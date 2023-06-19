Подростки нашли заброшенную тюрьму под городской ратушей

Порой кажется, что у современных детей совсем другие развлечения, и времена вылазок на стройки, старые заводы и прочие заброшенные здания давно миновали. К счастью, в мире все-таки есть кому продолжить традицию — некоторых подростков хлебом не корми, дай полазить по заброшкам, да чем мрачнее, тем лучшее. И героям сегодняшнего поста в этом плане крупно повезло — более жуткого места сложно представить!
Вот так выглядит здание снаружи. Интересно, что оно примыкает к городской ратуше, но при этом остается заброшенным.
Подростки обнаружили тюрьму, спустившись по лестнице под здание ратуши. Камеры находились прямо под залом, где проходят танцы и спектакли.
Мы вошли в эту комнату, не смогли найти источник света, так что я сделал снимок со вспышкой и чуть не обо***лся — мне показалось, что толпа людей тупо стоит в темноте.
Некоторым находкам, казалось, совсем не место в тюрьме — например, этой тележке из супермаркета
В здании было полно странностей, но ребят особенно удивил этот пустой бассейн, который они нашли, поднявшись обратно на пару пролетов. Кто тут плавал?!
А в другой они обнаружили настоящее кладбище брошенной техники — интересно, почему ее никто не вынес?
Ребята хотели подобраться поближе, чтобы рассмотреть старые документы, но оказались по щиколотку в воде
Пройдя еще несколько коридоров и спустившись по лестнице, ребята оказались в старой мастерской
Тут я чуть не поскользнулся, но хотя бы это была не кровь!
«Тик-таки», как их нежно прозвал автор, в прачечной. Там же они нашли мини-подъемник — видимо, для полотенец для сауны
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Бл.....ть!"№;%"№;....
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Стишок из прошлого, навеяло
Зверски замучен сантехник Потапов.
Уши гвоздями прибиты к затылку,
Но не сказал он, где спрятал бутылку.