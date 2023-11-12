Любители молодого тела: мужчины рассказали, почему любят женщин помладше

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В соцсети девушка решила поинтересоваться у представителей сильной половины человечества, почему их так тянет к женщинам помладше. В ответ ей накидали кучу интересных ответов, а самые откровенные я собрал в данном посте.
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12. Если учитывать, что новые машины в России - это, в основном, китайские бренды, то данное мнение звучит еще интереснее
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А 3,14сдючки вообще не привлекают.
Но я люблю всё проверять на практике и в итоге встречался 4 месяца... Мне было 38 ей 21. Причем адекватная вроде. Она меня раздражать начала через 2 месяца уже своими взглядами на жизнь=)))
Не моё . Шутка из ситкома ,, Два с половиной человека ,,
С первой - ей было 29, мне 25 у нас дочь. Со второй - мне было 34 ей 30, у нас сын.
В 36 расстался - ей было 30.
Сейчас мне 38 - моей девушке исполнилось 30...
Потому что говорить особо с ними не о чем.
А для секса можно и шлюху снять - да и дешевле будет и без проблем.