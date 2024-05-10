Мэри Бэйтман и её куры-провидицы, способные предсказать апокалипсис

Казалось бы, обычные куры. Должны нести яйца, кудахтать, выводить цыплят и по достижении определённого возраста отправляться в бульон. Но эти птички оказались не так просты.
Впрочем, не обошлось без вмешательства их хитроумной хозяйки.
Существует бесчисленное множество примеров людей, которые утверждали, будто обладают магическими силами или странными способностями.
Йоркширская ведьма, Мэри Бэйтман, была одной из таких людей. Её история обмана, убийств и очень волшебных яиц произошла в 1800-х годах в английском Лидсе, Западный Йоркшир.
Большинство подробностей о жизни Бэйтман взято из одного источника - книги «Необыкновенная жизнь и характер Мэри Бэйтман», опубликованной сразу после её суда и последующей смерти. Книга считается достаточно достоверной. Но нужно понимать, что она была написана для того, чтобы заработать денег после громкого дела.
Мэри родилась в Асенби, Йоркшир, в 1768 году. Отец девочки был фермером, а мать домохозяйкой. Её юность прошла без особых событий, но Мэри была смышленой девочкой.
Она научилась читать и писать в юном возрасте (что было не характерно для дочери фермера в то время). С 13 лет работала служанкой.
На этой работе она продержалась до 20 лет. Затем решила сменить обстановку и переехала в Йорк, где стала портнихой. Именно в Йорке она показала себя во всей красе.
Её поймали с поличным во время кражи со взломом, и девушка была вынуждена бежать в Лидс. Судя по всему, воровство не было её неожиданным увлечением: в биографии Бэйтман говорится, что она «проявляла, возможно, патологическую потребность в воровстве. Кроме того, она была не слишком осмотрительна в своих грабежах».
Оказавшись в Лидсе, она снова стала шить. В то же время она начала работать гадалкой и, как и некоторые современные блогеры, «мудрой женщиной». Вероятно, её предсказания были не особенно правдивыми, а лекарства, которые она давала, скорее вызывали, чем лечили болезни.
В 1792 году она вышла замуж за Джона Бэйтмана, колёсного мастера. Этот брак не исправил Бэйтман. В течение следующих нескольких лет она совершила несколько ограблений. Очевидно, её воровские навыки ничуть не улучшились. Воровку несколько раз ловили, и она была вынуждена подкупать своих жертв, чтобы избежать судебных тяжб.
Когда в 1796 году её муж ушел в армию, она уехала из Лидса. Однако уже через год вернулась с осознанием, что была плохой воровкой, но приличной мошенницей.
По слухам, она бродила по улицам Лидса после страшного пожара, выпрашивая деньги и товары для тех, кто потерял всё в огне. Разумеется, все пожертвования она прикарманивала. Также сообщалось, что в это время она использовала свою репутацию «мудрой женщины» для проведения абортов на улицах.
В 1806 году Бэйтман присоединилась к последователям пророчицы Джоанны Сауткотт, местной жительницы, утверждавшей, что она является святой провидицей.
В это время она провела свою самую успешную (и прибыльную) аферу. Бэйтман утверждала, что одна из её кур начала нести яйца с надписью «Христос грядёт».
Сие послание было воспринято обществом как сообщение о наступлении последних времён – апокалипсиса. Вскоре к скромному домишке Бэйтман начали стекаться толпы, чтобы посмотреть на священные яйца. Каждый платил пенни, чтобы увидеть чудо.
Люди были доведены до исступления, уверенные, что апокалипсис наконец-то наступит. Бэйтман использовала этот религиозный пыл, чтобы увеличить свою прибыль. Она начала продавать клочки бумаги с печатями, гарантирующими попадание в рай.
Конечно же, всё это было обманом. Выяснилось, что Бэйтман писала на яйцах с помощью едких чернил, сделанных из концентрированного уксуса. Она писала на яйцах, а затем «вставляла» их в бедную курицу. Увы, мнения пернатой бедняжки никто не спрашивал.
