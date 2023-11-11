Пьяный россиянин ворвался в молельную комнату с муляжом гранаты и устроил там переполох

Мотив своего поступка мужчина объяснить не смог. Но прокурор ему поможет.
Вчера днём в подмосковном Дзержинске изрядно выпивший мужчина зашёл во время пятничного намаза в молельную комнату и стал угрожать находившимся внутри мусульманам предметом, похожим на гранату. В ролике с камер наблюдения видно, что мужчина напугал находившихся там людей, многие которых прервали намаз и отошли подальше от опасного мужчины. К счастью для всех, граната оказалась ненастоящей, а конфликт закончился без рукоприкладства. Мужчину удалось спокойно вывести на улицу и передать полицейским.
Сегодня к нам в мечеть в Дзержинском пришел какой-то человек, который высказывался плохо про ислам, кричал, что нас убьет, держал гранату, было страшно, называл мусульман врагами, — рассказал один из находившихся в молельной комнате мужчин.
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Как выяснилось впоследствии, местный житель 1978 года рождения напился во время стрижки в барбер-шопе и там же украл муляж гранаты. По дороге домой ему, видимо, стало скучно и он решил заглянуть к мусульманам, чтобы их зачем-то припугнуть. Впрочем, о мотивах мужчины можно только догадываться. Причины своего поступка он не объяснил.
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О возбуждении уголовного дела информации пока нет, полицейские проводят проверку. Но очевидно, мужчине очень повезёт, если на него заведут уголовное дело только за хулиганство.
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я и не знал о такой услуге в парикмахерской