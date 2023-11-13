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Никаких Татьяновичей: в Киргизии отменили матчество

Никаких Татьяновичей: в Киргизии отменили матчество

Автор:
13 ноября 2023 09:27
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Кыргызстан   Матчество   конституционный суд   матроним   общественный резонанс   
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Кстати, решение об использовании имени матери было официально принято в июне 2023 года. Но сейчас Конституционный суд из-за общественного резонанса его отменил.

Летом 2023 года активистка и художница Алтын Капалова.дошла до суда, чтобы официально изменить отчество своих детей на матчество. Она пояснила, что решение было принято сознательно, т.к. биологический отец не принимал никакого участия в жизни троих детей.


«Имена отцов в документах и меня раздражали, и детей не радовали: я могу понять ребенка, который никогда не видел отца не потому, что я запретила, а потому что мужчине не хватило сил взять на себя обязательства. Все мои дети были за матчество, мы обсуждали это вместе. В ответ на мое предложение они сказали, что это классная идея»,  - пояснила Капалова изданию Forbes Woman.

Судебные тяжбы длились два года, но увенчались успехом. Конституционный суд разрешил совершеннолетним гражданам Кыргызстана менять отчество на матчество.


Однако решение суда просуществовало недолго. Против него выступили многие общественные деятели - от верховного муфтия Киргизии Замира Ракиева до председателя Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева.


Да и простым гражданам страны осознание того, что по достижению совершеннолетия твой ребёнок поменяет отчество на матроним было неприятным и даже шокирующим.


Под нажимом общественного мнения Конституционный суд пересмотрел принятое ранее решение и отменил его, т.к. оно "идет вразрез общественным устоям, что подрывает авторитет Конституционного суда и степень доверия общества к конституционному правосудию".

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Метки: Ynews   Кыргызстан   Матчество   конституционный суд   матроним   общественный резонанс   
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9  комментариев
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8k
Pravednik84 39 минут назад
Ну на самом деле я за использование матчества - это такой яркий симптомчик отклонений в роду, позволяющий заранее регулировать взаимоотношения с представительницей этого племени.
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21k
Dobrovit 5 минут назад
Кто ей мешает записать в метрики имя своего отца, их дедушки? Или он тоже плохой?.. В детских домах давали отчество того, кто нашёл ребёнка, или спас, или директора этого дома, или учителя. Дайте отчество по имени президента своей страны, или просто можно вставить любое имя...
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Dobry vojak Svejk 11 минут назад
Типа отомстила мужику, матчество присвоила ? ))
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6k
livaneth 11 минут назад
А что делать, если отца нет вообще? Если в роли биологического отца банда насильников, которых так и не нашли и не поймали? Ну, или нашли и пересажали? Или если "Папаша" сбежал от своей жены перед родами, документы о разводе прислал по почте и алименты никогда не платил? Нужно ли ребенку такое отчество?
Хотя знаешь, пусть эти дети все станут Замировичами и Камчибековичами. Только тогда и ВСЕ отцовские обязанности с Замира и с Камчибека. А то запретить то просто.
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3k
poбт 12 минут назад
в киргизии че "два холма" посмотрели но не поняли что это комедия?
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