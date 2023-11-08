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Сообщество Без кота и жизнь не та 1796 постов • 486 подписчиков подписаться
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Усатые помогаторы

Усатые помогаторы

Автор:
08 ноября 2023 15:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Питомец   деятельность   забавно   котик   образ   помощь   профессия   работа   фото   
1260
21

Кошки в основном ориентированы на себя и свой внутренний мир. Но иногда могут снизойти до ерунды, которой занимаются их хозяева. И оказать помощь. Неоценимую, но посильную, разумеется.

Надо сказать, что в образе помогаторов меховые выглядят потрясающе. И работа выполняется моментально, и фоточки на память остаются.

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Метки: Животное   Питомец   деятельность   забавно   котик   образ   помощь   профессия   работа   фото   
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4  комментария
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28k
Lehoia Час назад
Эх, был у меня вот такой помогатор. Увы, отправился по радуге гулять...
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20k
anpetrof Полчаса назад
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5k
Тамара Час назад
Котэ явно в шоке от происходящего. )))
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