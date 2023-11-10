Интересные факты о фильме "Криминальное чтиво"

1. Изначально, никакого Винсента Веги в сценарии не было, зато был персонаж по имени Вик Вега, роль которого должен был исполнить Майкл Мэдсен, сыгравший мистера Блондина в фильме "Бешеные псы" все того же Квентина Тарантино.

К сожалению, Мэдсен не смог принять участия в съемках "Криминального чтива", из-за чего роль напарника Джулса отошла Джону. Также, Тарантино решил сменить имя персонажу с Вика на Винсента.