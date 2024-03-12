Забавный конкурс с обручем

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На семейной вечеринке мужчины и женщины поучаствовали в забавном конкурсе. Присутствующие разбились на две команды, взялись за руки и должны были как можно быстрее передать обруч от первого участника последнему.
Участникам проигравшей команды было точно интереснее и веселее во время конкурса.
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