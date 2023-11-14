30 очаровательных малышей с пышными шевелюрами

Так почему же одни дети рождаются с целой копной, а другие - почти лысыми? Как вы уже догадались, всё дело в генетике. Как и все остальные характеристики, дети наследуют свои волосы от родителей.

Однако появление на свет с длинными волосами не означает, что они останутся такими навсегда. Рост волос во многом зависит от гормонов. Когда ребенок находится в утробе, на него влияют гормоны, содержащиеся в организме мамы. Во время беременности в организме женщины повышается уровень гормонов, что способствует росту волос.