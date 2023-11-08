В Сан-Франциско больше не будут разыскивать престуников по фото

Начальник полиции Сан-Франциско феерично объяснил, почему больше не публикуют фото разыскиваемых преступников — потому что в основном это чернокожие и латиносы, и обижать их нельзя, потому что обвинят в расизме.
В сеть попал видеофрагмент выступления начальника полиции города Сан-Франциско, на котором он презентует новую концепцию работы местной полиции:
Вы видите чёрных и коричневых мужиков постоянно... на mugshots (фотороботы разыскиваемых) на ТВ, в кино, в СМИ. И ваш мозг начинает ассоциировать эту группу с этим типом деятельности. За этим стоят большие научные изыскания.
Источник:
От этого, конечно же, преступления сразу прекратятся, а обиженные своим положением негры перестанут обижаться и как заживут!
А еще в некоторых американских школах афроамериканцам не преподают высшую математику, алгебру, геометрию и другие точные науки - это тоже господство слишком умных белых, а значит - расизм!
Нет, никакой Трамп больше не сможет сделать Америку Great again! Америка сама же себя закопает во всех этих толерантно-политкорректных ценностях.
Источник:
- После танцев с ножами и разговора с полицией Бритни Спирс сбежала на частный остров
- Спустя 27 лет в США задержали подозреваемого в убийстве Тупака Шакура
- В Сыктывкаре школьницы принесли в школу части тела кота и хвастались перед одноклассниками
- Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей
- В Москве пенсионерка пожаловалась полицейским на слёт фанатов фурри, обвинив их в пропаганде ЛГБТ
Рассмотрим с другой стороны.
Когда Маск ухудшил работу в twitter.
Кто остался? Индусы, Китайцы, Латиносы.
Так и тут. На 10% Негров, которые буянят приходятся 90%, которые вкалывают.
И к сожалению, это в негативном смысле, ибо от слова чурка ждать добра как от слова негр...
А фото "их разыскивает полиция" останутся, о них разговора пока нет.
https://www.cnn.com/2020/07/02/us/san-francisco-police-mug-shot-release-trnd/index.htmlhttps://www.cnn.com/2020/07/02/us/san-francisco-police-mug-shot-release-trnd/index.html
Пример mug shots в Сан-Франциско:
Скорей бы уже, всем бы легче стало...