезка салатов без "Иронии судьбы" или же "Джентельменов удачи" впридачу с незабвенным Шуриком. Сейчас это особенно легко, с развитием разных онлайн-платформ, когда не надо переключать каналы, терпеть рекламу. И при огромном выборе мы всё равно смотрим одно и то же.
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Метки: интересное   кино   праздники   психология   рейтинги   статистика   традиции   
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10  комментариев
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6k
Copycat 2 часа назад
потому что они хорошие, если бы были плохими то мы бы не смотрели)

а среди новинок сейчас 50% это просто херня из под коня, сейчас в западном кино пытаются пропихнуть повестку, и делают это так топрно что смотреть нереально
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8k
Игорь 10 минут назад
не могут снять новые, которые были столь же целостные и доступные до понимания для зрителей. Я помню что в на НГ 1982 увидел фильм днем "Бриллиантовая рука". Я даже не слышал про такой фильм. Дед пояснил, что так. халтурка от Гайдая на один раз. Лучше посмотри премьеры. А там были на 1 января - "Чародеи" и "Ищите женщину". В первые рабочие дни уже народ помчался по магазинам грамзаписи в поисках дисков с песням из первого, а женщины уже искали знакомых парикмахерш, которые смогу повторить прически из второго.
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3k
Куронека Полчаса назад
"Крестный отец" - любимый фильм? У кого? Я его последний раз видел во времена видеосалонов, и больше на ТВ он и не попадался. Может где-то на заштатных каналах по ночам и показывали, но не на основных точно.
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3k
Станислав Вершинин Полчаса назад
Ну, не знаю. Одна и та же подборка советских фильмов на Новый год, честно говоря, эа.. бала. Фильмы прекрасные, но я хочу их пересматривать тогда, когда я хочу.
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5k
Terminator 37 минут назад
это называется эффектом семипядного гусёнка
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17k
Александр Сучков 54 минуты назад
"Форрест Гамп", "Грязные Танцы", "Крестный отец". Все ПЛЮС НАШИ! Ну и зачем мне смотреть (читать) пост про ни о чем?
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9k
Ф Ив Час назад
Этот феномен известен еще с Античности, когда доходило до того, что слушатели подсказывали Гомеру, что там дальше, если он вдруг запинался.
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