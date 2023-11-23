Незаслуженно забытый подвиг Гертруды Вайсмюллер

Мириам внезапно задумалась, а что было с теми тысячами детей-евреев, спасавшихся от Холокоста в Нидерландах? Кизинг начала изучать всё, что было доступно на тот момент и в самом конце своего исследования узнала историю, о которой все почему-то забыли.

После Хрустальной ночи, когда в течение двух дней нацисты уничтожали тысячи еврейских домов, синагог и предприятий, попутно избивая тех, кто ими владел, правительство Англии официально подписало разрешение на въезд еврейских детей.

С 1938 года по 1940 год почти десять тысяч детей были спасены.