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Лангсдорфия – вампир-сластолюбец мира флоры

Лангсдорфия – вампир-сластолюбец мира флоры

Автор:
31 мая 2023 10:17
Сообщество : Наука
Метки: Растение   вампир   лангсдорфия   нектар   опыление   отросток   питание   размножение   флора   цветок   
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Плотоядные и растения-паразиты встречаются довольно редко. И тем интересны. Но это создание стоит особняком даже на их фоне. Ведь оно не только существует за счёт других, но и имеет непреодолимую тягу к размножению.

Лангсдорфия (Langsdorffia) и внешне, и по сути больше похожа на какое-то подводное чудовище типа осьминога или медузы, поскольку и листьев у неё нет. Только толстые отростки, которые как жадные щупальца тянутся в мир, чтобы схватить и выпить случайную жертву.

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И у обитателя Южной и Центральной Америк, а также Бразилии и Мадагаскара, это отлично получается. Ведь цветок выглядит так маняще и источает столь дурманящий нектар, что удержаться насекомые и птицы не в состоянии.

Но лангсдорфия не ест привлечённых ароматом опылителей. Она тянет жизненную силу из доноров – корней других растений. И в ход как раз идут те самые отростки-шланги. Отыскав под землёй подходящую корневую систему соседа, цветок подсоединяется к ней и тянет питательные вещества, медленно высасывая жизненную силу как настоящий вампир.

Что интересно, всё растение – это фактически половой орган – «мужской» или «женский». И дивно пахнущий нектар – это уловка, необходимая сладострастной лангсдорфии для размножения (фактически секса). Поскольку именно он привлекает опылителей.

То есть это нечто одновременно прекрасное и пугающее и вампирит, и интим обожает. А ещё отличается свободолюбием, отказываясь расти в неволе. Впрочем, ботаники не особенно и хотят. А то мало ли чего взбредёт в щупальца прекрасному кровососу?

Лангсдорфия – это ещё один наглядный пример того, что мир вокруг нас и мир флоры в частности гораздо разнообразнее, чем мы можем себе представить, и скрывает ещё множество тайн.

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Метки: Растение   вампир   лангсдорфия   нектар   опыление   отросток   питание   размножение   флора   цветок   
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1  комментарий
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scorpick 53 минуты назад
Сразу фильм вспомнился.
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