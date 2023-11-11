Государственный канал Швеции показал, как выглядели первые шведы

За основу взяли теорию Дарвина и путем нехитрых умозаключений пришли к выводу, как же выглядели предки светловолосых, голубоглазых шведов.
И все было бы логичным, ну типа все были неграми, потом резко побелели из-за сурового климата, если бы не одно но. Вот только ведущая этой замечательной передачи и сама не очень похожа на шведку, не говоря уж об актерах первых серий.
Впрочем, смотрите сами.
Это тризер
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Ну а если вам интересно полностью посмотреть на черных шведов - милости просим на официальный сайт - смотреть тут.
В сети сами шведы, кстати, добродушно шутят, что это не прошлое Швеции, а ее ближайшее будущее.
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Древние шведы это в принципе странный посыл. Перемещение и смешивание племен не позволяет выделить некую "древнюю Швецию"