Когда афера была раскрыта, Бэйтман быстро продала птицу соседу, достаточно глупому, чтобы поверить ей. Курица, которую к тому времени прозвали «Пророческой курицей из Лидса», больше никогда не несла пророческих яиц.
К сожалению, Бэйтман на этом не остановилась. После того как афера с яйцами была раскрыта, ей понадобился новый источник дохода или доверчивая жертва. В том же году к ней обратились Уильям и Ребекка Периго. Ребекка страдала от болей в груди и отчаянно искала средство от них. Бэйтман сообщила бедной женщине, что она проклята.
К счастью, Бэйтман знала, как это исправить. В течение следующего года она за огромную плату предоставляла супругам волшебное лекарство. Лекарством оказался пудинг, подмешанный в яд.
К сожалению, в 1808 году Ребекка скончалась от болезни и отравления. Её муж быстро пришёл в себя и в октябре 1808 года обвинил лжецелительницу в том, что та отравила его супругу.
Суд над Мэри состоялся в Йорке в 1809 году. Процесс длился 11 часов, но присяжным не потребовалось много времени, чтобы признать женщину виновной в мошенничестве и убийстве Периго. Приговором стала смерть через повешение.
Бэйтман попыталась совершить последнюю аферу. Во время оглашения приговора она заявила, что находится на 22 неделе беременности и поэтому не может быть приговорена к смерти через повешение. Двенадцать замужних женщин были быстро приведены к присяге, чтобы допросить и осмотреть Бэйтман. Естественно, ни о какой беременности речи не шло, это была лишь очередная уловка в попытке оттянуть неизбежное.
Бэйтман была повешена вместе с двумя мужчинами в понедельник 20 марта 1809 года. Но на этом история не закончилась. Было решено сделать из неё показательный пример.
Труп мошенницы был отправлен в Главный лазарет Лидса, где тело выставили на всеобщее обозрение. С посетителей брали 3 пенса за просмотр. Затем в течение трёх дней её препарировал известный хирург Уильям Хей. В первый день за просмотр взималась плата со студентов, во второй местные джентльмены могли заплатить 5 гиней за просмотр, и, наконец, на третий день к работе были допущены женщины.
По окончании препарирования полоски кожи Бэйтман обработали. Их продавали как магические амулеты, способные отпугивать злых духов. В качестве последнего оскорбления её лживый язык был забран и сохранён начальником Рипонской тюрьмы в качестве сувенира, а кожа использовалась для переплётов двух книг.
Бэйтман жестоко поплатилась за свои злодеяния. Это классический случай эскалации преступности, когда она перешла от мелкой кражи к ограблению, мошенничеству и, в конце концов, к убийству. Похоже, что её жадность была неутолима.
Бэйтман является важным напоминанием о том, как беспринципные люди могут наживаться на наивных и ничего не подозревающих. Хотя сегодня яичная афера кажется забавной, в то время её пророческие заявления вызвали серьезные волнения. Однако многих исторические примеры не учат, и потому мудроженщины (и мужчины тоже), энергопрактики, рунологи, тарологи и исполнители любых желаний по щелчку пальца процветают и в наши дни. И это парадоксально странно.
Что касается самой жадной Мэри, то ирония в том, что её кожа действительно стала магическим амулетом и активно продавалась. Но сама «мудрая женщина» об этом уже не узнала.
Источник:
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Ceйчaс ищy любyю paботy, но покa ничeго нe нaходится. Готов нa любyю подpaботкy, a сeйчaс домa eсть aбсолютно нeчeго. От голодa почти тepяю сознaниe. Одолжить пpосто нe y кого. Одолжитe, пожaлyйстa, нa eдy pyблeй 100-200. хоть нa бyлкy хлeбa, хоть нa килогpaмм кapтошки.
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Зapaнee большоe Вaм чeловeчeскоe спaсибо.
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Один я засомневался?