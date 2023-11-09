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Учёные узнали, где скрывается голова у морской звезды

Учёные узнали, где скрывается голова у морской звезды

Автор:
09 ноября 2023 11:01
Сообщество : Наука
Метки: голова   животные   изучение   морская звезда   наука   учёный   
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Несколько столетий биологи пытались понять, где находится голова у морских звёзд. И вот одной загадкой стало меньше.

Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, у этих необычных существ в каждой конечности имеются участки, напоминающие голову.


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"У морской звезды будто бы полностью отсутствует туловище, и её можно описать как просто голову, ползущую по морскому дну", — говорит Лоран Формери, научный сотрудник Стэнфордского университета.

В отличие от многих животных, включая насекомых, рептилий, птиц, млекопитающих, у которых наблюдается двусторонняя симметрия тела, морские звёзды обладают радиальной симметрией.

Эксперт отметил, что наличие двусторонней симметрии облегчает идентификацию головы, туловища, конечностей.


"Очень долгое время мы имели доступ только к анатомии и морфологии. А они не очень-то помогают в изучении морской звезды. Теперь мы можем сосредоточиться на молекулярных аспектах развития".


Учёные тщательно исследовали гены, различающиеся в отдельных конечностях морской звезды.

Первоначально они ожидали обнаружить гены, отвечающие за голову, и гены, отвечающие за туловище, как у большинства животных.

Однако были выявлены только генные сигнатуры, связанные с развитием головы.

По словам соавтора работы Джеффа Томпсона, преподавателя Саутгемптонского университета, гены, которые кодируют туловище, у морской звезды отсутствуют.

Лоран выразил заинтересованность в дальнейшем изучении этих существ, чтобы выяснить, может ли в их многочисленных головах располагаться несколько мозгов.

Он напомнил: "В учебниках говорится, что морские звёзды имеют довольно примитивную нервную систему, и будто у них нет мозга".


В ходе исследования было обнаружено, что некоторые гены, отвечающие за развитие нервной системы морской звезды, совпадают с генами, участвующими в процессе формирования мозга у человека.

"Возникают вопросы о том, что представляет собой нервная система морской звезды. И есть ли у нее мозг? Является ли она, по сути, просто мозгом?" - объясняет Лоран.


Изучение таких групп, как иглокожие, способно раскрыть одни из самых сложных тайн, связанных с эволюцией жизни на Земле.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голова   животные   изучение   морская звезда   наука   учёный   
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2  комментария
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83k
Доктор Джонс 2 часа назад
Чего тут было гадать - вот она, голова...
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49k
Aleksandr 57 минут назад
Мужики ловили рыбу,
а поймали рака.
Целый день они гадали
где у рака срака...
(с) древнее народное творчество
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