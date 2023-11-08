В Сан-Франциско больше не будут разыскивать престуников по фото

От этого, конечно же, преступления сразу прекратятся, а обиженные своим положением негры перестанут обижаться и как заживут!

А еще в некоторых американских школах афроамериканцам не преподают высшую математику, алгебру, геометрию и другие точные науки - это тоже господство слишком умных белых, а значит - расизм!

Нет, никакой Трамп больше не сможет сделать Америку Great again! Америка сама же себя закопает во всех этих толерантно-политкорректных ценностях.