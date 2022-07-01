15 детей с шикарной шевелюрой

В большинстве случаев дети рождаются почти лысыми. Однако иногда природа преподносит сюрпризы, и на свет появляются малыши с невероятно густыми шевелюрами. Глядя на них, создаётся впечатление, что младенцы потратили уйму сил и времени, чтобы добиться такой пышности. Выглядит такое зрелище крайне удивительно и забавно. От крутых причёсок некоторых малышей просто невозможно оторвать глаз. Родители охотно делятся фотографиями своих детей в социальных сетях, превращая их в настоящих звёзд, ведь с каждым днём их волосы становятся только краше и пушистее.

Укладка, достойная лучших похвал