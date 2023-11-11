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Путешествие в Ленинград 1990 года

Путешествие в Ленинград 1990 года

Автор:
11 ноября 2023 21:52
Метки: СССР   история   фото   
253
28

Сегодня мы переносимся во время больших перемен - 1990 год. Давайте вместе вспомним, каким тогда был город.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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2  комментария
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5k
Максим 3 часа назад
Трамвай 60 это 1985 год.
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6k
Wadim 4 часа назад
А сейчас 25-этажками застроена каждая кочка, ни вздохнуть, ни пёрнуть.
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