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На МКС поздравили россиян с Днём Победы

На МКС поздравили россиян с Днём Победы

Автор:
09 мая 2023 07:12
Сообщество : Космос
Метки: Андрей Федяев   Дмитрий Петелин   Сергей Прокопьев   день победы   космонавты   космос   мкс   
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На МКС поздравили россиян с Днём Победы

Сегодня особый день, практически во всем мире отмечают День Победы. Не остались в стороне и наши космонавты.

В Роскосмосе поделились видеопоздравлением с борта МКС, предназначенным для всех россиян. Космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев напомнили о необходимости сохранить и приумножить память о героях, отдавших свою жизнь во время Великой Отечественной войны.


"Дорогие друзья! От всего сердца поздравляем вас с Днём Победы! Для всех нас это самый главный праздник, отмечаемый в каждом доме, в каждой семье. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг наших предков".


Петелин и Прокопьев несут свою космическую вахту на МКС с сентября 2022 года. Их доставили на корабле "Союз МС-22" с американцем Фрэнком Рубио.


Федяев присоединился к ним 2 марта 2023 года в составе экипажа американского корабля Crew Dragon, в который вошли астронавты США Стивен Боуэн и Вуди Хобурга, а также астронавта из ОАЭ Султана Аль-Нейади.

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Метки: Андрей Федяев   Дмитрий Петелин   Сергей Прокопьев   день победы   космонавты   космос   мкс   
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