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12 самых провальных проектов Disney последних лет

12 самых провальных проектов Disney последних лет

Автор:
13 ноября 2023 19:16
Сообщество : Кино
Метки: Disney   актеры   аровал   кино   роль   фильм   фото   
2404
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Компания Disney была основана сто лет назад (16 октября 1923 года) и стала самой популярной по производству детской анимации, которая сразу становилась классикой. Но в наше время снятые ей фильмы и созданные мультфильмы не всегда оказываются столь успешными и часто получают отрицательные отзывы критиков и зрителей.

Мы решили вспомнить, какие проекты Disney за последние четыре года настолько провалились в прокате, что принесли убытки компании. Не скроем, что некоторые из них всё же снискали положительные отзывы, несмотря на кассовый крах.

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Бюджет: 295 млн
Сборы: 384 млн

Картина вышла очень дорогой (самой дорогой во всей франшизе), но её сборы не покрыли затраты. Она должна была заработать ещё как минимум 600 млн, чтобы не считаться провальной.

Бюджет: 100 млн
Сборы: 130 млн

Этому номинанту на «Оскар», потерявшему как минимум 120 миллионов, крупно не повезло в прокате, но он обрёл популярность на стриминговых сервисах, заработав хорошие оценки.

Бюджет: 150 млн
Сборы: 117 млн

Комедийный ужастик не спас даже неплохой актёрский состав, в который вошли Оуэн Уилсон, Дэнни ДеВито, Джейми Ли Кертис и Джаред Лето. Фильм не собрал даже полной стоимости затрат на него.

Бюджет: 200 млн
Сборы: 220 млн

Не только сборы, но и общие оценки говорят о неуспешности фильма.

Бюджет: 297 млн
Сборы: 569 млн

На фоне предыдущих фильмов этот выглядит успешнее, но всё же финансовый директор так охарактеризовал сборы, не собравшие суммы хотя бы в два бюджета: «Не огромное разочарование, но, тем не менее, разочарование».

Бюджет: 180 млн
Сборы: 73,6 млн

Бюджет: 200 млн
Сборы: 226 млн

История о легендарном Баззе Лайтере оказалась настолько неудачной, что студия потеряла ещё 106 млн.

Бюджет: 200 млн
Сборы: 69,9 млн

Студия понесла огромнейшие потери из-за этого ремейка, который, несмотря ни на что, номинировался на «Оскар» за лучшие костюмы и спецэффекты.

Бюджет: 200 млн
Сборы: 495 млн

Изначально картина собирала невероятно маленькие суммы, но благодаря длительному показу в кинотеатрах и рекламе смогла перейти отметку в 400 млн долларов (в два раза больше бюджета), но всё же, чтобы покрыть все расходы Disney пришлось подключить доходы от потокового вещания, тематических парков и потребительских товаров. Чистая прибыль не помогла картине стать полностью успешной.

Бюджет: 175 млн
Сборы: 20 млн

Ещё один пример кассового провала, который не повлиял на высокую оценку на стриминговых площадках, а также на жюри «Оскара» (номинация на лучший анимационный фильм).

Бюджет: 200 млн
Сборы: 141 млн

Студия потеряла более 130 млн долларов, но мультфильм тоже был номинирован на «Оскар»

Бюджет: 170 млн
Сборы: 353 млн

Фильм должен был собрать как минимум 500 млн, чтобы окупить расходы.

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Метки: Disney   актеры   аровал   кино   роль   фильм   фото   
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16k
Majul Час назад
Ожидаемо, как упоролись в толерантность так и начали тонуть. Фея - черный мужик п.и.д.о.р, русалочка - черная страшная бабища с глазами как у рыбы, куча однополых "семей", открытая пропаганда этих самых "ценностей", мультики с жирнющими главными героями, гордящимися своим жиром.
Чего еще ожидать? Все очевидно. Пошли на поводу у меньшинства в угоду хер пойми чему, потеряли, вернее активно теряют, нормальную аудиторию.
Если раньше видел заставку Диснея, всегда знал, что будет что-то доброе, милое, с приятными шутками, с человечными героями, жизненные и семейные ценности всегда были на высоте. Теперь же при виде заставки Диснея тороплюсь переключить канал, т.к. 100% будет какая пи.доро.сня, пошлые шутки ниже пояса и все, что актуально в среде меньшинств в данный момент.
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36k
Андрей Иванов Полминуты назад
Русалочка (2023)

Потому что в Пиндосии 12% негров и 5-7% пи.орасов. И обе группы не очень любят платить
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2k
Игорь Меншиков 6 минут назад
До сих пор "загорелую" русалку не смотрел и не хочу
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28k
Егор 14 минут назад
Нельзя угодить всем. Яркое произведение должно вызывать яркие эмоции: кому-то нравиться до влюбленности, кому-то не нравиться до отвращения. А попытка никого не обидеть, всех упомянуть, сгладить все углы - приводит к опреснению.
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391k
Алексей 48 минут назад
а у них разве не провальные еще есть????? гомосятский дом мыши давно ничего более менее стоящего не снимает
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593
александр ломовицкий 57 минут назад
а супердорогая черноснежка станет окончательным гвоздем в гроб студии . они еще год будут ее переснимать потому что решили все таки добавить нее гномов с помощью анимации .
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6k
Pashuta Час назад
Дисней уже не тот ((((
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