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Музей в Барселоне провел экскурсию для голых посетителей

Музей в Барселоне провел экскурсию для голых посетителей

Автор:
06 ноября 2023 22:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   барселона   голые   музей архитектуры   нудисты   экскурсия   
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Искусство воистину не знает границ. Особенно искусство современное. Музей Барселоны открыл двери для нудистов и провел для них специальную экскурсию, предоставив гостям возможность "прочувствовать искусство".

В начале ноября 2023 года Музей археологии Каталонии провел 90-минутную экскурсию совместно с Каталонским клубом натуризма.

Посетители осмотрели выставку «Бронзы Риаче», на которой представлены фотографии Луиджи Спины, изображающие две большие греческие бронзовые статуи обнаженных воинов V века до нашей эры, которые были обнаружены в 1972 году недалеко от Риаче, Италия.

По словам гида Эдгарда, который проводил экскурсию также как все присутствующие, без одежды:

Мы хотели сделать это посещение более красочным, не похожим на типичные экскурсии. Чтобы люди, пришедшие посмотреть н эти произведения искусства, почувствовали то же самое, что передают работы, которые они видят перед собой».

На сайте музея перед экскурсией посетителям пообещали возможность «полюбоваться работами, позируя в той же ситуации, что и персонажи картин, полностью обнаженными и окруженными другими телами».

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Метки: Испания   барселона   голые   музей архитектуры   нудисты   экскурсия   
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8  комментариев
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2k
Rom Час назад
И чем они там это искусство "прочувствовать" должны? Куями и голыми жёппами? Нафуй пошли, извращенцы и уроды. Просто дебилы.
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4k
просто Дмитрий 47 секунд назад
ну и? Латшиши спектакли таким образом проводят
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18k
Shtoppi 21 минуту назад
думаю что выражение "ёпаный стыд", в данном случае будет как нельзя к месту. короче
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945
Bearn 23 минуты назад
Старый анекдот:
нудистский пляж
Ожидание: голые девушки
Реальность: голые бабушки с сиськами по колено.
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22k
babuby 48 минут назад
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35k
Андрей Иванов 59 минут назад
И теперь продаёт на порносайтах видео "голая экскурсия". Неплохое пополнение бюджета
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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