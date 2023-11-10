Кот чуть не прикончил свою пьяную хозяйку, появившись не в том месте

Посмотрите на своего котика и убедитесь, что он ничего не замышляет.
В Санкт-Петербурге женщина выпила и и получила травму из-за того, что кот путался под ногами. Об этом сообщает "Фонтанка".
Пострадавшая рассказала, что поругалась с сожителем и выпивала пиво после работы. Ссора с мужчиной случилась из-за того, что она не успела приготовить ужин. Женщина выпила три бутылки пива и принялась за готовку. В тот момент как она взяла в руки нож, ей под ноги бросился кот. Женщина не удержала равновесие, споткнулась о кота и упала прямо на лезвие.
Пострадавшая попала в Александровскую больницу с проникающим ранением живота. Медики стабилизировали её состояние и положили в реанимацию. Петербурженка отказалась обращаться в полицию, так как полагает, что она сама виновата в произошедшем.
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Думаю кот не при делах вообще.
Кого-то из родственников выгораживает...