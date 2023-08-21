Хозяева фермы с подсолнухами пожаловались на нашествие "голых женщин"

Лето. Август, а владельцы агротуристической фермы в Великобритании уже не знают куда деваться от голых посетительниц, устраивающих фотосессии среди подсолнухов, - пишет Daily Star.
Хозяева фермы Stoke Fruit Farm на острове Хэйлинг в графстве Гэмпшир жалуются, что в поле постоянно натыкаются на любительниц фотографироваться голыми на фоне цветущих подсолнухов. Они рассказали, что в августе на их ферму приезжает множество женщин, которые обожают дефилировать среди цветов топлес.
Посетительниц не останавливает даже объявление, размещенное при въезде на ферму:
Напоминаем всем, что у нас семейная территория. Пожалуйста, не раздевайтесь среди подсолнухов!
Владельцы Stoke Fruit Farm пояснили, что такие фотографии очень популярны в социальных сетях.
Я понимаю, что есть люди, которым нравится делать сомнительные фото для своих аккаунтов в соцсетях. И все же я прошу — будьте внимательны к тем, кто вас окружает!
— призывает директор фермы Сэм Уилсон.
Дирекция фермы попросила любителей обнаженных фотосессий не устраивать их хотя бы во время массовых мероприятий.
В 2018 году СМИ сообщали о ферме в Канаде, хозяевам которой пришлось закрыть доступ посетителям к полю, на котором росло 1,5 миллиона подсолнухов.
Люди стали массово приезжать на ферму для того, чтобы сделать фото. Сначала владельцы фермы — были не против такой популярности, тем более, что вход был платный. Но ажиотаж был настолько велик, что однажды на подъезде к полям образовалась пробка из семи тысяч автомобилей, после чего полиции пришлось принять меры. Об этом рассказало издание The globe and mail.
Источник:
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А в конце поля - "Если не желаете публикации- остановитесь и проверьте, нет ли ваших снимков среди нарушителей".
Ну а дальше ценники и т.п.