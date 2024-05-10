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Мэри Бэйтман и её куры-провидицы, способные предсказать апокалипсис

Мэри Бэйтман и её куры-провидицы, способные предсказать апокалипсис

Автор:
10 мая 2024 11:14
Сообщество : Криминал
Метки: Ведьма   Ложь   Мэри Бэйтман   криминал   курица   обман   оракул   предсказание   преступление   яйцо   
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Казалось бы, обычные куры. Должны нести яйца, кудахтать, выводить цыплят и по достижении определённого возраста отправляться в бульон. Но эти птички оказались не так просты.

Впрочем, не обошлось без вмешательства их хитроумной хозяйки.

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Существует бесчисленное множество примеров людей, которые утверждали, будто обладают магическими силами или странными способностями.

Йоркширская ведьма, Мэри Бэйтман, была одной из таких людей. Её история обмана, убийств и очень волшебных яиц произошла в 1800-х годах в английском Лидсе, Западный Йоркшир.

Большинство подробностей о жизни Бэйтман взято из одного источника - книги «Необыкновенная жизнь и характер Мэри Бэйтман», опубликованной сразу после её суда и последующей смерти. Книга считается достаточно достоверной. Но нужно  понимать, что она была написана для того, чтобы заработать денег после громкого дела.

Мэри родилась в Асенби, Йоркшир, в 1768 году. Отец девочки был фермером, а мать домохозяйкой. Её юность прошла без особых событий, но Мэри была смышленой девочкой.

Она научилась читать и писать в юном возрасте (что было не характерно для дочери фермера в то время). С 13 лет работала служанкой.

На этой работе она продержалась до 20 лет. Затем решила сменить обстановку и переехала в Йорк, где стала портнихой. Именно в Йорке она показала себя во всей красе.

Её поймали с поличным во время кражи со взломом, и девушка была вынуждена бежать в Лидс. Судя по всему, воровство не было её неожиданным увлечением: в биографии Бэйтман говорится, что она «проявляла, возможно, патологическую потребность в воровстве. Кроме того, она была не слишком осмотрительна в своих грабежах».

Оказавшись в Лидсе, она снова стала шить. В то же время она начала работать гадалкой и, как и некоторые современные блогеры, «мудрой женщиной». Вероятно, её предсказания были не особенно правдивыми, а лекарства, которые она давала, скорее вызывали, чем лечили болезни.

В 1792 году она вышла замуж за Джона Бэйтмана, колёсного мастера. Этот брак не исправил Бэйтман. В течение следующих нескольких лет она совершила несколько ограблений. Очевидно, её воровские навыки ничуть не улучшились. Воровку несколько раз ловили, и она была вынуждена подкупать своих жертв, чтобы избежать судебных тяжб.

Когда в 1796 году её муж ушел в армию, она уехала из Лидса. Однако уже через год вернулась с осознанием, что была плохой воровкой, но приличной мошенницей.

По слухам, она бродила по улицам Лидса после страшного пожара, выпрашивая деньги и товары для тех, кто потерял всё в огне. Разумеется, все пожертвования она прикарманивала. Также сообщалось, что в это время она использовала свою репутацию «мудрой женщины» для проведения абортов на улицах.

В 1806 году Бэйтман присоединилась к последователям пророчицы Джоанны Сауткотт, местной жительницы, утверждавшей, что она является святой провидицей.

В это время она провела свою самую успешную (и прибыльную) аферу. Бэйтман утверждала, что одна из её кур начала нести яйца с надписью «Христос грядёт».

Сие послание было воспринято обществом как сообщение о наступлении последних времён – апокалипсиса. Вскоре к скромному домишке Бэйтман начали стекаться толпы, чтобы посмотреть на священные яйца. Каждый платил пенни, чтобы увидеть чудо.

Люди были доведены до исступления, уверенные, что апокалипсис наконец-то наступит. Бэйтман использовала этот религиозный пыл, чтобы увеличить свою прибыль. Она начала продавать клочки бумаги с печатями, гарантирующими  попадание в рай.

Конечно же, всё это было обманом. Выяснилось, что Бэйтман писала на яйцах с помощью едких чернил, сделанных из концентрированного уксуса. Она писала на яйцах, а затем «вставляла» их в бедную курицу. Увы, мнения пернатой бедняжки никто не спрашивал.

