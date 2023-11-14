30 очаровательных малышей с пышными шевелюрами

Каждый ребёнок по-своему очарователен. Эти большие любопытные глазки, пухлые щечки и губки бантиком вызывают умиление. Ну а если у малыша еще и шикарная копна, то это просто вау! В младенцах с пышными шевелюрами есть что-то необычное. Они выглядят слишком маленькими для таких причесок, что делает их довольно забавными.
Так почему же одни дети рождаются с целой копной, а другие - почти лысыми? Как вы уже догадались, всё дело в генетике. Как и все остальные характеристики, дети наследуют свои волосы от родителей.
Однако появление на свет с длинными волосами не означает, что они останутся такими навсегда. Рост волос во многом зависит от гормонов. Когда ребенок находится в утробе, на него влияют гормоны, содержащиеся в организме мамы. Во время беременности в организме женщины повышается уровень гормонов, что способствует росту волос.
Организм новорождённого не вырабатывает столько гормонов. Поэтому малыш может начать терять волосы. Если это происходит, то беспокоиться не о чем. Выпадение волос - совершенно нормальное явление. У некоторых младенцев даже появляется лысина на затылке, поскольку большую часть жизни они проводят лежа, и постоянное трение повреждает волосы. В этом также нет ничего страшного.
Чрезмерное выпадение волос после того, как ребенку исполнится 6 месяцев, может быть симптомом проблем, требующих медицинского вмешательства. К ним относятся недостаток питания или грибковые заболевания. Использование слишком жестких шампуней также может вызвать раздражение и ломкость волос. Поэтому, если вы заметили что-то необычное, обязательно обратитесь к педиатру.
В период с двух до пяти лет у детей часто меняется структура волос и их цвет. Если вы родили милашку с золотистыми кудряшками, то это не значит, что они не станут темнее и/или прямее.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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