Путешествие в Ленинград 1990 года

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Сегодня мы переносимся во время больших перемен - 1990 год. Давайте вместе вспомним, каким тогда был город.
Интересного вам просмотра!
2.
Слово года - митинг. Митинги везде, их уже особо и не пытаются запрещать, можно выходить и требовать чего душа пожелает.
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3.
Идёт застройка улицы Коммуны около Ржевского лесопарка.
На фото - строительство дома номер 28 корпус 1. Через несколько месяцев стройку заморозят, а сдадут дом лишь в 1995 году.
4.
С 23 по 27 мая 1990 года в Ленинграде прошёл фестиваль международный фестиваль аэростатов. Участвовал 41 экипаж со всего мира.
9.
Начался снос частных домов в деревня Малая Яблоновка, что неподалёку от станции метро "Ладожская".
11.
Площадь перед магазином "Ярославна" на Народной улице. Сейчас на этом месте находится ТЦ "Штрих-код".
15.
Трамвай 60 маршрута крадётся по улице Десантников. Хотя и улицей это пока трудно назвать.
Кстати - то, что вы видите на снимке, называется нормальный Генплан. Дома ещё только строятся, а трамвай в районе уже есть.
16.
Кинотеатр "Север" на углу Лиговского проспекта и набережной Обводного канала.
Сейчас на этом месте находится огромный ТК "Лиговъ", внутри которого спрятался вестибюль станции метро "Обводный канал".
17.
В 1990 году бастовать и митинговать начали не только обычные граждане, но и редакции газет.
Так, например, одной из первых митинговать начала редакция газеты "Смена". Утром 14 августа 1990 года журналисты газеты "Смена" вышли к Мариинскому дворцу, где тогда находился Ленсовет, и объявили голодовку на сутки. "Здесь голодает редакция газеты «Смена». Мы решили выйти из-под опеки комсомола. Хотим быть независимой молодежной газетой. Этому препятствует исполком Ленсовета. Мы здесь с 10.00 14 августа до 10.00 15 августа," - было написано на их плакате.
22.
Старые телефонные будки во дворе АТС на перекрёстке Гражданского проспекта и улицы Гидротехников.
24.
С 1989 по 2011 годы в доме 14 по каналу Грибоедова функционировал популярный ресторан немецкой кухни «Чайка».
Он принадлежал немцу Бродеру Дреесу (на фото), который для его открытия продал свой бизнес пивных в городе Гамбург.
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