Путешествие в Ленинград 1990 года

17.

Так, например, одной из первых митинговать начала редакция газеты "Смена". Утром 14 августа 1990 года журналисты газеты "Смена" вышли к Мариинскому дворцу, где тогда находился Ленсовет, и объявили голодовку на сутки. "Здесь голодает редакция газеты «Смена». Мы решили выйти из-под опеки комсомола. Хотим быть независимой молодежной газетой. Этому препятствует исполком Ленсовета. Мы здесь с 10.00 14 августа до 10.00 15 августа," - было написано на их плакате.