Главный собор Барселоны строится более 140 лет и до сих пор не закончен

Кроме работ над фасадом, запланировано строительство парадной лестницы, подземной парковки для туристических автобусов, туннеля метро под Calle Mallorca. Для этих целей должен быть снесен целый квартал жилых домов, которые успели построить горожане за 140 лет.

Ну и немного красоты вам.