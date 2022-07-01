15 детей с шикарной шевелюрой

Родители со всего мира поделились фотографиями своих маленьких детей с длинными и густыми волосами. Шевелюре этих малышей могут позавидовать многие взрослые!
В большинстве случаев дети рождаются почти лысыми. Однако иногда природа преподносит сюрпризы, и на свет появляются малыши с невероятно густыми шевелюрами. Глядя на них, создаётся впечатление, что младенцы потратили уйму сил и времени, чтобы добиться такой пышности. Выглядит такое зрелище крайне удивительно и забавно. От крутых причёсок некоторых малышей просто невозможно оторвать глаз. Родители охотно делятся фотографиями своих детей в социальных сетях, превращая их в настоящих звёзд, ведь с каждым днём их волосы становятся только краше и пушистее.
Укладка, достойная лучших похвал
Этой малышке скоро можно будет делать настоящие причёски
Несмотря на удивительность явления, ему есть вполне логичное и научное объяснение. На наличие волос у ребёнка влияют генетика и этническая принадлежность. Если у одного из родителей густые волосы, то малыш легко может перенять эту особенность.
Может показаться, что это фотошоп, но волосы этого мальчика настоящие
Мальчик по имени Джуниор Кокс Нун родился с невероятно пышными волосами. Мама, заметив особенность ребёнка, стала выкладывать его фото в социальные сети. Короткое время спустя, Джуниор стал настоящей звездой интернета. Со временем волосы мальчика стали более послушными и он перестал чем-либо отличаться от других детей.
Девочке на фото всего два месяца, но у неё уже потрясающая шевелюра
Настоящая корона из волос
Этот малыш, вероятно, знает, что он неотразим
Тот самый момент, когда только проснулся и не понимаешь, что происходит
Маленькое солнышко
Волосы годовалой девочки такой же длинны, как у её шестилетней сестры
Маленькой девочке по имени Лотти ежедневно требуется сорок пять минут на укладку, чтобы волосы оставались ухоженными и послушными. Ребёнок героически переносит все процедуры.
Истинный домовёнок
Так выглядят волосы девочки, которой всего двенадцать недель
У девятимесячного мальчика такая копна, что прохожие думают, что на нём надет парик
Этот малыш явно удивлён вниманием к своей персоне
Настоящий ирокез
Бонус: Эта девочка родилась не только с пышными, но и разноцветными волосами
Малышка по имени Майя родилась на свет с разноцветными волосами. Такая особенность обусловлена наличием редкой генетической аномалии, при которой некоторые участки кожи и волос выглядят светлее.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Несколько забавных сбоев в матрице
- Самый кроличий пост
- 15 фотографий, которые доказывают, что дети живут в своем собственном причудливом мире
- 16 стен с важными "философскими" посланиями
- 15 необычных стрижек, при виде которых может возникнуть много вопросов
не совсем понимаю, почему эта китаянка вызвала у автора такую яркую ассоциацию) Рыжий мальчишка ниже, по-моему, больше подходит)