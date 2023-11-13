Никаких Татьяновичей: в Киргизии отменили матчество

Летом 2023 года активистка и художница Алтын Капалова.дошла до суда, чтобы официально изменить отчество своих детей на матчество. Она пояснила, что решение было принято сознательно, т.к. биологический отец не принимал никакого участия в жизни троих детей.





«Имена отцов в документах и меня раздражали, и детей не радовали: я могу понять ребенка, который никогда не видел отца не потому, что я запретила, а потому что мужчине не хватило сил взять на себя обязательства. Все мои дети были за матчество, мы обсуждали это вместе. В ответ на мое предложение они сказали, что это классная идея», - пояснила Капалова изданию Forbes Woman.



Судебные тяжбы длились два года, но увенчались успехом. Конституционный суд разрешил совершеннолетним гражданам Кыргызстана менять отчество на матчество.



