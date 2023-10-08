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Главный собор Барселоны строится более 140 лет и до сих пор не закончен

Главный собор Барселоны строится более 140 лет и до сих пор не закончен

Автор:
08 октября 2023 12:33
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Temple Expiatori de la Sagrada Familia   Видео   Гауди   архитектура   барселона   история   собор   
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Эта стройка началась 19 марта 1882 и по самым оптимистичным прогнозам закончится лишь в 2028 году.

Изначально проект не был таким масштабным, Франсиско Паула де Вильяр задумывал его просто как скромную неоготическую базилику в форме латинского креста. Но буквально через год, разругавшись с заказчиками (общиной «Духовная ассоциация почитателей Святого Иосифа»), покинул свой пост главного архитектора.

На его место пришел Антонио Гауди, под руководством которого, собор и приобрел свои итоговые очертания. Архитектор потратил 42 года на работу, по его задумке над собором должно возвышаться 18 башен, самая высокая достигает 170 метров. Но при его жизни успели достроить только фасад, в возрасте 73 лет Антонио погиб под колесами первого в Барселоне трамвая.


Практически все наработки мастера были уничтожены во время Гражданской войны в Испании. Летом 1936 года в собор ворвалась банда анархистов, разбила макеты и сожгла множество чертежей.


Лишь к 1940 году удалось частично восстановить некоторые модели, по котором впоследствии и была продолжена работа.

Еще один интересный факт, который и объяснят столь продолжительное строительство - это финансирование исключительно от прихожан.


Церковь до сих пор к этой грандиозной постройке не имеет никакого отношения.

Лицензию на строительство удалось получить только в 2019 году, до этого 137 лет собор считался самостроем. И это несмотря на то что в 2010 году недостроенный собор был освящен Папой Бенедиктом XVI и официально открыт для богослужений.

Кстати, не все местные жители в восторге от соседства с таким монументальным сооружением, которое еще не достроив уже реконструируют.

Кроме работ над фасадом, запланировано строительство парадной лестницы, подземной парковки для туристических автобусов, туннеля метро под Calle Mallorca. Для этих целей должен быть снесен целый квартал жилых домов, которые успели построить горожане за 140 лет.

Ну и немного красоты вам.

Источник:

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Метки: Temple Expiatori de la Sagrada Familia   Видео   Гауди   архитектура   барселона   история   собор   
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6  комментариев
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120k
parallax 2 часа назад
140 лет для такой стройки, это немного.
Кёльнский собор почти 700 лет строили.
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3k
Бомбардир 12 минут назад
В моем городе недостроев овермного. Но правда, в последнее время вроде есть прогресс.
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1k
Александр 22 минуты назад
у нас в городке имеется храм их веры и в нем проводятся концерты органной музыки. вход на коцерт бесплатный но пожертвования в 300+рублей обязательны. такие вот бесплатные концерты. барселона большой город миллион с лишним населения, так что достроят с божией помощью.
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15k
GROMOZEKA 42 минуты назад
Архитектура, в самом полном ее понимании
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287
danieldewitte 59 минут назад
Антверпенский Кафедрал тоже стоит в процессе отделки, хотя всех грузят, что это реставрация.
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53k
Мойша 2 часа назад
Первый закон Хеопса:
"Ничто не строится в срок, и в пределах сметы".
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