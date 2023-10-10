Два приятеля из Подмосковья на тележке утащили банкомат из торгового центра

Как выяснилось позднее, в банкомате "Банка Финсервиса" находилось два миллиона рублей. Несмотря на то, что преступники были без масок, полицейские пока не могут установить их личности. Правоохранители подозревают, что дерзкие воры являются подростками и ранее не имели проблем с законом. Тем не менее следователи продолжают разыскивать злоумышленников, в том числе по записям с уличных камер. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ ("Кража").