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Наследие войны: руины Второй мировой

Наследие войны: руины Второй мировой (29 фото)

Автор:
15 сентября 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: вторая мировая война   история   развалины   руины   фото   шрамы войны   
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Вторая мировая война оставила след почти в каждой стране мира. Почти 100 стран оказались втянуты в ее кровавый водоворот, погибли почти 70 миллионов человек. Сегодня, спустя почти 80 лет после наступления мира, ее следы уже не так заметны, но кое-где земля все еще хранит военные шрамы. А иногда их сохраняют и люди - в назидание потомкам.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вторая мировая война   история   развалины   руины   фото   шрамы войны   
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krivsan 40 минут назад
а это Минск 1944
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Теуш Алексей 22 минуты назад
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