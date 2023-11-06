Музей в Барселоне провел экскурсию для голых посетителей

Искусство воистину не знает границ. Особенно искусство современное. Музей Барселоны открыл двери для нудистов и провел для них специальную экскурсию, предоставив гостям возможность "прочувствовать искусство".
В начале ноября 2023 года Музей археологии Каталонии провел 90-минутную экскурсию совместно с Каталонским клубом натуризма.
Посетители осмотрели выставку «Бронзы Риаче», на которой представлены фотографии Луиджи Спины, изображающие две большие греческие бронзовые статуи обнаженных воинов V века до нашей эры, которые были обнаружены в 1972 году недалеко от Риаче, Италия.
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По словам гида Эдгарда, который проводил экскурсию также как все присутствующие, без одежды:
Мы хотели сделать это посещение более красочным, не похожим на типичные экскурсии. Чтобы люди, пришедшие посмотреть н эти произведения искусства, почувствовали то же самое, что передают работы, которые они видят перед собой».
На сайте музея перед экскурсией посетителям пообещали возможность «полюбоваться работами, позируя в той же ситуации, что и персонажи картин, полностью обнаженными и окруженными другими телами».
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нудистский пляж
Ожидание: голые девушки
Реальность: голые бабушки с сиськами по колено.