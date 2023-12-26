Как выглядит детство в разных уголках мира

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Довольно часто одна фотография способна рассказать больше, чем тысяча слов. Благодаря серии снимков итальянского фотографа Массимо Бьетти мы можем лучше понять культуру и жизнь других народов. Сегодня мы хотим поделиться с вами коллекцией снимков детей из разных уголков земного шара. Что особенно выделяет работы Бьетти, так это их естественность, они передают искренние эмоции без напускного позирования.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: дети детство мир путешествие ребёнок фотография
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