FISHKINET
Сообщество Юмор 17890 постов • 3628 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
30 очаровательных малышей с пышными шевелюрами

30 очаровательных малышей с пышными шевелюрами

Автор:
14 ноября 2023 10:16
Сообщество : Юмор
Метки: дети   малыш   причёска   ребёнок   фотография   шевелюра   
829
31

Каждый ребёнок по-своему очарователен. Эти большие любопытные глазки, пухлые щечки и губки бантиком вызывают умиление. Ну а если у малыша еще и шикарная копна, то это просто вау! В младенцах с пышными шевелюрами есть что-то необычное. Они выглядят слишком маленькими для таких причесок, что делает их довольно забавными.

×
×

Так почему же одни дети рождаются с целой копной, а другие - почти лысыми? Как вы уже догадались, всё дело в генетике. Как и все остальные характеристики, дети наследуют свои волосы от родителей.

Однако появление на свет с длинными волосами не означает, что они останутся такими навсегда. Рост волос во многом зависит от гормонов. Когда ребенок находится в утробе, на него влияют гормоны, содержащиеся в организме мамы. Во время беременности в организме женщины повышается уровень гормонов, что способствует росту волос.

Организм новорождённого не вырабатывает столько гормонов. Поэтому малыш может начать терять волосы. Если это происходит, то беспокоиться не о чем. Выпадение волос - совершенно нормальное явление. У некоторых младенцев даже появляется лысина на затылке, поскольку большую часть жизни они проводят лежа, и постоянное трение повреждает волосы. В этом также нет ничего страшного.

Чрезмерное выпадение волос после того, как ребенку исполнится 6 месяцев, может быть симптомом проблем, требующих медицинского вмешательства. К ним относятся недостаток питания или грибковые заболевания. Использование слишком жестких шампуней также может вызвать раздражение и ломкость волос. Поэтому, если вы заметили что-то необычное, обязательно обратитесь к педиатру.

В период с двух до пяти лет у детей часто меняется структура волос и их цвет. Если вы родили милашку с золотистыми кудряшками, то это не значит, что они не станут темнее и/или прямее.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: дети   малыш   причёска   ребёнок   фотография   шевелюра   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

496878



Другие посты автора
Популярное в сообществах
С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера
С вещами и запиской хозяева оставили на улице ротвейлера
«Гардемарины 1787. Мир»: гардемарины, опять!
«Гардемарины 1787. Мир»: гардемарины, опять!
Набирающие популярность в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 10 ноября
С добрым утром
С добрым утром
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждое утро

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#машина#люди#авто аварии#кино#собака#дети#Автовсячина#мигранты
#животные#в мире#интересно#Юмор#Прикол#факты#позитив#криминал#подборка#США
#автомобили#интересное#ДТП#аварии#история#фильм#полиция#СССР#девушки#Россия
Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть Исторические личности с гаджетами в руках: это стоит того, чтобы посмотреть 40 трогательных фотографий людей, которые воссоздали свои старые снимки 40 трогательных фотографий людей, которые воссоздали свои старые снимки В Индии родилась девочка с&nbsp;лишними пальцами на&nbsp;руках и&nbsp;ногах В Индии родилась девочка с лишними пальцами на руках и ногах «Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям нельзя пользоваться гаджетами «Смартфон - это героин сегодняшнего дня»: профессор математики объяснил, почему детям нельзя... Удивительное спасение Бет: девочки, побывавшей в аду Удивительное спасение Бет: девочки, побывавшей в аду Дружба навсегда Дружба навсегда

На что жалуетесь?

Вернуться