10 животных, которых успешно клонировали

Концепция клонирования, начиная со "Звездных войн" и заканчивая "Парком Юрского периода", давно будоражит воображение зрителей. Однако она вышла за рамки научной фантастики и стала частью реальности. Многие слышали об овечке Долли, которая остается самым известным клонированным животным. Однако с тех пор ученые успешно клонировали множество других видов.
В 2001 году ученые клонировали первое домашнее животное. Группа биомедиков из Техасского университета A&M взяла клетки у кошки по кличке Реинбоу, вырастила эмбрион, а затем пересадила суррогатной матери. В результате получилась СиСи. Некоторые считают, что ее имя означает Copy Cat или Carbon Copy. Генетически она была идентична Реинбоу, хотя имела другой окрас и темперамент. Она прожила 18 лет и дожила до 2020 года.
После успеха, достигнутого более двадцати лет назад, бизнес по клонированию домашних животных процветает! Например, когда в 2017 году внезапно умерла молодая кошка с 85 тыс. подписчиков в соцсети, ее хозяйка обратилась к ученым и через четыре года получила генетически идентичную копию.
В 2018 году Барбра Стрейзанд дважды клонировала свою собаку Сэмми. В том же году одна из знаменитостей сделала шесть клонов своего питомца после того, как он погиб в результате несчастного случая. Возможность клонировать собак появилась еще в 2005 году, когда исследовательская группа из Южной Кореи успешно вывела собаку Снуппи. Это был щенок афганской борзой, полученный из ДНК клетки уха трехлетнего кобеля. До его рождения было предпринято 1095 попыток подсадить эмбрион суррогатным матерям.
8. Арктический волк
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Одно из возможных применений клонирования - спасение исчезающих видов животных. Так, китайские ученые клонировали арктического волка. Майя, серо-коричневый детеныш волка, появилась на свет в 2022 году. Донорские клетки взяли у самки полярного волка, которая была привезена из Канады, а выносила щенка собака породы бигль. Из 85 эмбрионов, имплантированных суррогатным мамам, Майя оказалась единственной выжившей.
В 2021 году в США клонировали первое животное, находящееся под угрозой исчезновения. Популяция черноногих хорьков в Северной Америке сократилась настолько, что в 1979 году ученые объявили этот вид вымершим. Когда два года спустя фермер обнаружил на своей земле небольшую группу исчезнувших животных, была начата программа их разведения. Однако с тех пор вид остается на грани исчезновения.
Элизабет Энн стала клоном животного, умершего более 30 лет назад. Ученые надеются, что она станет одним из нескольких клонов, которые помогут увеличить поголовье черноногих хорьков.
6. Бантенг
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Первым в истории клоном исчезающего вида животных стал бантенг - разновидность дикого быка, обитающего на индонезийском острове Ява. Клон родился в 2003 году, для его создания использовались замороженные клетки бантенга, умершего более двадцати лет назад. Из 16 суррогатных беременностей лишь две закончились живорождением, но второй бантенг не выжил.
Некоторые ученые предположили, что клоны умирают раньше, чем их собратья, воспроизведенные естественным путем. Но исследователи объяснили, что вымирающей популяции бантенгов необходимо генетическое разнообразие. Если клоны смогут производить нормальное потомство, то проект сможет достичь своей цели - помочь виду.
Считается, что лошади Пржевальского - единственный вид диких лошадей в природе. Как и у других исчезающих видов, их численность сократилась настолько, что оставшейся популяции не хватает генетического разнообразия. Все сохранившиеся лошади Пржевальского происходят всего от 12 предков.
К счастью, у исследователей из зоопарка в Сан-Диего оказались клетки лошади Пржевальского, полученные четыре десятилетия назад. В 2020 году появился первый клон этого вида, названный Куртом. Цель ученых - вывести несколько непересекающихся генетических линий.
Букардо был признан вымершим в 2000 году, когда последнего представителя вида убило упавшее дерево. Испанские ученые создали 208 эмбрионов, было предпринято множество попыток, но лишь одна коза смогла родить. У детеныша были проблемы с легкими, и через несколько минут он умер от остановки дыхания. Тем не менее, тот факт, что домашняя коза смогла выносить плод, доказывает возможность воскрешения вымерших видов при помощи ныне живущих биологически близких к ним видов.
Одним из наиболее успешно клонированных видов млекопитающих являются коровы. К 2003 году коров стали клонировать и генетически модифицировать. Так, в Новой Зеландии создали клоны с более высоким содержанием белка в молоке, что позволило ускорить процесс производства сыра. Это было достигнуто путем введения дополнительных генов.
Аналогичная методика была использована аргентинскими учеными в 2011 году при создании коровы Роситы Исы, которая производила молоко, похожее на человеческое. Цель исследователей заключалась в повышении питательности и антибактериальных характеристик коровьего молока.
2. Верблюд
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На Ближнем Востоке также успешно клонируют млекопитающих. В 2009 году в Объединенных Арабских Эмиратах родился клон самки одногорбого верблюда по кличке Инджаз. Тогда исследователи выразили надежду, что им удалось найти решение, которое поможет сохранить ценные гены гончих и молочных верблюдов.
Однако спрос на десятки копий верблюдов в год обусловлен другой мотивацией - конкурсами красоты среди верблюдов. Эти конкурсы настолько популярны в странах Персидского залива, что призовые могут составлять миллионы долларов.
В 2000 году родился первый в мире клон обезьяны. Тетра была создана не путем клонирования взрослой особи, а путем расщепления донорского эмбриона на ранней стадии развития и подсаживания одной из клеток в матку суррогатной матери. Такой способ позволяет получить несколько генетически идентичных клонов. Близкое родство с человеком означает, что они могут стать ценным способом изучения человеческих болезней и более быстрого получения жизненно необходимых лекарств. Многие люди возражают против разведения животных исключительно с целью проведения экспериментов, особенно таки разумных, как обезьяны.
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