Самая большая крепость Азии. Форт Галле на Шри-Ланке

В начале 16-го века в городе уже обосновались португальцы, которых затем сменили голландцы и англичане, но обо всём по порядку. Я уделю больше внимания описанию этой уникальной крепости, которая входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Историю же приведу кратко, ведь без доступа к местным архивам описать все 500 лет модернизации крепости и смену её владельцев едва ли возможно.

До крепости я добирался самостоятельно из города Хиккадува на местном рейсовом автобусе. Автобусы ходят часто, проезд 100 рупий (около 30 рублей по курсу на лето 2023).