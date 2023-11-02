Самая большая крепость Азии. Форт Галле на Шри-Ланке

Крепость (форт) расположена на юге Шри-Ланки в городе Галле. Этот город ещё в древности был известен как центр морской торговли: отмечается, что сюда за местными дарами доходили даже греческие и римские купцы. В колониальную эпоху европейские государства не могли оставить без внимания такой лакомый кусочек, ведь Галле не имел никакой системы обороны.
В начале 16-го века в городе уже обосновались португальцы, которых затем сменили голландцы и англичане, но обо всём по порядку. Я уделю больше внимания описанию этой уникальной крепости, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Историю же приведу кратко, ведь без доступа к местным архивам описать все 500 лет модернизации крепости и смену её владельцев едва ли возможно.
До крепости я добирался самостоятельно из города Хиккадува на местном рейсовом автобусе. Автобусы ходят часто, проезд 100 рупий (около 30 рублей по курсу на лето 2023).
Крепость занимает довольно большую территорию, за её стенами расположен целый микрорайон города. Она считается самой большой колониальной крепостью Азии. Внешние стены крепости со стороны города.
Со стороны города крепость имеет три бастиона со своими собственными именами: Звёздный, Лунный и Солнечный. Бастион, грубо говоря, это вынесенное вперед укрепление, которое позволяет вести огонь вдоль крепостной стены. Расположенные рядом друг с другом бастионы прикрывают друг друга перекрестным огнем. Наблюдательный пост на бастионе. Хорошо видно, как бастион вынесен вперед относительно крепостной стены.
Вид с крепостной стены на международный стадион, где играют в крикет.
Наблюдательный пункт.
Схема крепости. Бастионы со стороны города находятся в верхней части схемы.
Вид с Солнечного бастиона на Лунный (видно часовую башню). Стены крепости выполнены из гранита и кораллов, но это уже поздняя голландская и английская постройка, изначально крепость была дерево-земляной.
Старая часовая башня у Лунного бастиона.
Первые оборонительные постройки португальцы возвели в Галле ещё в 16 веке. Отмечается, что изначально крепость была построена едва ли не из "пальм и глины", но в последствии она была усилена тремя бастионами и небольшим отдельным укреплением для защиты подходов с моря. Полноценная крепость на тот момент португальцам и не требовалась, так как крупных сражений не намечалось. Схема укреплений на 1640 год. Сверху черным выделена крепостная стена и три бастиона (в виде полукругов), в самом низу схемы черным прямоугольником отмечено укрепление для контроля моря. Это укрепление позднее было включено в крепостную стену, я покажу его ниже.
Вид с Лунного бастиона на Солнечный. Видно, как сильно поздние бастионы отличаются и первоначальных португальских укреплений. При португальцах здесь были простые земляные валы, а при голландцах и англичанах бастионы превратились в двухуровневую каменную крепость.
В 17 веке было много желающих владеть Шри-Ланкой, так что земляным валам скоро пришлось сменить владельца. В 1640 году крепость штурмом взяли голландцы и, оценив важность города Галле, они сразу же стали модернизировать укрепления. Тем более что в ходе боев земляные бастионы португальцев были сильно повреждены.
Крепость модернизировалась голландцами до начала 18 века. Вид на орудийную позицию Лунного бастиона.
Большинство орудий в крепости это реплики, но это выглядит как настоящее сохранившееся орудие.
Галерея, которая ведет на нижний ярус бастионов.
Голландцы также значительно усилили крепость со стороны моря. Вдоль побережья появились полноценные каменные стены и небольшие бастионы, где на таких основаниях располагались береговые орудия.
У позиций береговых орудий также имеются защищенные погреба боезапаса.
По погребам бегают красивые ящерицы, похожие на маленьких драконов.
Один из восстановленных музейных погребов с экспозицией.
Крепостная стена со стороны моря и вид на очередной небольшой бастион для орудия.
Несмотря на модернизацию крепости, голландцам также не удалось закрепиться в Шри-Ланке на совсем. В 1796 году городом и крепостью овладели англичане, они продолжали усиливать крепость вплоть до конца 19 века, но к тому времени Галле уже не имела важного оборонительного значения. Тем не менее, в годы Второй Мировой войны на стенах крепости были установлены зенитные орудия. Остатки английской постройки, которая использовалась для подачи сигналов подходящим кораблям. Находится в центре бывшего голландского бастиона.
Голландский бастион Флагрок. Он примечателен тем, что он построен поверх отдельного португальского укрепления, того самого, которое я описывал на схеме 1640 года. Считается, что в 1943 году англичане установили здесь 20-мм зенитки Эрликон. Вот такая непростая судьба у небольшого укрепления: сначала это португальский передовой пост для контроля моря, потом часть голландской крепости, а затем английская зенитная позиция Второй Мировой войны.
Продолжение морской стены и вид на маяк.
Старейший маяк Шри-Ланки. Первоначально построен в 1848 году, но был полностью перестроен в 1939 году.
В этой части крепости есть небольшой парк с пляжем, куда часто приходят вараны.
Немного видов района, который расположен на территории крепости. Это прямо другой мир: здесь не так много азиатского колорита, а здания выполнены в европейском стиле голландцами и англичанами.
Снаружи за крепостными стенами за туристами буквально бегают зазывалы, таксисты и продавцы на рынках. А внутри крепости тихо и спокойно, хотя это всё один город.
Названия улиц сохранились с колониальных времён. Английские названия улица "Церковная" и улица "Королевская".
Старый вход в крепость. Сохранился герб и надпись "VOC 1669г". VOC это голландская аббревиатура Vereenigde Oostindische Compagnie, что означает Голландская Ост-Индийская компания.
Вид снаружи на крепостную стену и наблюдательный пост. 26 декабря 2004 года город Галле сильно пострадал от цунами, но крепость уцелела.
Через город Галле проходит много транспортных маршрутов, так что добраться до него довольно просто даже из дальних уголков Шри-Ланки.
Источник:
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Форты Кронштадта поинтереснее будут, да и сохранность лучше.
Этим летом там побывал.
Эх приложить бы там руки - можно конфетку туристическую сделать...