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15 детей с шикарной шевелюрой

15 детей с шикарной шевелюрой

Автор:
01 июля 2022 12:48
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   волосы   дети   подборка   прикол   прическа   шевелюра   
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Родители со всего мира поделились фотографиями своих маленьких детей с длинными и густыми волосами. Шевелюре этих малышей могут позавидовать многие взрослые!

В большинстве случаев дети рождаются почти лысыми. Однако иногда природа преподносит сюрпризы, и на свет появляются малыши с невероятно густыми шевелюрами. Глядя на них, создаётся впечатление, что младенцы потратили уйму сил и времени, чтобы добиться такой пышности. Выглядит такое зрелище крайне удивительно и забавно. От крутых причёсок некоторых малышей просто невозможно оторвать глаз. Родители охотно делятся фотографиями своих детей в социальных сетях, превращая их в настоящих звёзд, ведь с каждым днём их волосы становятся только краше и пушистее.


Укладка, достойная лучших похвал

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Этой малышке скоро можно будет делать настоящие причёски


Несмотря на удивительность явления, ему есть вполне логичное и научное объяснение. На наличие волос у ребёнка влияют генетика и этническая принадлежность. Если у одного из родителей густые волосы, то малыш легко может перенять эту особенность.


Может показаться, что это фотошоп, но волосы этого мальчика настоящие


Мальчик по имени Джуниор Кокс Нун родился с невероятно пышными волосами. Мама, заметив особенность ребёнка, стала выкладывать его фото в социальные сети. Короткое время спустя, Джуниор стал настоящей звездой интернета. Со временем волосы мальчика стали более послушными и он перестал чем-либо отличаться от других детей.


Девочке на фото всего два месяца, но у неё уже потрясающая шевелюра


Настоящая корона из волос


Этот малыш, вероятно, знает, что он неотразим


Тот самый момент, когда только проснулся и не понимаешь, что происходит


Маленькое солнышко


Волосы годовалой девочки такой же длинны, как у её шестилетней сестры


Маленькой девочке по имени Лотти ежедневно требуется сорок пять минут на укладку, чтобы волосы оставались ухоженными и послушными. Ребёнок героически переносит все процедуры.


Истинный домовёнок


Так выглядят волосы девочки, которой всего двенадцать недель


У девятимесячного мальчика такая копна, что прохожие думают, что на нём надет парик


Этот малыш явно удивлён вниманием к своей персоне


Настоящий ирокез


Бонус: Эта девочка родилась не только с пышными, но и разноцветными волосами


Малышка по имени Майя родилась на свет с разноцветными волосами. Такая особенность обусловлена наличием редкой генетической аномалии, при которой некоторые участки кожи и волос выглядят светлее.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   волосы   дети   подборка   прикол   прическа   шевелюра   
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1  комментарий
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Thomsen Час назад
<Маленькое солнышко>

не совсем понимаю, почему эта китаянка вызвала у автора такую яркую ассоциацию) Рыжий мальчишка ниже, по-моему, больше подходит)
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