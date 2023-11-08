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В Сан-Франциско больше не будут разыскивать престуников по фото

В Сан-Франциско больше не будут разыскивать престуников по фото

Автор:
08 ноября 2023 22:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Сан-Франциско   начальник   негры   полиция   преступники   фото   фоторобот   
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Начальник полиции Сан-Франциско феерично объяснил, почему больше не публикуют фото разыскиваемых преступников — потому что в основном это чернокожие и латиносы, и обижать их нельзя, потому что обвинят в расизме.

В сеть попал видеофрагмент выступления начальника полиции города Сан-Франциско, на котором он презентует новую концепцию работы местной полиции:

Вы видите чёрных и коричневых мужиков постоянно... на mugshots (фотороботы разыскиваемых) на ТВ, в кино, в СМИ. И ваш мозг начинает ассоциировать эту группу с этим типом деятельности. За этим стоят большие научные изыскания.

От этого, конечно же, преступления сразу прекратятся, а обиженные своим положением негры перестанут обижаться и как заживут!

А еще в некоторых американских школах афроамериканцам не преподают высшую математику, алгебру, геометрию и другие точные науки - это тоже господство слишком умных белых, а значит - расизм!

Нет, никакой Трамп больше не сможет сделать Америку Great again! Америка сама же себя закопает во всех этих толерантно-политкорректных ценностях.

Источник:

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Метки: Сан-Франциско   начальник   негры   полиция   преступники   фото   фоторобот   
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14  комментариев
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10k
BarOb 39 минут назад
Предлагаю в России тоже запретить публиковать фото разыскиваемых преступников, так как на них в основном мужики и может сложиться ложное впечатление, что все мужики - сволочи.
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18k
Shtoppi 4 минуты назад
да действительно? зачем искать преступника ниггера по фотке? достаточно просто передать по рации, что подозреваемый черный мужик, а дальше просто включается протокол свободной охоты )))))))))
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1k
K_II_T 6 минут назад
Как черные в США, так чернуха постоянно.

Рассмотрим с другой стороны.
Когда Маск ухудшил работу в twitter.
Кто остался? Индусы, Китайцы, Латиносы.

Так и тут. На 10% Негров, которые буянят приходятся 90%, которые вкалывают.
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15k
Kucher 10 минут назад
Это было бы смешно, если б мы тоже не начали не называть национальность преступников с Кавказа и Ср.Азии. От этого азеры или таджики стали меньше преступлений совершать? Или даги с чеченами стали себя вежливо вести?
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286
zu4ara 13 минут назад
Негр в русском языке основное название людей негроидной расы. Кроме того, в России и странах СНГ неграми называют также и особо темнокожих мулатов.
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286
zu4ara Allmaster 4 минуты назад
так и есть...
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12k
Copycat Полчаса назад
ну стоит порадоваться - америка наш стратегический враг, и чем у неё хуже дела тем лучше (да я знаю ко-ко-ко доллар мировая валюта влияет на всё но.... нет не согласен у меня свои наблюдения и опыт)
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5k
Fishki_surfer 36 минут назад
Чисто ради точности информации: не будут публиковаться фото уже задержанных преступников (mug shots).
А фото "их разыскивает полиция" останутся, о них разговора пока нет.

https://www.cnn.com/2020/07/02/us/san-francisco-police-mug-shot-release-trnd/index.htmlhttps://www.cnn.com/2020/07/02/us/san-francisco-police-mug-shot-release-trnd/index.html

Пример mug shots в Сан-Франциско:

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20k
Александр 40 минут назад
Пусть завозят белых преступников, поощряют их, дают грин карты тем у кого есть много судимостей. Тогда негров будет меньше в сводках
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32k
Teodor 44 минуты назад
"...Америка сама же себя закопает во всех этих толерантно-политкорректных ценностях"
Скорей бы уже, всем бы легче стало...
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349
Ашот Углумбеков 48 минут назад
Зато во всех пиндосранских фильмах в обязательном порядке макаки хорошие и женаты\замужем за белыми. У них они продвинутые учёные, судьи, начальники всего и вся... Дичь какая-то.
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9k
sedoisever 51 минуту назад
Что за полумеры? Раз большинство преступников негры и латиносы, то для того, чтобы их не обижать, нужно просто перестать их сажать.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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