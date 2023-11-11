FISHKINET
Сообщество Криминал 2373 поста • 362 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Пьяный россиянин ворвался в молельную комнату с муляжом гранаты и устроил там переполох

Пьяный россиянин ворвался в молельную комнату с муляжом гранаты и устроил там переполох

Автор:
11 ноября 2023 11:15
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дзержинск   Молельная комната   Подмосковье   Угрозы   граната   мусульмане   полиция   
933
1
3

Мотив своего поступка мужчина объяснить не смог. Но прокурор ему поможет.

Вчера днём в подмосковном Дзержинске изрядно выпивший мужчина зашёл во время пятничного намаза в молельную комнату и стал угрожать находившимся внутри мусульманам предметом, похожим на гранату. В ролике с камер наблюдения видно, что мужчина напугал находившихся там людей, многие которых прервали намаз и отошли подальше от опасного мужчины. К счастью для всех, граната оказалась ненастоящей, а конфликт закончился без рукоприкладства. Мужчину удалось спокойно вывести на улицу и передать полицейским.


Сегодня к нам в мечеть в Дзержинском пришел какой-то человек, который высказывался плохо про ислам, кричал, что нас убьет, держал гранату, было страшно, называл мусульман врагами, — рассказал один из находившихся в молельной комнате мужчин.

Как выяснилось впоследствии, местный житель 1978 года рождения напился во время стрижки в барбер-шопе и там же украл муляж гранаты. По дороге домой ему, видимо, стало скучно и он решил заглянуть к мусульманам, чтобы их зачем-то припугнуть. Впрочем, о мотивах мужчины можно только догадываться. Причины своего поступка он не объяснил.

О возбуждении уголовного дела информации пока нет, полицейские проводят проверку. Но очевидно, мужчине очень повезёт, если на него заведут уголовное дело только за хулиганство.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Дзержинск   Молельная комната   Подмосковье   Угрозы   граната   мусульмане   полиция   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
478
Александр Богомолов Полчаса назад
Ворвался с криком "Иисус воскрес".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Igor Grishaev 18 минут назад
"напился во время стрижки в барбер-шопе "
я и не знал о такой услуге в парикмахерской
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Начитался Фишек, тяпнул литровничек для храбрости и пошёл мигрантов отправлять по своим аулам или к Аллаху.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

182310



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вот это погоня!
Вот это погоня!
"Он бы еще кого-нибудь порезал": в Люберцах нашли мужчину, который помог обезвредить неадеквата с мачете
"Он бы еще кого-нибудь порезал": в Люберцах нашли мужчину, который помог обезвредить...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
5 фильмов ужасов, после просмотра которых, вам потребуется помощь психолога
5 фильмов ужасов, после просмотра которых, вам потребуется помощь психолога
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#факты#история#позитив#фильм#милота#аварии#Россия
#животные#автомобили#в мире#кино#Прикол#шоу бизнес#кот#США#знаменитости#рекорд
#люди#автомир#интересно#Автовсячина#полиция#интересное#ДТП#Ynews#авто аварии#закон
Самая большая скидка в году на пылесосы ILife Самая большая скидка в году на пылесосы ILife «У меня чуть-чуть с головой проблемы»: в Москве догхантер запретил жильцам элитного ЖК выгуливать собак во дворе «У меня чуть-чуть с головой проблемы»: в Москве догхантер запретил жильцам элитного ЖК... В Подмосковье мигранты устроили марш к местному МВД и потребовали справедливости В Подмосковье мигранты устроили марш к местному МВД и потребовали справедливости В Подмосковье разьярённые граждане устроили самосуд над 23-летним педофилом В Подмосковье разьярённые граждане устроили самосуд над 23-летним педофилом Вместо девушки с плёткой - бабушка в пилотке: на месте БДСМ-фестиваля в Подмосковье устроили слёт пенсионеров Вместо девушки с плёткой - бабушка в пилотке: на месте БДСМ-фестиваля в Подмосковье устроили... В подмосковном лесу накрыли подпольный БДСМ-фестиваль В подмосковном лесу накрыли подпольный БДСМ-фестиваль

На что жалуетесь?

Вернуться