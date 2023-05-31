Лангсдорфия – вампир-сластолюбец мира флоры

То есть это нечто одновременно прекрасное и пугающее и вампирит, и интим обожает. А ещё отличается свободолюбием, отказываясь расти в неволе. Впрочем, ботаники не особенно и хотят. А то мало ли чего взбредёт в щупальца прекрасному кровососу?