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Голые и чистоплотные. "Обнаженным уборщицам" в Британии платят 61 долар в час

Голые и чистоплотные. "Обнаженным уборщицам" в Британии платят 61 долар в час

Автор:
10 ноября 2023 23:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: trendy   Великобритания   вакансии   голые   зарплата   уборщицы   
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В Великобритании новые тренды в клининге - женщины увольняются с работы, чтобы стать «голыми уборщицами» и заработать больше денег.

В Великобритании новые веяния в сфере клининга — женщины ради денег устраиваются «голыми уборщицами» (naked cleaner). Об этом сообщает The New York Post и публикует в качестве примера историю некой Лотти Рей - 32-летней уборщицы, которая чистит дома своих клиентов в одних желтых резиновых перчатках.

Женщина берет за работу 61 доллар в час (около 5600 рублей). Лотти Рэй называет себя «свободолюбивой» и говорит. что начала работать «голой уборщицей» ещё в 2017-ом году. 

Я всегда ищу способы подзаработать и мне очень нравится быть обнаженной, поэтому я подумала: "Хорошо, я попробую".

- рассказала британка.

По словам Лотти, ей встречались и странные мужчины. К примеру, один из них смотрел порно в то время, пока она в обнажённом виде убиралась у него дома. Однажды один из мужчин и вовсе не хотел, чтобы она убиралась у него дома, хоть и, по словам Лотти, там было очень грязно: «заказчик» просто попросил её провести с ним время.

Другой «постоянный заказчик» вообще всегда встречает её голым:

Когда я прихожу, он уже голый, мы пьем кофе, я играю с его собакой, а затем приступаю к работе. Клиенты тоже раздеваются — некоторые из них поначалу очень нервничают и не снимают одежду, пока не почувствуют себя достаточно уверенно. Мои друзья и семья знают, чем я занимаюсь, но, думаю, они удивляются, почему я это делаю. Они думают, что все эти мужчины странные и жуткие, но в целом они приятные люди


Их "суперджоб"...

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Метки: trendy   Великобритания   вакансии   голые   зарплата   уборщицы   
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11  комментариев
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19k
Shtoppi 38 минут назад
я такое уже видел в кино, только там не только уборкой дело ограничивалось )))))
P.S. для тимура и всяких там интересующихся друзей - фотки и ссылки ищите сами по понятным причинам )))
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80
Топор плывёт Минуту назад
Я думаю, за 61 бакинский в час и в России многие бы согласились голыми работать.
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2k
niva_alex 3 минуты назад
Чего то фишки опаздывать стали, эту новость вчера и позавчера, да же по федеральным канала показали. Ужен не новость.
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600
В В П 16 минут назад
На вид затасканная она.
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6k
hhwost 19 минут назад
и вот чем такая "голая уборщица" отличается от вебкамщицы?
такая же бл..дь.
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57k
dima423 45 минут назад
Ну б*я она как минимум должна быть красивая чтобы ей платили за голую уборку...нахер мне жирное уепище, которое голое по моему паркету ползает, да еще и платить за это... ппц а сколько же у них шлюхи стоят если уборщицы голые почти 6к руб в час на руки получают (а с клиента значит еще больше берут)
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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