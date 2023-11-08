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В Сан-Франциско больше не будут разыскивать преступников по фото

В Сан-Франциско больше не будут разыскивать преступников по фото

Автор:
08 ноября 2023 22:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Сан-Франциско   начальник   негры   полиция   преступники   фото   фоторобот   
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Начальник полиции Сан-Франциско феерично объяснил, почему больше не публикуют фото разыскиваемых преступников — потому что в основном это чернокожие и латиносы, и обижать их нельзя, потому что обвинят в расизме.

В сеть попал видеофрагмент выступления начальника полиции города Сан-Франциско, на котором он презентует новую концепцию работы местной полиции:

Вы видите чёрных и коричневых мужиков постоянно... на mugshots (фотороботы разыскиваемых) на ТВ, в кино, в СМИ. И ваш мозг начинает ассоциировать эту группу с этим типом деятельности. За этим стоят большие научные изыскания.

От этого, конечно же, преступления сразу прекратятся, а обиженные своим положением негры перестанут обижаться и как заживут!

А еще в некоторых американских школах афроамериканцам не преподают высшую математику, алгебру, геометрию и другие точные науки - это тоже господство слишком умных белых, а значит - расизм!

Нет, никакой Трамп больше не сможет сделать Америку Great again! Америка сама же себя закопает во всех этих толерантно-политкорректных ценностях.

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Метки: Сан-Франциско   начальник   негры   полиция   преступники   фото   фоторобот   
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51  комментарий
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19k
Shtoppi 12 часов назад
да действительно? зачем искать преступника ниггера по фотке? достаточно просто передать по рации, что подозреваемый черный мужик, а дальше просто включается протокол свободной охоты )))))))))
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9k
Trenzel2003 Час назад
-"Америка сама же себя закопает во всех этих толерантно-политкорректных ценностях."
*
Быстрее бы!
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14k
? ? ? 2 часа назад
главное - пусть не останавливаются..
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4k
Хачик 3 часа назад
Про негров и латиносов прочитал, вспомнил...)))
Если негр и латинос одновременно упадут с 20-го этажа, то кто достигнет земли первый? Ответ - латинос, потому, что негр по дороге еще лет 10 в какой-нибудь тюрьме посидит.
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312
И Ш 4 часа назад
Очередная хорошая новость из Пиндостана!
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3k
SmartCat101 4 часа назад
конечно , нафин надо! соберите всех негров и латиносов и отправьте в контейнерах как гуманитарную помощь усраине
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4k
Χάρων 4 часа назад
Да там в принципе можно хватать любого ниггера с улицы. Хоть что-то за ним да найдётся.
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71k
Пётровыч 4 часа назад
Америке не нужно учить своих детей, 90% американцев должны быть тупыми потребителями с семью кредитными картами, а специалистов можно набрать по всему миру по грин карте, США страна мигрантов.
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5k
Григорий 5 часов назад
ну это нормально, у нас то черножопых нельзя называть и показывать, рамзанка запретил
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35k
koleos72 6 часов назад
Зачем тратить средства на поиск, можно просто брать любых других негров! Они один хер все преступники!
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436
a.r.t. 9 часов назад
У преступности нет национальности, говорил дон-дон акадэмык

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436
a.r.t. Григорий 4 часа назад
Похоже, что джихад продолжается до сих пор
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124k
parallax 9 часов назад
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9k
soar 10 часов назад
Ну а что вы хотели? Это же Сан-Франциско!
Ссылка youtu.be
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3k
Сергей Лаврушкин 10 часов назад
ну что вы хотите, у них даже нач. полиции негр..
естественно покрывает своих...
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13k
Кыся 10 часов назад
Справедливости ради замечу, что в России большинство преступлений совершается тоже лицами неназываемой национальности, и их тоже не публикуют и не ловят. Иногда даже медали дают. Так что какой-то старый нигер из Америки немного опоздал.
Причем этих лиц в России больше, чем негров в Америке.
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13k
Кыся 10 часов назад
Дык кто отличит негра от негра?
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10k
Пётр 11 часов назад
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7k
Умница-красавица 12 часов назад
На втором фото- куча говна с губами?
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1k
Aleksei 12 часов назад
руки чешутся отпустить расистский коммент...интересно,почему так..
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22k
Valiko 12 часов назад
Кто этому черномазому дал микрофон вместо того, чтобы дать леща?
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−2
Simargle3 12 часов назад
Угу, и по-прежнему в америкосии белые лидируют в стрельбе, а чёрные в беге.....
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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