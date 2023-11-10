Американка подстроила гибель любовника из-за наследства, которого не было

Помните, одно время была очень популярной спам-рассылка с уведомлением от иноземного адвоката о том, что забугорный миллиардер мистер Смит (Джонсон, Уильямс, возможны варианты) оставил баснословное наследство? Чистая правда, но за получение надо перечислить сбор – пару-тройку сотен (тысяч) долларов. Оказывается, на эту схему всё ещё ведутся.
К сожалению, с последствиями, причина которых – банальные человеческие пороки – жадность, предательство и беспринципность.
Пара Ина Тея Кенойер и Стивен Эдвард Райли из Северной Дакоты жила себе тихо и относительно счастливо. Люди зрелые (47 лет и 51 год соответственно), бурные эмоциональные качели остались позади.
Так бы они и жили, не получи мужчина сообщение о баснословном наследстве в сумме 30 млн долларов. 3 сентября Стивен отправился на встречу с адвокатом в аэропорту, где наследник должен был подписать нужные бумаги. И заплатить некоторую сумму за юридические услуги.
Предвкушая крупный куш, который полностью изменил бы его жизнь, Райли поделился новостью с семьёй (у мужчины пятеро сыновей). А заодно сообщил, что собирается бросить надоевшую Ину и завести девушку помоложе и посимпатичнее.
Когда он прибыл на место встречи, то почувствовал себя плохо. Адвоката он не дождался. Позднее следствие выяснило, что никакого юриста и наследодателя не было, а электронные письма отправлялись откуда-то из Нигерии. Стивен вернулся домой в неважном состоянии.
Но сожительница позвонила в больницу только на следующий день, когда мужчина уже впал в кому. Медикам Кенойер сказала, что у него случился тепловой удар. На следующий день пострадавший скончался в больничной палате. Вскрытие показало присутствие в организме этиленгликоля – компонента антифриза, которым, как считает следствие, дама и отравила своего сожителя перед поездкой за чеком.
Обыск дал результаты: в гараже обнаружилась ёмкость, а также кружка и пивная бутылка с остатками антифриза.
21-однолетний сын погибшего Райан рассказал полиции, что знал о планах отца расстаться с сожительницей. И это было правильное решение – женщина не работала, не занималась домом. Полученные миллионы отец хотел потратить на открытие собственного бизнеса – автомастерской и покупку земельных участков для детей.
При допросе женщина заявила, что планирует разделить наследство с сыновьями. Но Ина не учла, что законодательство штата, как и подавляющей части мира, не признает незарегистрированный брак со всеми вытекающими правами и обязанностями.
Несостоявшаяся наследница несостоявшегося миллионера, которой предъявлены обвинения в тяжком убийстве, находится за решёткой. При доказанной вине у неё есть все шансы остаться там навсегда без права на досрочное освобождение.
Предательство и жадность – страшные вещи. Особенно при одновременном действии.
Источник:
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