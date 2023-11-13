Никаких Татьяновичей: в Киргизии отменили матчество

Кстати, решение об использовании имени матери было официально принято в июне 2023 года. Но сейчас Конституционный суд из-за общественного резонанса его отменил.
Летом 2023 года активистка и художница Алтын Капалова.дошла до суда, чтобы официально изменить отчество своих детей на матчество. Она пояснила, что решение было принято сознательно, т.к. биологический отец не принимал никакого участия в жизни троих детей.
«Имена отцов в документах и меня раздражали, и детей не радовали: я могу понять ребенка, который никогда не видел отца не потому, что я запретила, а потому что мужчине не хватило сил взять на себя обязательства. Все мои дети были за матчество, мы обсуждали это вместе. В ответ на мое предложение они сказали, что это классная идея», - пояснила Капалова изданию Forbes Woman.
Судебные тяжбы длились два года, но увенчались успехом. Конституционный суд разрешил совершеннолетним гражданам Кыргызстана менять отчество на матчество.
Однако решение суда просуществовало недолго. Против него выступили многие общественные деятели - от верховного муфтия Киргизии Замира Ракиева до председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева.
Да и простым гражданам страны осознание того, что по достижению совершеннолетия твой ребёнок поменяет отчество на матроним было неприятным и даже шокирующим.
Под нажимом общественного мнения Конституционный суд пересмотрел принятое ранее решение и отменил его, т.к. оно "идет вразрез общественным устоям, что подрывает авторитет Конституционного суда и степень доверия общества к конституционному правосудию".
Источник:
- Всему виною климакс: британский суд вынес решение по делу автомобильной вандалки
- В Красноярске задержали цыганку, которая при ограблении порезала ножом лицо 16-летней девушке
- Новый день - новые награды: сыновьям Рамзана Кадырова вручили ордена "Даймехкан Сий"
- В США робособака помогла задержать вооруженного мужчину
- Мужикам тут не место! Всё чаще россиянки дают своим детям матчества вместо отчества
Хотя знаешь, пусть эти дети все станут Замировичами и Камчибековичами. Только тогда и ВСЕ отцовские обязанности с Замира и с Камчибека. А то запретить то просто.