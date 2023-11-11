Пьяный россиянин ворвался в молельную комнату с муляжом гранаты и устроил там переполох

Вчера днём в подмосковном Дзержинске изрядно выпивший мужчина зашёл во время пятничного намаза в молельную комнату и стал угрожать находившимся внутри мусульманам предметом, похожим на гранату. В ролике с камер наблюдения видно, что мужчина напугал находившихся там людей, многие которых прервали намаз и отошли подальше от опасного мужчины. К счастью для всех, граната оказалась ненастоящей, а конфликт закончился без рукоприкладства. Мужчину удалось спокойно вывести на улицу и передать полицейским.

Сегодня к нам в мечеть в Дзержинском пришел какой-то человек, который высказывался плохо про ислам, кричал, что нас убьет, держал гранату, было страшно, называл мусульман врагами, — рассказал один из находившихся в молельной комнате мужчин.