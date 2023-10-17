10 животных, которых успешно клонировали

В 2001 году ученые клонировали первое домашнее животное. Группа биомедиков из Техасского университета A&M взяла клетки у кошки по кличке Реинбоу, вырастила эмбрион, а затем пересадила суррогатной матери. В результате получилась СиСи. Некоторые считают, что ее имя означает Copy Cat или Carbon Copy. Генетически она была идентична Реинбоу, хотя имела другой окрас и темперамент. Она прожила 18 лет и дожила до 2020 года.

После успеха, достигнутого более двадцати лет назад, бизнес по клонированию домашних животных процветает! Например, когда в 2017 году внезапно умерла молодая кошка с 85 тыс. подписчиков в соцсети, ее хозяйка обратилась к ученым и через четыре года получила генетически идентичную копию.