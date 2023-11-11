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Государственный канал Швеции показал, как выглядели первые шведы

Государственный канал Швеции показал, как выглядели первые шведы

Автор:
11 ноября 2023 12:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: svt   Видео   История Швеции   Швеция   история   первые люди   
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За основу взяли теорию Дарвина и путем нехитрых умозаключений пришли к выводу, как же выглядели предки светловолосых, голубоглазых шведов.

И все было бы логичным, ну типа все были неграми, потом резко побелели из-за сурового климата, если бы не одно но. Вот только ведущая этой замечательной передачи и сама не очень похожа на шведку, не говоря уж об актерах первых серий.

Впрочем, смотрите сами.

Ну а если вам интересно полностью посмотреть на черных шведов - милости просим на официальный сайт - смотреть тут.

В сети сами шведы, кстати, добродушно шутят, что это не прошлое Швеции, а ее ближайшее будущее.

Кстати, если кто не в курсе, по версии британцев, выходцы из Африки даже Стоунхендж построили.


Источник:

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Метки: svt   Видео   История Швеции   Швеция   история   первые люди   
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6  комментариев
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alex Час назад
фсё вы врёти! это древние укры! в учебниках написано. не верите?
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6k
Duckk 46 минут назад
А эти предположительные негры знали, что они шведы?
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6
Mikahil A 47 минут назад
Товарищ Дробышевский все уже по полкам разложил в зарисовке "Как образовались первые расы?"

Древние шведы это в принципе странный посыл. Перемещение и смешивание племен не позволяет выделить некую "древнюю Швецию"
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3k
Walther 53 минуты назад
Товарищ Петросян, ну подождите, пусть хоть этот прикол месяц отлежится! Неделю назад ужо выкладывали!
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Pioner76 55 минут назад
Ну и сейчас половина шведов не слишком отличается.
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