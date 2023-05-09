На МКС поздравили россиян с Днём Победы

Петелин и Прокопьев несут свою космическую вахту на МКС с сентября 2022 года. Их доставили на корабле "Союз МС-22" с американцем Фрэнком Рубио.

Федяев присоединился к ним 2 марта 2023 года в составе экипажа американского корабля Crew Dragon, в который вошли астронавты США Стивен Боуэн и Вуди Хобурга, а также астронавта из ОАЭ Султана Аль-Нейади.