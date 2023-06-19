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Подростки нашли заброшенную тюрьму под городской ратушей

Подростки нашли заброшенную тюрьму под городской ратушей

Автор:
19 июня 2023 18:54
Сообщество : ФотоМир
Метки: заброшенные места   заброшки   интересно   тюрьма   фотографии заброшек   фотоотчет   
1720
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Порой кажется, что у современных детей совсем другие развлечения, и времена вылазок на стройки, старые заводы и прочие заброшенные здания давно миновали. К счастью, в мире все-таки есть кому продолжить традицию — некоторых подростков хлебом не корми, дай полазить по заброшкам, да чем мрачнее, тем лучшее. И героям сегодняшнего поста в этом плане крупно повезло — более жуткого места сложно представить!

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Мы вошли в эту комнату, не смогли найти источник света, так что я сделал снимок со вспышкой и чуть не обо***лся — мне показалось, что толпа людей тупо стоит в темноте.

Тут я чуть не поскользнулся, но хотя бы это была не кровь!


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заброшенные места   заброшки   интересно   тюрьма   фотографии заброшек   фотоотчет   
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9  комментариев
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19k
Александр 2 часа назад
Ну да, о ней никто вообще не знал и вот ребята сделали открытие.
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294
Звёздный князь 7 минут назад
Захожу на сайт. Читаю - "Фишки - сайт хорошего настроения"
Открываю этот пост.
Бл.....ть!"№;%"№;....
ГДЕ ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ?
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6k
Андрей Крылов 23 минуты назад
Заброшка совсем свежая. Всего несколько лет. Состояние близко к идеальному и вряд ли ни кто не знал, тчо там было и есть.
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5k
Шлагбаумэн Полчаса назад
Стесняюсь спросить, хотя бы что за страна, не говоря уже о городе? И никто ничего не знал, но свет подведён. Никто не заварил входную дверь, а детишки просто туда спустились. Какие-то несостыковочки сплошные...
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4k
Citizenn 39 минут назад
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876
probel01 45 минут назад
Географическая привязка необязательна?
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15k
a_komolow 56 минут назад
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11k
ScorpionDS Час назад
Тюрьма и гардероб выглядят вполне рабочими и явно недавно использовались, а вот как туда мог поместится бассейн очень странно, скорее всего фото намешаны.
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