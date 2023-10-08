Главный собор Барселоны строится более 140 лет и до сих пор не закончен

Эта стройка началась 19 марта 1882 и по самым оптимистичным прогнозам закончится лишь в 2028 году.
Изначально проект не был таким масштабным, Франсиско Паула де Вильяр задумывал его просто как скромную неоготическую базилику в форме латинского креста. Но буквально через год, разругавшись с заказчиками (общиной «Духовная ассоциация почитателей Святого Иосифа»), покинул свой пост главного архитектора.
На его место пришел Антонио Гауди, под руководством которого, собор и приобрел свои итоговые очертания. Архитектор потратил 42 года на работу, по его задумке над собором должно возвышаться 18 башен, самая высокая достигает 170 метров. Но при его жизни успели достроить только фасад, в возрасте 73 лет Антонио погиб под колесами первого в Барселоне трамвая.
Практически все наработки мастера были уничтожены во время Гражданской войны в Испании. Летом 1936 года в собор ворвалась банда анархистов, разбила макеты и сожгла множество чертежей.
Лишь к 1940 году удалось частично восстановить некоторые модели, по котором впоследствии и была продолжена работа.
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Еще один интересный факт, который и объяснят столь продолжительное строительство - это финансирование исключительно от прихожан.
Церковь до сих пор к этой грандиозной постройке не имеет никакого отношения.
Лицензию на строительство удалось получить только в 2019 году, до этого 137 лет собор считался самостроем. И это несмотря на то что в 2010 году недостроенный собор был освящен Папой Бенедиктом XVI и официально открыт для богослужений.
Кстати, не все местные жители в восторге от соседства с таким монументальным сооружением, которое еще не достроив уже реконструируют.
Кроме работ над фасадом, запланировано строительство парадной лестницы, подземной парковки для туристических автобусов, туннеля метро под Calle Mallorca. Для этих целей должен быть снесен целый квартал жилых домов, которые успели построить горожане за 140 лет.
Ну и немного красоты вам.
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Кёльнский собор почти 700 лет строили.
"Ничто не строится в срок, и в пределах сметы".