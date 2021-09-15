Наследие войны: руины Второй мировой

Вторая мировая война оставила след почти в каждой стране мира. Почти 100 стран оказались втянуты в ее кровавый водоворот, погибли почти 70 миллионов человек. Сегодня, спустя почти 80 лет после наступления мира, ее следы уже не так заметны, но кое-где земля все еще хранит военные шрамы. А иногда их сохраняют и люди - в назидание потомкам.

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Купол атомной бомбы, Хиросима, Япония 0 Источник: Этот дом был единственным уцелевшим зданием рядом с эпицентром атомной бомбы, которая была сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года, уничтожив около 90 процентов города. Остатки купола теперь являются памятником десяткам тысяч погибших.

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Старая паровая мельница, Волгоград (Сталинград), Россия 0 Источник: Построенная в 1903 году, старая паровая мельница была единственным зданием в Сталинграде, уцелевшим во время боев. Статуя на переднем плане - современная копия, но та же группа детей танцевала вокруг того же крокодила в центре города, когда в сентябре 1942 года началось немецкое наступление. Сцена из сказочной фантазии поэта Корнея Чуковского, скульптура стала символом вечной стойкости, невинности и надежды.

Японский командный пункт, Пелелиу, Микронезия: 0 Источник: Это двухэтажное здание было командным пунктом японских войск на острове Пелелиу в Микронезии. В 1944 году американцы вели на нем наступление и неистово бомбили остров, а японцы столь же яростно защищались. В 1985 году Пелелиу был объявлен Национальным историческим памятником США.

Оружейная позиция, Лонг-сюр-Мер, Нормандия, Франция 0 Источник: Немцы построили эту батарею на побережье Кальвадоса как часть своего «Атлантического вала» - и, когда наступил день «Д», она сделала свое дело. Расположенный между пляжами Голд и Омаха - точками высадки союзнических войск, - дот поливал огнем наступавших с моря десантников.

Дорога к острову Крамонд, Эдинбург 0 Источник: Расположенный к западу от порта Лейт в Эдинбурге, остров Крамонд считался стратегически важным местом на подступах к мосту Форт и королевской верфи в Росайте. По этой дамбе во время отлива можно было добраться до огневых точек на острове. Во время прилива они оказывались недосягаемы с суши, а подводным лодкам не давала прохода стена каменных колонн справа.

Бункер, лес Хюртген, Северный Рейн-Вестфалия, Германия 0 Источник: В это местности шли ожесточенные бои между немцами и союзниками в конце 1944 года. Наступающие американцы достигли этой точки в сентябре 1944 года, но только в декабре им удалось прорвать немецкую оборону и двинуться дальше вглубь страны.

Японский сверхмалый танк, гавань Лелу, остров Косраэ, Микронезия 0 Источник: Хотя японские войска, оккупировавшие Косраэ, построили укрепления и прорыли сеть туннелей, союзники так и не высадились здесь. Это не означало, что на острове не было боевых действий: авианалеты были часты и, как показывает судьба этого танка, весьма разрушительны.

Lockheed Ventura, Папуа Новая Гвинея 0 Источник: С каждым годом джунгли все увереннее захватывают бомбардировщик Lockheed Ventura ВВС Новой Зеландии. Этот самолет разбился на аэродроме Таласи из-за отказа двигателя в сентябре 1944 года после бомбардировки японских судов в гавани Рабаул, Новая Британия.

Смотровая башня, Рехобот-Бич, Государственный парк Кейп-Хенлопен, Делавэр 0 Источник: Башня на пляже Рехобот-Бич - единственная сохранившаяся из ряда смотровых башен, построенных американскими военными у входа в залив Делавэр. Близлежащий форт Майлз был построен в 1941 году для защиты залива, там размещались береговые батареи, укомплектованные более чем 2000 военнослужащих. Наблюдательные вышки обеспечивали раннее предупреждение о любой попытке стран Оси напасть с моря.

Смотровая башня, Малин-Хед, Ирландия 0 Источник: нейтралитет Ирландии во время войны не принес ей полного мира и спокойствия. Здесь, на северном побережье Ирландии, ирландцы тайно разрешили Великобритании установить оборудование для наблюдения и обороны.

Зенитная башня G, Вена, Австрия 0 Источник: Немцы были настолько увлечены идеей зенитной башни, что построили три таких гиганта в Вене, еще три - в Берлине, пару в Гамбурге и по одной во Франкфурте и Штутгарте. Однако, как свидетельствует история, в качестве памятников они годятся куда лучше, чем в качестве защиты от воздушных налетов.

