Первый полёт новейшего стратегического бомбардировщика США попал на видео

Стоимость самолёта составляет невероятные 750 млн долларов.
Вчера вечером с территории завода в Палмдейле в Калифорнии впервые понялся в небо новый стратегический бомбардировщик Northrop Grumman B-21 Raider ("Налётчик"). Об этом сообщила представитель ВВС Энн Стефанек после того, как в сеть попали кадры от очевидцев.
"Самолет B-21 Raider проходит лётные испытания. Они являются важным шагом в кампании по тестированию, которую проводят Испытательный центр ВВС и Объединенная испытательная группа B-21 412-го испытательного крыла, чтобы гарантировать устойчивость, дальность полёта и ударную мощь в целях сдерживания агрессии и атак стратегического характера против США, а также наших союзников и партнёров", — сообщила представитель ВВС США.
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Сообщается, что перспективный B-21 должен заменить находящиеся на вооружении американских ВВС бомбардировщики B-1 и B-2 и стать ключевым элементом ядерной триады США. Отмечается, что это первый американский самолёт для таких задач, выпущенный за последние 30 лет.
Командование глобальных ударов ВВС США предполагает получить на вооружение первый стратегический стелс-бомбардировщик шестового поколения B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году.
ВВС США планирует закупить не менее 100 единиц таких стелс-бомбардировщиков. Стоимость каждого оценивается примерно в 750 млн долларов. По предварительным данным, ежегодно будет производиться до 12 таких самолетов. Для сравнения: Су-35С стоит порядка $50 млн.
Некоторые американские профильные (военные) издания пишут, что полностью заменить устаревшие бомбардировщики не получится, этому мешает невероятная цена нового самолёта.
Впервые B-21 был представлен 2 декабря 2022 года. В марте 2023 года Минобороны США сообщило, что в производстве находятся шесть самолётов.
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Именно отсюда и цена в 750 млн. - принятый на вооружение он будет стоить как В-2 или дороже (миллиарды долларов), чудес не бывает. Особенно в США.
А чего не десятого сразу?
И чтобы лазеры, пиу-пиу...
Клоуны, б...дь.
Сказочки для дебилов.
США деградируют чудовищными темпами. Проблема с кадрами, с ресурсами..
Они не смогли освоить "элементарный" выпуск "элементарных" снарядов необходимом количестве за 1.5 года.
Ну будет эта вундервафля в единичном экземпляре
Но да, это прохладнейшие сказания про 750 миллионов - B-2 (1988 года выпуска, напомню, тогда доллар был немношк другой) стоил миллиард.
Хз какие у этого г-на летающего, но В-2 уг по сравнению с нашим ту160
Стелс стелс.. а наши лопатой собьют!
Но да, и у американцев она тоже имеет место быть, B-21 не может стоить дешевле B-2, который в 1988 году стоил миллиард.
Но такая форма фюзеляжа приводит к тому, что аппарат сильно зависит от электронной системы стабилизации и управления - "висит" на "мозгах".
Пиндосы сами по своей территории будут лупить?
Ну тоже дело