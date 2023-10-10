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Два приятеля из Подмосковья на тележке утащили банкомат из торгового центра

Два приятеля из Подмосковья на тележке утащили банкомат из торгового центра

Автор:
10 октября 2023 15:37
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Итстра   банкомат   кража   подростки   тележка   
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У полицейских есть подозрения, что дельце провернули несовершеннолетние подростки.

В понедельник вечером двое неизвестных совершили налёт на ТЦ "Бриз" в Истре и утащили оттуда банкомат. План был невероятно наглым и простым, даже удивительно, что он сработал. Злоумышленники дождались закрытия торгового центра, пришли туда в половину одиннадцатого вечера, погрузили банкомат в свою тележку и успешно скрылись.

Как выяснилось позднее, в банкомате "Банка Финсервиса" находилось два миллиона рублей. Несмотря на то, что преступники были без масок, полицейские пока не могут установить их личности. Правоохранители подозревают, что дерзкие воры являются подростками и ранее не имели проблем с законом. Тем не менее следователи продолжают разыскивать злоумышленников, в том числе по записям с уличных камер. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").

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Метки: Видео   Итстра   банкомат   кража   подростки   тележка   
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3  комментария
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22k
babuby 2 часа назад
Лихо! И банкомат не привинчен к полу был, и оказался довольно лёгким чтобы его два несовершеннолетних подняли.
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13k
кот базилий 5 минут назад
Если не отловят, то это пацаны смышленые, способные.
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2k
ДК 49 минут назад
Это не они тут?
Ссылка www.youtube.com
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