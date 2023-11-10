Голые и чистоплотные. "Обнаженным уборщицам" в Британии платят 61 долар в час

В Великобритании новые тренды в клининге - женщины увольняются с работы, чтобы стать «голыми уборщицами» и заработать больше денег.
В Великобритании новые веяния в сфере клининга — женщины ради денег устраиваются «голыми уборщицами» (naked cleaner). Об этом сообщает The New York Post и публикует в качестве примера историю некой Лотти Рей - 32-летней уборщицы, которая чистит дома своих клиентов в одних желтых резиновых перчатках.
Женщина берет за работу 61 доллар в час (около 5600 рублей). Лотти Рэй называет себя «свободолюбивой» и говорит. что начала работать «голой уборщицей» ещё в 2017-ом году.
Я всегда ищу способы подзаработать и мне очень нравится быть обнаженной, поэтому я подумала: "Хорошо, я попробую".
- рассказала британка.
По словам Лотти, ей встречались и странные мужчины. К примеру, один из них смотрел порно в то время, пока она в обнажённом виде убиралась у него дома. Однажды один из мужчин и вовсе не хотел, чтобы она убиралась у него дома, хоть и, по словам Лотти, там было очень грязно: «заказчик» просто попросил её провести с ним время.
Другой «постоянный заказчик» вообще всегда встречает её голым:
Когда я прихожу, он уже голый, мы пьем кофе, я играю с его собакой, а затем приступаю к работе. Клиенты тоже раздеваются — некоторые из них поначалу очень нервничают и не снимают одежду, пока не почувствуют себя достаточно уверенно. Мои друзья и семья знают, чем я занимаюсь, но, думаю, они удивляются, почему я это делаю. Они думают, что все эти мужчины странные и жуткие, но в целом они приятные люди
Их "суперджоб"...
Источник:
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P.S. для тимура и всяких там интересующихся друзей - фотки и ссылки ищите сами по понятным причинам )))
такая же бл..дь.