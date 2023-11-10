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Интересные факты о фильме "Криминальное чтиво"

Интересные факты о фильме "Криминальное чтиво"

Автор:
10 ноября 2023 07:21
Сообщество : Кино
Метки: Брюс Уиллис   Джон Траволта   Криминальное чтиво   Ума Турман   квентин тарантино   кино   факты   
1960
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"Криминальное чтиво" - культовый фильм режиссера Квентина Тарантино, выпущенный в 1994 году. Перед вами несколько интересных фактов об этом фильме и фотографии со съемок.

1. Изначально, никакого Винсента Веги в сценарии не было, зато был персонаж по имени Вик Вега, роль которого должен был исполнить Майкл Мэдсен, сыгравший мистера Блондина в фильме "Бешеные псы" все того же Квентина Тарантино.

К сожалению, Мэдсен не смог принять участия в съемках "Криминального чтива", из-за чего роль напарника Джулса отошла Джону. Также, Тарантино решил сменить имя персонажу с Вика на Винсента.

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2. Бюджет фильма составил какие-то жалкие 8,5 миллионов долларов. Причем, 5 миллионов ушло на зарплату актерам. Брюс Уиллис даже понизил свой гонорар, чтобы сняться в этой картине. А Джон Траволта получил за роль Винсента Веги всего 150 тысяч долларов. Хотя, это не так уж и мало по сравнению со многими другими актёрами.

3. Тарантино пришел домой к Джону с предложением сыграть роль Винсента Вегу. Но самое интересное, что Тарантино и Траволта обсуждали эту роль не за стаканчиком алкогольного напитка, а за игрой в настольные игры, фанатом которых является как Траволта, так и сам Квентин.

4. Квентин Тарантино частенько снимается в своих фильмах в небольших ролях. И конечно же фильм "Криминальное чтиво" не стал исключением. Он думал сыграть Джимми в финальной новелле, либо роль наркодилера Лэнса.

Но подумав, Квентин решил, что сцена с Лэнсом и вырубленной от передозировки Мии Уоллес слишком сложная, поэтому он непременно должен сидеть за камерой, а не быть в эпицентре событий. В итоге он взял себе роль Джимми.

Кстати, сцену с Джимми снимал его друг и соратник Роберт Родригез, с которым они неоднократно работали вместе.

5. Сцена с втыканием шприца с адреналином была снята с первого дубля. Но неужели Винсенту удалось так точно попасть в точку, нарисованную фломастером? Да конечно же нет. Шприц изначально был воткнут, а Траволта лишь вытаскивал его. Ну а затем сцена была проиграна задом наперед.

6. Изначально Тарантино хотел, чтобы герои в его фильме курили сигареты марки "Lucky strike". Было создано даже немало постеров, где изображена Мия Уоллес, рядом с которой лежит пачка данной марки.

Но Квентину не удалось договориться с известной компанией, из-за чего он решил использовать в фильме сигареты "Red Apple", которые являются вымышленным брендом. Тарантино придумал данный бренд специально для фильма.

Ну а потом Тарантино стал использовать сигареты своей вымышленной марки "Red apple" во многих своих фильмах, и даже в картине "Омерзительная восьмерка", действия которой разворачиваются в XIX веке.

7. Другим вымышленным брендом стала закусочная "Kahuna Burger", в которой разворачивается сцена ограбления. Бургеры из этой закусочной можно увидеть и в фильме Роберта Родригеса "От заката до рассвета", где одну из ролей исполнил Квентин Тарантино. Он же, кстати, и написал сценарий.

8. При бюджете в 8,5 миллионов долларов фильм "Криминальное чтиво" собрал 214 миллионов, сделав картину мегауспешной.

9. Кстати, роль наркодилера Лэнса мог сыграть и сам Курт Кобейн. Лидер группы "Nirvana" долго обдумывал это, но в итоге отказался. В итоге роль отошла Эрику Штольцу.

10. Стиха из Библии, который цитирует герой Сэмюэля Л. Джексона на самом деле не существует. Его придумали сам актер и режиссер.

11. Мия Уоллес рассказывает Винсенту о пилотном выпуске сериала, в котором она снялась. По ее словам сериал рассказывал о пяти девушках-агентах из команды "Fox Force Five". Главной у них была блондинка, азиатка была мастером боевых искусств, темнокожая была мастером по взрывчатке, а последняя здорово владела ножами.

Ничего не напоминает? Да это же отряд "Смертоносных гадюк" из фильма "Убить Билла", который Тарантино снимет лишь в 2005 году.

12. После просмотра фильма многие зрители жаждали узнать, что же хранится в том самом чемодане, который открыл Винсент. Что это было за золотое свечение? Было предложено много вариантов, но для зрителей это так и осталось загадкой.

13. Фильм "Криминальное чтиво" получил "Оскар" за лучший оригинальный сценарий. Достойная награда, но сам Квентин немного расстроился, что не получил самые желанные для режиссера "Оскары", а именно за лучший фильм и лучшую режиссуру.

14. Изначально, Ума Турман отказалась от съемки в данной ленте, но Тарантино буквально достал ее. Он даже звонил ей по телефону и зачитывал сценарий. В итоге она согласилась на эту роль, о чем конечно же ни разу не пожалела.

15. Каждый раз, когда Винсент отлучался в туалет, что-то происходило:

В первой новелле Мия упала без чувств от передозировки именно после того, как Винсент отлучился в туалет. В третьей новелле сладкая парочка начала свое ограбление именно после того, как Винсент ушел в уборную. Ну а во второй новелле поход в туалет стоил ему жизни. Точнее, конечно, не сам поход, а его безалаберность.

16. В кадре частенько мелькает затылок Марселласа Уоллеса с прилепленным пластырем. Многие думают, что это была некая задумка режиссера, и он этим что-то хочет сказать. Но на самом деле все до безобразия просто. Актер Винг Реймз, сыгравший Марселласа, просто порезался, когда брил свою голову.

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Метки: Брюс Уиллис   Джон Траволта   Криминальное чтиво   Ума Турман   квентин тарантино   кино   факты   
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9  комментариев
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67k
Дворняга 58 минут назад
Что было в чемоданчике?
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38k
russger 8 минут назад
Это фильм на столько знаменит и стар, что эти "факты" даже дошколята знают
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1
Kostya Inochkin Полчаса назад
Эти интересные факты были известны ещё в прошлом веке.)
А в чемодане была лампочка Ильича.)
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1k
Лебовски Полчаса назад
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10k
MUZSER 38 минут назад
Ну и вишенка на торте...

Ссылка www.youtube.com
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zloykoyot Час назад
-Чёй это чоппер?
-Зеда.
-А кто такой Зед?
-Зед умер, детка.
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