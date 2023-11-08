В Сан-Франциско больше не будут разыскивать преступников по фото

Начальник полиции Сан-Франциско феерично объяснил, почему больше не публикуют фото разыскиваемых преступников — потому что в основном это чернокожие и латиносы, и обижать их нельзя, потому что обвинят в расизме.
В сеть попал видеофрагмент выступления начальника полиции города Сан-Франциско, на котором он презентует новую концепцию работы местной полиции:
Вы видите чёрных и коричневых мужиков постоянно... на mugshots (фотороботы разыскиваемых) на ТВ, в кино, в СМИ. И ваш мозг начинает ассоциировать эту группу с этим типом деятельности. За этим стоят большие научные изыскания.
Источник:
От этого, конечно же, преступления сразу прекратятся, а обиженные своим положением негры перестанут обижаться и как заживут!
А еще в некоторых американских школах афроамериканцам не преподают высшую математику, алгебру, геометрию и другие точные науки - это тоже господство слишком умных белых, а значит - расизм!
Нет, никакой Трамп больше не сможет сделать Америку Great again! Америка сама же себя закопает во всех этих толерантно-политкорректных ценностях.
Источник:
- Житель Воронежа сжёг свой BMW ради страховки, но просчитался
- Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей
- В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ
- Бывший возлюбленный Анастасии Волочковой задержан в Москве
- Спустя 27 лет в США задержали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура
*
Быстрее бы!
Если негр и латинос одновременно упадут с 20-го этажа, то кто достигнет земли первый? Ответ - латинос, потому, что негр по дороге еще лет 10 в какой-нибудь тюрьме посидит.
естественно покрывает своих...
Причем этих лиц в России больше, чем негров в Америке.