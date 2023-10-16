12 интересных изображений для любознательных людей

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Мир многообразен и удивителен, и никогда не перестанет нас удивлять. В этом посте вы увидите завораживающие образы из разных уголков нашей планеты. Взгляните!
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5. Самый дорогой бонсай в мире, ему более 300 лет, и он оценивается в 1,3 миллиона долларов
8. Пещера кристаллов расположена на глубине 300 метров под городом Найка, штат Чиуауа, Мексика
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