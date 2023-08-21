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Хозяева фермы с подсолнухами пожаловались на нашествие "голых женщин"

Хозяева фермы с подсолнухами пожаловались на нашествие "голых женщин"

Автор:
21 августа 2023 23:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   голые   женщины   подсолнухи   ферма   фотосессии   
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Лето. Август, а владельцы агротуристической фермы в Великобритании уже не знают куда деваться от голых посетительниц, устраивающих фотосессии среди подсолнухов, - пишет Daily Star.

Хозяева фермы Stoke Fruit Farm на острове Хэйлинг в графстве Гэмпшир жалуются, что в поле постоянно натыкаются на любительниц фотографироваться голыми на фоне цветущих подсолнухов. Они рассказали, что в августе на их ферму приезжает множество женщин, которые обожают дефилировать среди цветов топлес.

Посетительниц не останавливает даже объявление, размещенное при въезде на ферму:

Напоминаем всем, что у нас семейная территория. Пожалуйста, не раздевайтесь среди подсолнухов!

Владельцы Stoke Fruit Farm пояснили, что такие фотографии очень популярны в социальных сетях.

Я понимаю, что есть люди, которым нравится делать сомнительные фото для своих аккаунтов в соцсетях. И все же я прошу — будьте внимательны к тем, кто вас окружает!

— призывает директор фермы Сэм Уилсон.

Дирекция фермы попросила любителей обнаженных фотосессий не устраивать их хотя бы во время массовых мероприятий.

В 2018 году СМИ сообщали о ферме в Канаде, хозяевам которой пришлось закрыть доступ посетителям к полю, на котором росло 1,5 миллиона подсолнухов.

Люди стали массово приезжать на ферму для того, чтобы сделать фото. Сначала владельцы фермы — были не против такой популярности, тем более, что вход был платный. Но ажиотаж был настолько велик, что однажды на подъезде к полям образовалась пробка из семи тысяч автомобилей, после чего полиции пришлось принять меры. Об этом рассказало издание The globe and mail.

Источник:

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Метки: Великобритания   голые   женщины   подсолнухи   ферма   фотосессии   
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8  комментариев
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62k
doker 51 минуту назад
У меня по соседству есть такое же поле. Как этих дам пригласить? Жаловаться не буду. Честное слово...
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242
danieldewitte 16 минут назад
Не сказать, что не посещали мысли засадить все подсолнухами. Вот он, ска бабий магнит!
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14k
Алексей 45 минут назад
А что мешает разместить в начале поля стенд - "Частная территория, ведется фотосъемка нарушителей"?
А в конце поля - "Если не желаете публикации- остановитесь и проверьте, нет ли ваших снимков среди нарушителей".
Ну а дальше ценники и т.п.
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38k
Вепс 58 минут назад
Мы тоже просим "уважаемых" великобританцев не выставлять свои ракеты, бмп и прочие причиндалы на пределы своей страны. А то бабы голые в поле им не нравятся [мат], а спонсировать войны в других странах нравится.
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3k
Мочи свиней! Час назад
Почему эти наташки не понимают, что это убого и смешно?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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