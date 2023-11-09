Учёные узнали, где скрывается голова у морской звезды

Учёные тщательно исследовали гены, различающиеся в отдельных конечностях морской звезды.

Первоначально они ожидали обнаружить гены, отвечающие за голову, и гены, отвечающие за туловище, как у большинства животных.

Однако были выявлены только генные сигнатуры, связанные с развитием головы.

По словам соавтора работы Джеффа Томпсона, преподавателя Саутгемптонского университета, гены, которые кодируют туловище, у морской звезды отсутствуют.

Лоран выразил заинтересованность в дальнейшем изучении этих существ, чтобы выяснить, может ли в их многочисленных головах располагаться несколько мозгов.

Он напомнил: "В учебниках говорится, что морские звёзды имеют довольно примитивную нервную систему, и будто у них нет мозга".