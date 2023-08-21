Хозяева фермы с подсолнухами пожаловались на нашествие "голых женщин"

В 2018 году СМИ сообщали о ферме в Канаде, хозяевам которой пришлось закрыть доступ посетителям к полю, на котором росло 1,5 миллиона подсолнухов.

Люди стали массово приезжать на ферму для того, чтобы сделать фото. Сначала владельцы фермы — были не против такой популярности, тем более, что вход был платный. Но ажиотаж был настолько велик, что однажды на подъезде к полям образовалась пробка из семи тысяч автомобилей, после чего полиции пришлось принять меры. Об этом рассказало издание The globe and mail.