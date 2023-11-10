FISHKINET
Сообщество Криминал 2369 постов • 361 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Американка подстроила гибель любовника из-за наследства, которого не было

Американка подстроила гибель любовника из-за наследства, которого не было

Автор:
10 ноября 2023 10:43
Сообщество : Криминал
Метки: Trigger   Ина Тея Кенойер   Ложь   Стивен Эдвард Райли   деньги   криминал   наследство   обман   отравление   убийство   
1201
6

Помните, одно время была очень популярной спам-рассылка с уведомлением от иноземного адвоката о том, что забугорный миллиардер мистер Смит (Джонсон, Уильямс, возможны варианты) оставил баснословное наследство? Чистая правда, но за получение надо перечислить сбор – пару-тройку сотен (тысяч) долларов. Оказывается, на эту схему всё ещё ведутся.

К сожалению, с последствиями, причина которых – банальные человеческие пороки – жадность, предательство и беспринципность.

×
×

Пара Ина Тея Кенойер и Стивен Эдвард Райли из Северной Дакоты жила себе тихо и относительно счастливо. Люди зрелые (47 лет и 51 год соответственно), бурные эмоциональные качели остались позади.

Так бы они и жили, не получи мужчина сообщение о баснословном наследстве в сумме 30 млн долларов. 3 сентября Стивен отправился на встречу с адвокатом в аэропорту, где наследник должен был подписать нужные бумаги. И заплатить некоторую сумму за юридические услуги.

Предвкушая крупный куш, который полностью изменил бы его жизнь, Райли поделился новостью с семьёй (у мужчины пятеро сыновей). А заодно сообщил, что собирается бросить надоевшую Ину и завести девушку помоложе и посимпатичнее.

Когда он прибыл на место встречи, то почувствовал себя плохо. Адвоката он не дождался. Позднее следствие выяснило, что никакого юриста и наследодателя не было, а электронные письма отправлялись откуда-то из Нигерии. Стивен вернулся домой в неважном состоянии.

Но сожительница позвонила в больницу только на следующий день, когда мужчина уже впал в кому. Медикам Кенойер сказала, что у него случился тепловой удар. На следующий день пострадавший скончался в больничной палате. Вскрытие показало присутствие в организме этиленгликоля – компонента антифриза, которым, как считает следствие, дама и отравила своего сожителя перед поездкой за чеком.

Обыск дал результаты: в гараже обнаружилась ёмкость, а также кружка и пивная бутылка с остатками антифриза.

21-однолетний сын погибшего Райан рассказал полиции, что знал о планах отца расстаться с сожительницей. И это было правильное решение – женщина не работала, не занималась домом. Полученные миллионы отец хотел потратить на открытие собственного бизнеса – автомастерской и покупку земельных участков для детей.

При допросе женщина заявила, что планирует разделить наследство с сыновьями. Но Ина не учла, что законодательство штата, как и подавляющей части мира, не признает незарегистрированный брак со всеми вытекающими правами и обязанностями.

Несостоявшаяся наследница несостоявшегося миллионера, которой предъявлены обвинения в тяжком убийстве, находится за решёткой. При доказанной вине у неё есть все шансы остаться там навсегда без права на досрочное освобождение.

Предательство и жадность – страшные вещи. Особенно при одновременном действии.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Trigger   Ина Тея Кенойер   Ложь   Стивен Эдвард Райли   деньги   криминал   наследство   обман   отравление   убийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Kostick 59 минут назад
все что надо знать о том браке, хоть официальном, хоть гражданским.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98998



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки
Губернатор Челябинской области запретил мигрантам работать в такси и водить маршрутки
На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка
На трассе Комсомольск-Хабаровск спасли раненого тигрёнка
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Пионерский лагерь «Пруд Юлово». 1958
Пионерский лагерь «Пруд Юлово». 1958
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Счастливчик

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#Прикол#интересное#позитив#полиция#авто аварии#Россия#Китай
#интересно#животные#люди#Юмор#кино#забавно#аварии#Ynews#США#улыбнуло
#в мире#автомир#факты#история#Автовсячина#фильм#ДТП#подборка#Разное#актеры
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Красавица расправилась с возлюбленным-миллионером из-за ревности Красавица расправилась с возлюбленным-миллионером из-за ревности МВД не будет наказывать Викторию Боню за обман подписчиков МВД не будет наказывать Викторию Боню за обман подписчиков Коварная невеста Трейси Эндрюс Коварная невеста Трейси Эндрюс Милая обманщица Шерри Папини Милая обманщица Шерри Папини Маленькая деталь, раскрывшая большую аферу Маленькая деталь, раскрывшая большую аферу

На что жалуетесь?

Вернуться