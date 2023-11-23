Незаслуженно забытый подвиг Гертруды Вайсмюллер

Миллионы людей были замучены в концентрационных лагерях. Эта трагедия показала изнанку человеческой личности и то, до чего может дойти человеческая жестокость. Но она же показала и то, какими героями могут стать обычные люди.
Альберт Геринг, Януш Корчак, Ян и Антонина Жабинские - эти имена известны всему миру. К сожалению, не все подвиги становились известны общественности. Это несправедливо и об одной такой героине сегодня и пойдет речь. Её звали Гертруда Вайсмюллер.
Жительницы Амстердама Мириам Кизинг в 1997 году решила разобрать ненужные вещи на чердаке своей тётушки. Среди хлама она нашла фото неизвестного мальчишки и когда Мириам спросила, кто это, то родственница ответила, что мальчика зовут Ули. Еврейский беженец, живший у неё во время Второй мировой войны. Мириам заинтересовалась судьбой мальчика: выяснилось, что зовут его Герхард Ульрих Герцберг - он был немецким евреем и оказался в Нидерландах после печально известной Хрустальной ночи (1938 год). Семья мальчика сбежала в Кубу, он не смог к ним присоединиться и в 1943 году был убит. За несколько дней до своего шестнадцатилетия.
Мириам внезапно задумалась, а что было с теми тысячами детей-евреев, спасавшихся от Холокоста в Нидерландах? Кизинг начала изучать всё, что было доступно на тот момент и в самом конце своего исследования узнала историю, о которой все почему-то забыли.
После Хрустальной ночи, когда в течение двух дней нацисты уничтожали тысячи еврейских домов, синагог и предприятий, попутно избивая тех, кто ими владел, правительство Англии официально подписало разрешение на въезд еврейских детей.
С 1938 года по 1940 год почти десять тысяч детей были спасены.
2 декабря транспорт с первой партией детей приехал в Англию. Организацией процесса занималась Гертруда Вайсмюллер и она решилась сделать то, на что согласился бы далеко не каждый - она вела переговоры с самим Адольфом Эйхманом. Его прозвали "архитектором Холокоста".
Вайсмюллер родилась в небольшом городе Алкмар, в семье швеи и фармацевта. Повзрослев, она перебралась в Амстердам и когда началось безумие Третьего Рейха, просто не смогла оставаться безучастной.
Её поступок - это примерно то же самое, как зайти в клетку к тигру. Эйхман вдоволь измывался над Гертрудой, включая сексуальные домогательства, но она не сломалась, стойко вытерпела все издёвки и они, наконец, перешли к обсуждению насущного вопроса. Эйхман понял, что Гертруду нельзя сломать и он удивился её смелости и твёрдой убеждённости в своих действиях. Они пришли к договорённости, что если Вайсмюллер сможет уговорить еврейских родителей посадить детей на субботний поезд, то она может их забрать. Дело в том, что евреям в субботу путешествовать строго запрещено. Но поезд, отправленный Гертрудой, был заполнен детьми до отказа.
Йооп Вайсмюллер, муж Гертруды, не стоял в стороне - он активно помогал своей жене в её нелёгком деле. Женщина вывозила евреев в Голландию, где был организован временный приют. Кого-то размещали в детских домах, кого-то отправляли в семьи, кого-то Гертруда поселила в своём доме.
10 июня 1940 года Германия напала на Нидерланды, Вайсмюллер максимально быстро вернулась из Парижа, где находилась с миссией и смогла организовать выезд тех еврейских детей, что остались. Это был 74 по счёту поезд.
Вайсмюллер немедленно схватило гестапо и начались допросы. Но они так и не смогли доказать хоть что-то противозаконное и отпустили женщину. Она снова начала свою деятельность по спасению еврейских детей и к 1944 году смогла вытащить пятьдесят ребятишек - они должны были уехать в Освенцим.
Когда война окончилась, Вайсмюллер увиделась с одной из спасённых девочек. Она рассказала, что её мама и папа погибли во время Холокоста и для Байталми-Шпиро, Гертруда стала второй матерью. Да она и сама называла подопечных своими детьми. Её регулярно приглашали на свадьбы спасённые из Германии, уже выросшие дети.
Согласитесь, масштабы её деятельности впечатляют, однако за границами Нидерландов про Гертруду Вайсмюллер мало кто знает, а ведь она практически в одиночку совершила поступок, который должны были сделать все. Но они не сделали.
Она никогда не стремилась к всемирному признанию, а те, кого она спасла, были детьми, многие совсем маленькими, они даже её имя не могли потом вспомнить.
Но уже перед самой смертью (1978 год), когда Гертруде было 82 года, её представили к наградам. В 1966 году Всемирный центр памяти о Холокосте вписал её имя в список "Праведников народов мира". Медаль Красного Креста, орден Святого Георгия Антиохийского и не только.
Гертруда уже не увидит того, что о ней писали в Мемориальном музее Холокоста и Фонде Шоа (Университет Южной Калифорнии). Но эта женщина ни на что не рассчитывала, она просто делала то, что хотела - спасала человеческие жизни.
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Про Нидерланды не скажу, не знаю.
А вот Сороса знаю.И Мадлен Олбрайт знаю.
Тоже были еврейскими детишками.
Один в Венгрии, другая в Чехословакии.
Спаслись.
Вот только для чего...(((