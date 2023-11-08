Усатые помогаторы

1260
21
Кошки в основном ориентированы на себя и свой внутренний мир. Но иногда могут снизойти до ерунды, которой занимаются их хозяева. И оказать помощь. Неоценимую, но посильную, разумеется.
Надо сказать, что в образе помогаторов меховые выглядят потрясающе. И работа выполняется моментально, и фоточки на память остаются.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Помощники, которые всегда рядом
- Кот и полёт – две неожиданные составляющие одной души
- Жизнь в ритме кототанца
- Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков
- Котики-философы, которые знают о мире всё или почти всё
Новости партнёров
реклама