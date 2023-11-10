Голые и чистоплотные. "Обнаженным уборщицам" в Британии платят 61 долар в час

Другой «постоянный заказчик» вообще всегда встречает её голым:

Когда я прихожу, он уже голый, мы пьем кофе, я играю с его собакой, а затем приступаю к работе. Клиенты тоже раздеваются — некоторые из них поначалу очень нервничают и не снимают одежду, пока не почувствуют себя достаточно уверенно. Мои друзья и семья знают, чем я занимаюсь, но, думаю, они удивляются, почему я это делаю. Они думают, что все эти мужчины странные и жуткие, но в целом они приятные люди