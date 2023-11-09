Всему виною климакс: британский суд вынес решение по делу автомобильной вандалки

Женщина была обвинена в восьми случаях нанесения преступного ущерба. Она признала все преступления в ходе слушаний в магистратском суде Медуэя 14 августа. 25 октября состоялось вынесение приговора.

Прокурор Дилан Брэдшоу сказал, что все поврежденные автомобили находились рядом друг с другом.

По мнению суда, восьми автомобилям был нанесен ущерб на сумму не менее 8000 фунтов стерлингов. Однако некоторые владельцы воспользовались услугами своих страховщиков, чтобы отремонтировать автомобиль, поэтому общая стоимость ремонта неизвестна.

Стюарт Льюис, защитник, заявил, что единственная причина, которую он может предложить в качестве объяснения поведения Уильямс, заключается в том, что она, возможно, испытывала симптомы менопаузы.

«Этого нельзя утверждать с точностью, но что-то произошло в её сознании, что сподвигло её повредить автомобили, — сказал он. — Был нанесен значительный ущерб. Все они были припаркованы на тротуаре, и это мешало пешеходам. Им приходилось выходить на дорогу, чтобы обойти автомобиль».

Защитник также сообщил суду, что муж Уильямс собирается использовать деньги из своей пенсии, чтобы возместить ущерб пострадавшим. Уильямс приговорили к трем месяцам комендантского часа, что означает, что она должна находиться дома с 8 вечера до 6 утра.

Что касается размера компенсации: Уильямс было предписано вернуть пострадавшим от ее действий владельцам автомобилей 4 500 фунтов стерлингов, при этом три человека получат по 500 фунтов, а остальные пять — по 600 фунтов. Вся сумма должна быть выплачена в течение шести месяцев.