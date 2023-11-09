Всему виною климакс: британский суд вынес решение по делу автомобильной вандалки

В британском Севеноксе (графство Кент) состоялся суд над 62-летней женщиной, которая намеренно портила дорогие автомобили, царапая их ключом. От её рук пострадали восемь машин, в их числе Mercedes и Range Rover Vogue. Судьи сочли, что такое поведение дамы может быть следствием менопаузы.
62-летняя Сью Уильямс во время прогулки по городу поцарапала ключом восемь автомобилей, нанеся общий ущерб на сумму не менее 8 000 фунтов стерлингов (примерно 900 тыс. руб.).
Суд установил, что Уильямс, ранее не имевшая судимостей, могла совершить эти акты вандализма «под влиянием климакса».
Женщина «наказывала» водителей за неправильную парковку: она выбирала автомобили, у которых на тротуаре было не менее двух колёс. В большинстве случаев она наносила царапины по всей боковой панели машины.
Свой крестовый поход Сью Уильямс начала 18 марта прошлого года с белого Seat Terraco. Автомобиль получил повреждения на сумму 2 776,68 фунтов стерлингов. Затем Уильямс заметила черный Ford Fiesta и поцарапала и его. Третий автомобиль, серебристый фургон Peugeot Partner, также получил повреждения в тот день.
Через несколько дней обвиняемая нанесла еще один удар. 26 марта она поцарапала серый Mercedes, причинив ущерб на сумму около 1 453,66 фунтов стерлингов. Далее в список ее «свершений» попали синий Mini, получивший ущерб на 840 фунтов стерлингов, и Vauxhall Mokka. И завершили его еще два автомобиля — Fiat 500 и черный Range Rover Vogue.
Женщина была обвинена в восьми случаях нанесения преступного ущерба. Она признала все преступления в ходе слушаний в магистратском суде Медуэя 14 августа. 25 октября состоялось вынесение приговора.
Прокурор Дилан Брэдшоу сказал, что все поврежденные автомобили находились рядом друг с другом.
По мнению суда, восьми автомобилям был нанесен ущерб на сумму не менее 8000 фунтов стерлингов. Однако некоторые владельцы воспользовались услугами своих страховщиков, чтобы отремонтировать автомобиль, поэтому общая стоимость ремонта неизвестна.
Стюарт Льюис, защитник, заявил, что единственная причина, которую он может предложить в качестве объяснения поведения Уильямс, заключается в том, что она, возможно, испытывала симптомы менопаузы.
«Этого нельзя утверждать с точностью, но что-то произошло в её сознании, что сподвигло её повредить автомобили, — сказал он. — Был нанесен значительный ущерб. Все они были припаркованы на тротуаре, и это мешало пешеходам. Им приходилось выходить на дорогу, чтобы обойти автомобиль».
Защитник также сообщил суду, что муж Уильямс собирается использовать деньги из своей пенсии, чтобы возместить ущерб пострадавшим. Уильямс приговорили к трем месяцам комендантского часа, что означает, что она должна находиться дома с 8 вечера до 6 утра.
Что касается размера компенсации: Уильямс было предписано вернуть пострадавшим от ее действий владельцам автомобилей 4 500 фунтов стерлингов, при этом три человека получат по 500 фунтов, а остальные пять — по 600 фунтов. Вся сумма должна быть выплачена в течение шести месяцев.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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