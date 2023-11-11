Первый полёт новейшего стратегического бомбардировщика США попал на видео

Командование глобальных ударов ВВС США предполагает получить на вооружение первый стратегический стелс-бомбардировщик шестового поколения B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году.





ВВС США планирует закупить не менее 100 единиц таких стелс-бомбардировщиков. Стоимость каждого оценивается примерно в 750 млн долларов. По предварительным данным, ежегодно будет производиться до 12 таких самолетов. Для сравнения: Су-35С стоит порядка $50 млн.





Некоторые американские профильные (военные) издания пишут, что полностью заменить устаревшие бомбардировщики не получится, этому мешает невероятная цена нового самолёта.