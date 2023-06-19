Подростки нашли заброшенную тюрьму под городской ратушей

Порой кажется, что у современных детей совсем другие развлечения, и времена вылазок на стройки, старые заводы и прочие заброшенные здания давно миновали. К счастью, в мире все-таки есть кому продолжить традицию — некоторых подростков хлебом не корми, дай полазить по заброшкам, да чем мрачнее, тем лучшее. И героям сегодняшнего поста в этом плане крупно повезло — более жуткого места сложно представить!