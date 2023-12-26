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Как выглядит детство в разных уголках мира

Как выглядит детство в разных уголках мира

Автор:
26 декабря 2023 11:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: дети   детство   мир   путешествие   ребёнок   фотография   
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Довольно часто одна фотография способна рассказать больше, чем тысяча слов. Благодаря серии снимков итальянского фотографа Массимо Бьетти мы можем лучше понять культуру и жизнь других народов. Сегодня мы хотим поделиться с вами коллекцией снимков детей из разных уголков земного шара. Что особенно выделяет работы Бьетти, так это их естественность, они передают искренние эмоции без напускного позирования.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дети   детство   мир   путешествие   ребёнок   фотография   
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3  комментария
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2k
Иван Иванов 59 минут назад
Судя по фотографиям в России детство у детей очень однобокое получается (зима, юрта, олени)
У меня детство другое было.
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5k
Lexx 13 минут назад
Цыгане.
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6k
Наталья 23 минуты назад
мы поняли: в индии- самые грязные, на Соломоновых островах -отсутствует парикмахер
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