Наблюдательный пост, Лох-Эве, Шотландское нагорье 0 Источник: Лох-Эве, слишком отдаленный, чтобы рассматривать его как потенциальное место вторжения, тем не менее, требовал тщательной охраны. С 1942 года здесь собирались британские, американские и канадские суда, прежде чем отправиться в арктические конвои с жизненно важными грузами в советский Мурманск.

Офицерские казармы, "Волчье логово", Польша 0 Источник: Военная ставка Гитлера "Волчье логово" была укомплектована огромным количеством помощников и адьютантов. До 2000 человек работали в комплексе замаскированных бункеров и зданий, которые простирались на несколько километров через Мазурские леса на севере Польши.

Японское зенитное орудие, Мишен Хилл, Вевак, Папуа-Новая Гвинея 0 Источник: 10 мая 1945 года, когда военные действия в Европе уже закончились, война на Тихом океане еще продолжалась. 2-й и 4-й пехотные батальоны австралийской армии упорно бились за этот холм с занимавшими его войсками 18-й армии Японии. Сейчас на вершине стоит памятник.

Танковые ловушки, Лоссимауф II, Морей, Шотландия 0 Источник: Военный аэродром на побережье Морей на северо-востоке Шотландии, в военно-морском порту Лоссимаут, был тщательно защищен от нападения, о чем свидетельствуют эти бетонные танковые ловушки.

Смотровая башня остров Сааремаа, Эстония 0 Источник: Смотровая башнябыла построена Советским Союзом в качестве наблюдательного пункта для охраны близлежащей батареи. Окружающие ее деревья выросли уже после войны. Эта башня могла быть намеренно спроектирована так, чтобы напоминать одну из разрушенных ветряных мельниц, которыми до сих пор изобилует этот остров. Впоследствии он был оккупирован немцами.

Заброшенная деревня, Тайнхэм, Дорсет 0 Источник: В 1943 году эта деревушка со всеми домами была реквизирована для обучения войск. Высадка десанта уже планировалась вовсю, а в ходе высадки британским солдатам предстояло идти под шквальным огнем через похожие деревни на севере Франции.

Дот в Корнелиан-Бэй, Скарборо, Йоркшир 0 Источник: Прозванные "коробками пилюль" из-за своей отличительной формы, доты были расставлены по всей Британии тысячами на случай вторжения немцев с моря.

Танковые ловушки, Холлерат, Северный Рейн-Вестфалия, Германия 0 Источник: Часть немецкой оборонительной линии Зигфрида недалеко от бельгийской границы. Эта оборонительная линия довольно долго сдерживала наступление союзников в 1945 году, но этим лишь затягивала неизбежное. К тому времени всем было ясно, что нацистский порядок обречен.

Бункер Пунта Чьяппа, Лигурия, Италия 0 Источник: Построенный на побережье Италии бункер Пунта Чьяппа стал укрытием для прибрежной батареи, целью которой было помочь в защите Генуи во время войны.

Внутри дота ВВС Великобритании, Биггин-Хилл, Кент 0 Источник: Здесь размещалась ключевая база Королевских ВВС, защищавшая Лондон во время войны. Истребители из Биггин-Хилла сбили более 1400 самолетов противника.

Зенитная башня, Берлин 0 Источник: Во время войны в популярном берлинском парке Гумбольдтхайн находилась зенитная башня, построенная по приказу Гитлера. После окончания войны французские инженеры взорвали башню, превратив ее в холм из щебня. Однако недавно башня была восстановлена энтузиастами.

Ракетный завод V-2, Пенемюнде, Узедом 0 Источник: Этот ракетный завод на балтийском острове Узедом работал в качестве исследовательского центра для немецких Люфтваффе. В 1944 году завод разбомбили союзники, и производство было перенесено в центральную Германию.

Орадур-сюр-Глан, Франция 0 Источник: В 1944 году эта деревня стала местом резни, устроенной эсэсовцами в отместку за похищение немецкого офицера бойцами Сопротивления. На сельскую площадь согнали более 640 жителей. Мужчин расстреляли из пулемета в соседнем сарае, а женщин и детей заперли в местной церкви и сожгли заживо внутри. После войны было решено оставить разрушенную деревню как памятник всем погибшим при сопротивлении Франции оккупантам.

Бункер на Рейне, Швейцария 0 Источник: Бункеры времен Второй мировой войны, построенные на Рейне, до сих пор стоят заброшенными в Швейцарии. Швейцарцы опасались вторжения с немецкой стороны реки и построили многочисленные оборонительные сооружения вдоль Рейна.

Пост Диас-Пойнт, Кейптаун, Южная Африка 0 Источник: Диас-Поинт служил военным наблюдательным пунктом во время Второй мировой войны.

Форт Тотлебен, Россия 0 Источник: Форт Тотлебен, расположенный в районе Кронштадта, во время войны годов поддерживал огнем 23-ю армию, оборонявшую Сестрорецк.