Когда афера была раскрыта, Бэйтман быстро продала птицу соседу, достаточно глупому, чтобы поверить ей. Курица, которую к тому времени прозвали «Пророческой курицей из Лидса», больше никогда не несла пророческих яиц.

К сожалению, Бэйтман на этом не остановилась. После того как афера с яйцами была раскрыта, ей понадобился новый источник дохода или доверчивая жертва. В том же году к ней обратились Уильям и Ребекка Периго. Ребекка страдала от болей в груди и отчаянно искала средство от них. Бэйтман сообщила бедной женщине, что она проклята.

К счастью, Бэйтман знала, как это исправить. В течение следующего года она за огромную плату предоставляла супругам волшебное лекарство. Лекарством оказался пудинг, подмешанный в яд.

К сожалению, в 1808 году Ребекка скончалась от болезни и отравления. Её муж быстро пришёл в себя и в октябре 1808 года обвинил лжецелительницу в том, что та отравила его супругу.

Суд над Мэри состоялся в Йорке в 1809 году. Процесс длился 11 часов, но присяжным не потребовалось много времени, чтобы признать женщину виновной в мошенничестве и убийстве Периго. Приговором стала смерть через повешение.

Бэйтман попыталась совершить последнюю аферу. Во время оглашения приговора она заявила, что находится на 22 неделе беременности и поэтому не может быть приговорена к смерти через повешение. Двенадцать замужних женщин были быстро приведены к присяге, чтобы допросить и осмотреть Бэйтман. Естественно, ни о какой беременности речи не шло, это была лишь очередная уловка в попытке оттянуть неизбежное.

Бэйтман была повешена вместе с двумя мужчинами в понедельник 20 марта 1809 года. Но на этом история не закончилась. Было решено сделать из неё показательный пример.

Труп мошенницы был отправлен в Главный лазарет Лидса, где тело выставили на всеобщее обозрение. С посетителей брали 3 пенса за просмотр. Затем в течение трёх дней её препарировал известный хирург Уильям Хей. В первый день за просмотр взималась плата со студентов, во второй местные джентльмены могли заплатить 5 гиней за просмотр, и, наконец, на третий день к работе были допущены женщины.

По окончании препарирования полоски кожи Бэйтман обработали. Их продавали как магические амулеты, способные отпугивать злых духов. В качестве последнего оскорбления её лживый язык был забран и сохранён начальником Рипонской тюрьмы в качестве сувенира, а кожа использовалась для переплётов двух книг.

Бэйтман жестоко поплатилась за свои злодеяния. Это классический случай эскалации преступности, когда она перешла от мелкой кражи к ограблению, мошенничеству и, в конце концов, к убийству. Похоже, что её жадность была неутолима.

Бэйтман является важным напоминанием о том, как беспринципные люди могут наживаться на наивных и ничего не подозревающих. Хотя сегодня яичная афера кажется забавной, в то время её пророческие заявления вызвали серьезные волнения. Однако многих исторические примеры не учат, и потому мудроженщины (и мужчины тоже), энергопрактики, рунологи, тарологи и исполнители любых желаний по щелчку пальца процветают и в наши дни. И это парадоксально странно.

Что касается самой жадной Мэри, то ирония в том, что её кожа действительно стала магическим амулетом и активно продавалась. Но сама «мудрая женщина» об этом уже не узнала.

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Метки: Ведьма   Ложь   Мэри Бэйтман   криминал   курица   обман   оракул   предсказание   преступление   яйцо   
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Александр Ломовицкий Час назад
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Игорь 2 минуты назад
Здpaвствyйтe. Извинитe, что пишy здeсь, большe нeгдe...

Ceйчaс ищy любyю paботy, но покa ничeго нe нaходится. Готов нa любyю подpaботкy, a сeйчaс домa eсть aбсолютно нeчeго.
От голодa почти тepяю сознaниe. Одолжить пpосто нe y кого. Одолжитe, пожaлyйстa, нa eдy pyблeй 100-200. хоть нa бyлкy хлeбa, хоть нa килогpaмм кapтошки.

Eсли остaвитe контaкты, то я готов вepнyть с пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом слyчae остaвьтe свои контaкты в личных сообщeниях. Я вepнy 100%!

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Зapaнee большоe Вaм чeловeчeскоe спaсибо.
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7k
S__D 6 минут назад
Лекарством оказался пудинг, подмешанный в яд.
.
Один я засомневался?
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2426 постов (2163 в горячем)

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