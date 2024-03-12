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Забавный конкурс с обручем

Забавный конкурс с обручем

Автор:
12 марта 2024 10:42
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   женщины   конкурс   мужчины   обруч   хулахуп   
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На семейной вечеринке мужчины и женщины поучаствовали в забавном конкурсе. Присутствующие разбились на две команды, взялись за руки и должны были как можно быстрее передать обруч от первого участника последнему.

Участникам проигравшей команды было точно интереснее и веселее во время конкурса.

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Метки: Видео   женщины   конкурс   мужчины   обруч   хулахуп   
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7  комментариев
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9k
vasilykopkov 54 минуты назад
Читеры...
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300
Лис 2 минуты назад
ах тыж ...хитро..опая
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3k
Vovan Petroff 3 минуты назад
"Ум у бабы догадлив на всякие хитрости повадлив"
А. С. Пушкин.
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60k
dima423 44 минуты назад
техника решает, как всегда))
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733
figurist 58 минут назад
победила молодость
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Alex Chebrikov

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