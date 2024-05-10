Мэри Бэйтман и её куры-провидицы, способные предсказать апокалипсис

Большинство подробностей о жизни Бэйтман взято из одного источника - книги «Необыкновенная жизнь и характер Мэри Бэйтман», опубликованной сразу после её суда и последующей смерти. Книга считается достаточно достоверной. Но нужно понимать, что она была написана для того, чтобы заработать денег после громкого дела.

Мэри родилась в Асенби, Йоркшир, в 1768 году. Отец девочки был фермером, а мать домохозяйкой. Её юность прошла без особых событий, но Мэри была смышленой девочкой.

Она научилась читать и писать в юном возрасте (что было не характерно для дочери фермера в то время). С 13 лет работала служанкой.

На этой работе она продержалась до 20 лет. Затем решила сменить обстановку и переехала в Йорк, где стала портнихой. Именно в Йорке она показала себя во всей красе.

Её поймали с поличным во время кражи со взломом, и девушка была вынуждена бежать в Лидс. Судя по всему, воровство не было её неожиданным увлечением: в биографии Бэйтман говорится, что она «проявляла, возможно, патологическую потребность в воровстве. Кроме того, она была не слишком осмотрительна в своих грабежах».

Оказавшись в Лидсе, она снова стала шить. В то же время она начала работать гадалкой и, как и некоторые современные блогеры, «мудрой женщиной». Вероятно, её предсказания были не особенно правдивыми, а лекарства, которые она давала, скорее вызывали, чем лечили болезни.