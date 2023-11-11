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Первый полёт новейшего стратегического бомбардировщика США попал на видео

Первый полёт новейшего стратегического бомбардировщика США попал на видео

Автор:
11 ноября 2023 16:14
Сообщество : Военное
Метки: B-21 Raider   Видео   США   лётные испытания   стелс   стратегический бомбардировщик   
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Стоимость самолёта составляет невероятные 750 млн долларов.

Вчера вечером с территории завода в Палмдейле в Калифорнии впервые понялся в небо новый стратегический бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider ("Налётчик"). Об этом сообщила представитель ВВС Энн Стефанек после того, как в сеть попали кадры от очевидцев.


"Самолет B-21 Raider проходит лётные испытания. Они являются важным шагом в кампании по тестированию, которую проводят Испытательный центр ВВС и Объединенная испытательная группа B-21 412-го испытательного крыла, чтобы гарантировать устойчивость, дальность полёта и ударную мощь в целях сдерживания агрессии и атак стратегического характера против США, а также наших союзников и партнёров", — сообщила представитель ВВС США.

Сообщается, что перспективный B-21 должен заменить находящиеся на вооружении американских ВВС бомбардировщики B-1 и B-2 и стать ключевым элементом ядерной триады США. Отмечается, что это первый американский самолёт для таких задач, выпущенный за последние 30 лет.

Командование глобальных ударов ВВС США предполагает получить на вооружение первый стратегический стелс-бомбардировщик шестового поколения B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году.


ВВС США планирует закупить не менее 100 единиц таких стелс-бомбардировщиков. Стоимость каждого оценивается примерно в 750 млн долларов. По предварительным данным, ежегодно будет производиться до 12 таких самолетов. Для сравнения: Су-35С стоит порядка $50 млн.


Некоторые американские профильные (военные) издания пишут, что полностью заменить устаревшие бомбардировщики не получится, этому мешает невероятная цена нового самолёта.

Впервые B-21 был представлен 2 декабря 2022 года. В марте 2023 года Минобороны США сообщило, что в производстве находятся шесть самолётов.

Источник:

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Метки: B-21 Raider   Видео   США   лётные испытания   стелс   стратегический бомбардировщик   
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32  комментария
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778
thrashbox 2 часа назад
Вообще-то это демонстратор технологий, а не принимаемый на вооружение самолёт.
Именно отсюда и цена в 750 млн. - принятый на вооружение он будет стоить как В-2 или дороже (миллиарды долларов), чудес не бывает. Особенно в США.
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917
КиriIL 3 минуты назад
69 135 000 000 рублей...
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2k
Владимир 10 минут назад
Вот умеют ведь пиндосы военный бюджет пилить
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397
Евгений Эдельштейн 23 минуты назад
Автор,а что способно нести это чудо техники? Какая скорость? На сколько я знаю В1 , В2 большой скоростью не отличаются,да и Стеллс мутная вещь. Никто же не знает,какие радары у противника...
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8k
mbr Полчаса назад
ну прямо ШЕСТОГО поколения?!
А чего не десятого сразу?
И чтобы лазеры, пиу-пиу...

Клоуны, б...дь.
Сказочки для дебилов.
США деградируют чудовищными темпами. Проблема с кадрами, с ресурсами..
Они не смогли освоить "элементарный" выпуск "элементарных" снарядов необходимом количестве за 1.5 года.

Ну будет эта вундервафля в единичном экземпляре
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14k
..: Атеист :.. 45 минут назад
Чет хня летающая получилась по отмыву бабла.
Хз какие у этого г-на летающего, но В-2 уг по сравнению с нашим ту160
Стелс стелс.. а наши лопатой собьют!
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4k
Харон 51 минуту назад
Компьютерная графика?
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179
babai65 Час назад
Форма и покрытие способствуют мало заметности они так считают. А югославам по хрен на стелс технологию сбили старым советским пвошным комплексом и после этого они там перестали летать.
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53
Liberman Час назад
Красивый.
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769
Ариманов Час назад
Только сравнивать здесь надо не с Су-35С, а, за неготовностью ПАКДА, с Ту-160м2 за 160 млн. долларов. Ну и ПАКДА наверняка будет несколько дороже "тушки". С другой стороны, это у нас при пуске в серию военная техника дешевеет, а у заокеанцев она магическим образом дорожает - так что не удивлюсь, если В21 будет стоить и миллиард, и полтора.
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2k
Леонид Час назад
Я конечно не силён в самолётостроении , но перу вопросов имею, он будет быстрым или манёвренным, в чём цимис такого фюзеляжа? Выглядит прикольно конечно . Но вот что я думаю, что этот летун несёт в себе только 2 функции , первая - грозно выглядеть , вторая утилизация денег , причём больших денег.
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2k
MrMopnex Час назад
Есть шарящие люди? В чём плюс такой формы, да ещё и без хвоста? И в чём минус?
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397
Евгений Эдельштейн Андрей 18 минут назад
Все это восхитительно,конечно... Но,если серьезный замес начнется,то пофигу стеллсы-х@елсы будут. Я знаю,что предшественники скоростью не блещут.
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5k
Горожанин Час назад
"В-2 Спирт" модернизировали - деньги "спиртом" отмыли. И порядок))
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
“чтобы гарантировать устойчивость, дальность полёта и ударную мощь в целях сдерживания агрессии”

Пиндосы сами по своей территории будут лупить?
Ну тоже дело
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5k
Ал Ди 2 часа назад
Да не, может быть. Соловьеву, Скобеевой не показывайте.
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