Американка подстроила гибель любовника из-за наследства, которого не было

Пара Ина Тея Кенойер и Стивен Эдвард Райли из Северной Дакоты жила себе тихо и относительно счастливо. Люди зрелые (47 лет и 51 год соответственно), бурные эмоциональные качели остались позади.

Так бы они и жили, не получи мужчина сообщение о баснословном наследстве в сумме 30 млн долларов. 3 сентября Стивен отправился на встречу с адвокатом в аэропорту, где наследник должен был подписать нужные бумаги. И заплатить некоторую сумму за юридические услуги.