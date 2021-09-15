Наследие войны: руины Второй мировой

Купол атомной бомбы, Хиросима, Япония
Старая паровая мельница, Волгоград (Сталинград), Россия
Японский командный пункт, Пелелиу, Микронезия:
Оружейная позиция, Лонг-сюр-Мер, Нормандия, Франция
Дорога к острову Крамонд, Эдинбург
Бункер, лес Хюртген, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Японский сверхмалый танк, гавань Лелу, остров Косраэ, Микронезия
Lockheed Ventura, Папуа Новая Гвинея
Смотровая башня, Рехобот-Бич, Государственный парк Кейп-Хенлопен, Делавэр
Смотровая башня, Малин-Хед, Ирландия
Зенитная башня G, Вена, Австрия
Наблюдательный пост, Лох-Эве, Шотландское нагорье
Офицерские казармы, "Волчье логово", Польша
Японское зенитное орудие, Мишен Хилл, Вевак, Папуа-Новая Гвинея
Танковые ловушки, Лоссимауф II, Морей, Шотландия
Смотровая башня остров Сааремаа, Эстония
Заброшенная деревня, Тайнхэм, Дорсет
Дот в Корнелиан-Бэй, Скарборо, Йоркшир
Танковые ловушки, Холлерат, Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Бункер Пунта Чьяппа, Лигурия, Италия
Внутри дота ВВС Великобритании, Биггин-Хилл, Кент
Зенитная башня, Берлин
Ракетный завод V-2, Пенемюнде, Узедом
Орадур-сюр-Глан, Франция
Бункер на Рейне, Швейцария
Пост Диас-Пойнт, Кейптаун, Южная Африка
Форт Тотлебен, Россия
Форт Маунселл, устье Темзы, Англия
Источник: — переведено специально для fishki.net
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