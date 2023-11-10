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Кот чуть не прикончил свою пьяную хозяйку, появившись не в том месте

Кот чуть не прикончил свою пьяную хозяйку, появившись не в том месте

Автор:
10 ноября 2023 11:01
Сообщество : Животные
Метки: Россия   Санкт-Петербург   животные   интересное   кот   несчастный случай   фото   
1578
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Посмотрите на своего котика и убедитесь, что он ничего не замышляет.

В Санкт-Петербурге женщина выпила и и получила травму из-за того, что кот путался под ногами. Об этом сообщает "Фонтанка".

Пострадавшая рассказала, что поругалась с сожителем и выпивала пиво после работы. Ссора с мужчиной случилась из-за того, что она не успела приготовить ужин. Женщина выпила три бутылки пива и принялась за готовку. В тот момент как она взяла в руки нож, ей под ноги бросился кот. Женщина не удержала равновесие, споткнулась о кота и упала прямо на лезвие.

Пострадавшая попала в Александровскую больницу с проникающим ранением живота. Медики стабилизировали её состояние и положили в реанимацию. Петербурженка отказалась обращаться в полицию, так как полагает, что она сама виновата в произошедшем.

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Метки: Россия   Санкт-Петербург   животные   интересное   кот   несчастный случай   фото   
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10  комментариев
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17k
banzai7 2 часа назад
...или прикрывает мужика от статьи, свалив всё на котика.
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30k
Aqueronte 11 минут назад
Когда через некоторое время ее мужик ее все таки прирежет пусть не ноет перед смертью, сама виновата что с таким уродом жила, был шанс его закрыть и жить спокойно.
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8k
vasilykopkov 17 минут назад
Вспомнился анекдот - "...и проходя мимо, упал на мой нож. И так восемь раз."
Думаю кот не при делах вообще.
Кого-то из родственников выгораживает...
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324
Андрей Граф 47 минут назад
Да это ПИТЕР детка, это норма ))))
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33k
Юр21 2 часа назад
Уууу, даже не расчленили... Не, это не Питер!
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16k
Александр 2 часа назад
... Я пришёл с работы пораньше, а дома жена с любовником... Ну, я не стал им мешать, пошёл на кухню, стал ужин готовить, сижу, картошку чищу, а кожурки на пол бросаю... А тут он вышел, воды попить, подскользнулся на кожуре, и прям на ножик... И так было 10 раз, честно...
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66
Натали Тихонова 2 часа назад
Это питерский котик хотел её расчленить потому, что она и ему покушать не приготовила)
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14k
gavrosh 2 часа назад
И так три раза.
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616
ruslan d 2 часа назад
Мутная история , но это Питер
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