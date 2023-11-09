Учёные узнали, где скрывается голова у морской звезды

Несколько столетий биологи пытались понять, где находится голова у морских звёзд. И вот одной загадкой стало меньше.
Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, у этих необычных существ в каждой конечности имеются участки, напоминающие голову.
Генетические исследования показывают, что морские звёзды представляют собой головы без туловища
"У морской звезды будто бы полностью отсутствует туловище, и её можно описать как просто голову, ползущую по морскому дну", — говорит Лоран Формери, научный сотрудник Стэнфордского университета.
В отличие от многих животных, включая насекомых, рептилий, птиц, млекопитающих, у которых наблюдается двусторонняя симметрия тела, морские звёзды обладают радиальной симметрией.
Эксперт отметил, что наличие двусторонней симметрии облегчает идентификацию головы, туловища, конечностей.
Вопреки внешним признакам, морские звёзды имеют больше генетического сходства с человеком, чем можно было бы предположить
"Очень долгое время мы имели доступ только к анатомии и морфологии. А они не очень-то помогают в изучении морской звезды. Теперь мы можем сосредоточиться на молекулярных аспектах развития".
Биологи планируют выяснить, могут ли многочисленные головы содержать также несколько мозгов
Учёные тщательно исследовали гены, различающиеся в отдельных конечностях морской звезды.
Первоначально они ожидали обнаружить гены, отвечающие за голову, и гены, отвечающие за туловище, как у большинства животных.
Однако были выявлены только генные сигнатуры, связанные с развитием головы.
По словам соавтора работы Джеффа Томпсона, преподавателя Саутгемптонского университета, гены, которые кодируют туловище, у морской звезды отсутствуют.
Лоран выразил заинтересованность в дальнейшем изучении этих существ, чтобы выяснить, может ли в их многочисленных головах располагаться несколько мозгов.
Он напомнил: "В учебниках говорится, что морские звёзды имеют довольно примитивную нервную систему, и будто у них нет мозга".
В ходе исследования было обнаружено, что некоторые гены, отвечающие за развитие нервной системы морской звезды, совпадают с генами, участвующими в процессе формирования мозга у человека.
"Возникают вопросы о том, что представляет собой нервная система морской звезды. И есть ли у нее мозг? Является ли она, по сути, просто мозгом?" - объясняет Лоран.
Морские звёзды относятся к группе иглокожих, в которую также входят морские ежи и морские огурцы
Изучение таких групп, как иглокожие, способно раскрыть одни из самых сложных тайн, связанных с эволюцией жизни на Земле.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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