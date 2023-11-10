Интересные факты о фильме "Криминальное чтиво"

"Криминальное чтиво" - культовый фильм режиссера Квентина Тарантино, выпущенный в 1994 году. Перед вами несколько интересных фактов об этом фильме и фотографии со съемок.
1. Изначально, никакого Винсента Веги в сценарии не было, зато был персонаж по имени Вик Вега, роль которого должен был исполнить Майкл Мэдсен, сыгравший мистера Блондина в фильме "Бешеные псы" все того же Квентина Тарантино.
К сожалению, Мэдсен не смог принять участия в съемках "Криминального чтива", из-за чего роль напарника Джулса отошла Джону. Также, Тарантино решил сменить имя персонажу с Вика на Винсента.
2. Бюджет фильма составил какие-то жалкие 8,5 миллионов долларов. Причем, 5 миллионов ушло на зарплату актерам. Брюс Уиллис даже понизил свой гонорар, чтобы сняться в этой картине. А Джон Траволта получил за роль Винсента Веги всего 150 тысяч долларов. Хотя, это не так уж и мало по сравнению со многими другими актёрами.
3. Тарантино пришел домой к Джону с предложением сыграть роль Винсента Вегу. Но самое интересное, что Тарантино и Траволта обсуждали эту роль не за стаканчиком алкогольного напитка, а за игрой в настольные игры, фанатом которых является как Траволта, так и сам Квентин.
4. Квентин Тарантино частенько снимается в своих фильмах в небольших ролях. И конечно же фильм "Криминальное чтиво" не стал исключением. Он думал сыграть Джимми в финальной новелле, либо роль наркодилера Лэнса.
Но подумав, Квентин решил, что сцена с Лэнсом и вырубленной от передозировки Мии Уоллес слишком сложная, поэтому он непременно должен сидеть за камерой, а не быть в эпицентре событий. В итоге он взял себе роль Джимми.
Кстати, сцену с Джимми снимал его друг и соратник Роберт Родригез, с которым они неоднократно работали вместе.
5. Сцена с втыканием шприца с адреналином была снята с первого дубля. Но неужели Винсенту удалось так точно попасть в точку, нарисованную фломастером? Да конечно же нет. Шприц изначально был воткнут, а Траволта лишь вытаскивал его. Ну а затем сцена была проиграна задом наперед.
6. Изначально Тарантино хотел, чтобы герои в его фильме курили сигареты марки "Lucky strike". Было создано даже немало постеров, где изображена Мия Уоллес, рядом с которой лежит пачка данной марки.
Но Квентину не удалось договориться с известной компанией, из-за чего он решил использовать в фильме сигареты "Red Apple", которые являются вымышленным брендом. Тарантино придумал данный бренд специально для фильма.
Ну а потом Тарантино стал использовать сигареты своей вымышленной марки "Red apple" во многих своих фильмах, и даже в картине "Омерзительная восьмерка", действия которой разворачиваются в XIX веке.
7. Другим вымышленным брендом стала закусочная "Kahuna Burger", в которой разворачивается сцена ограбления. Бургеры из этой закусочной можно увидеть и в фильме Роберта Родригеса "От заката до рассвета", где одну из ролей исполнил Квентин Тарантино. Он же, кстати, и написал сценарий.
8. При бюджете в 8,5 миллионов долларов фильм "Криминальное чтиво" собрал 214 миллионов, сделав картину мегауспешной.
9. Кстати, роль наркодилера Лэнса мог сыграть и сам Курт Кобейн. Лидер группы "Nirvana" долго обдумывал это, но в итоге отказался. В итоге роль отошла Эрику Штольцу.
10. Стиха из Библии, который цитирует герой Сэмюэля Л. Джексона на самом деле не существует. Его придумали сам актер и режиссер.
11. Мия Уоллес рассказывает Винсенту о пилотном выпуске сериала, в котором она снялась. По ее словам сериал рассказывал о пяти девушках-агентах из команды "Fox Force Five". Главной у них была блондинка, азиатка была мастером боевых искусств, темнокожая была мастером по взрывчатке, а последняя здорово владела ножами.
Ничего не напоминает? Да это же отряд "Смертоносных гадюк" из фильма "Убить Билла", который Тарантино снимет лишь в 2005 году.
12. После просмотра фильма многие зрители жаждали узнать, что же хранится в том самом чемодане, который открыл Винсент. Что это было за золотое свечение? Было предложено много вариантов, но для зрителей это так и осталось загадкой.
13. Фильм "Криминальное чтиво" получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Достойная награда, но сам Квентин немного расстроился, что не получил самые желанные для режиссера "Оскары", а именно за лучший фильм и лучшую режиссуру.
14. Изначально, Ума Турман отказалась от съемки в данной ленте, но Тарантино буквально достал ее. Он даже звонил ей по телефону и зачитывал сценарий. В итоге она согласилась на эту роль, о чем конечно же ни разу не пожалела.
15. Каждый раз, когда Винсент отлучался в туалет, что-то происходило:
В первой новелле Мия упала без чувств от передозировки именно после того, как Винсент отлучился в туалет. В третьей новелле сладкая парочка начала свое ограбление именно после того, как Винсент ушел в уборную. Ну а во второй новелле поход в туалет стоил ему жизни. Точнее, конечно, не сам поход, а его безалаберность.
16. В кадре частенько мелькает затылок Марселласа Уоллеса с прилепленным пластырем. Многие думают, что это была некая задумка режиссера, и он этим что-то хочет сказать. Но на самом деле все до безобразия просто. Актер Винг Реймз, сыгравший Марселласа, просто порезался, когда брил свою голову.
Источник:
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А в чемодане была лампочка Ильича.)
-Зеда.
-А кто такой Зед?
-Зед умер, детка.