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Любители молодого тела: мужчины рассказали, почему любят женщин помладше

Любители молодого тела: мужчины рассказали, почему любят женщин помладше

Автор:
12 ноября 2023 16:37
Метки: Девушка   Юмор   возраст   отношения   пара   смех   
3996
16

В соцсети девушка решила поинтересоваться у представителей сильной половины человечества, почему их так тянет к женщинам помладше. В ответ ей накидали кучу интересных ответов, а самые откровенные я собрал в данном посте.

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Метки: Девушка   Юмор   возраст   отношения   пара   смех   
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26  комментариев
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38k
Седой 2 часа назад
Каждый находит оправдание Глядству...
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355
Jimmy Седой Час назад
а у тебя целомудрие пришло с импотенцией ? )))))
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964
Иванов Петров Сидоров Минуту назад
От молодых не пахнет лекарствами.
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2k
Николай 16 минут назад
Хз... Мне 40. Мне с 18-20 лет как нравись бабы 25-35 так и сейчас нравятся))) Самой "старой" до сих было 37))) Но, когда смотрю на спортивных адекватных подруг которым за 40... А ничего они так выглядят!
А 3,14сдючки вообще не привлекают.
Но я люблю всё проверять на практике и в итоге встречался 4 месяца... Мне было 38 ей 21. Причем адекватная вроде. Она меня раздражать начала через 2 месяца уже своими взглядами на жизнь=)))
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302
Евгений Полчаса назад
Как в той старой присказке: "Не страшно быть дедушкой; - страшно спать с бабушкой...."
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4k
Двестиграмм 37 минут назад
Количество ума на земле постоянно а население растет
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14
Skraffi 39 минут назад
,,Двадцати летняя девушка как хороший столяр . С любым бревном управится,,
Не моё . Шутка из ситкома ,, Два с половиной человека ,,
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 41 минуту назад
А почему старушек тянет на молодых?
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60k
Олег Час назад
Стасик, я не понял, ты предпочитаешь мужа младше или старше? Как там у вам в Канаде принято у пидров?
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42k
Лесли 🥰 Час назад
Решил дед бросить бабушку и женится на молодой девушке…Привел её в ЗАГС, а там ему и говорят:– Ты чё, дед, обалдел? Ты себя в зеркале видел… с такой красавицей рядом?!Дед:– Надоела мне моя жена, всю ночь то ей жарко, то холодно;то дай таблетку, то открой форточку…А эта – ушла вечером, пришла утром …Никаких проблем. Сплю спокойно…
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2k
stb22 Час назад
Комментарий к фото
вот это правильно. Секс это инстинкт продолжения рода. Поэтому мужчинам нравятся женщины наиболее благоприятного для деторождения возраста - 18...30 лет.
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50
Liberman Час назад
Я,кстати, сейчас встречаюсь с 30-ти летней. А как правило отношения заканчивал, когда им становится от 30 и выше.
С первой - ей было 29, мне 25 у нас дочь. Со второй - мне было 34 ей 30, у нас сын.
В 36 расстался - ей было 30.
Сейчас мне 38 - моей девушке исполнилось 30...
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36k
albedo Час назад
А мне НЕ нравятся те, кто сильно моложе меня.
Потому что говорить особо с ними не о чем.
А для секса можно и шлюху снять - да и дешевле будет и без проблем.
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13k
кира Час назад
Да мало ли, кто чего хочет? Старому мужику без денег надеяться не на что.
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240
Нежмисто Живисто Час назад
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1k
Igor Grishaev Час назад
Старая кровь уже не греет, вот и стремятся погреться у молодого горячего тела
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18k
Михаил Гривин Час назад
Если со старой бабой разошёлся по каким-то причинам - смысл другую старую искать? Надо молодую брать, строить с ней новую семью, рожать опять троих детей и всё такое. Тётка 40+ в теории для секса подходит, но на практике ей от тебя в 99% случаев надо, что б ты её содержал и всячески помогал. А с молодой - любовь, романтика и так далее.
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1k
Arti 2 часа назад
Со всеми согласен, особенно про ссать в уши ))
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