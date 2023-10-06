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«Настало время просить прощения и извиняться»: Артемий Лебедев приехал в Чечню и поговорил с Рамзаном Кадыровым

«Настало время просить прощения и извиняться»: Артемий Лебедев приехал в Чечню и поговорил с Рамзаном Кадыровым

Автор:
06 октября 2023 18:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Артемий Лебедев   глава   извинения   конкурс   рамзан кадыров   чечня   
2558
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Деловая поездка пошла не по плану.

Дизайн-студия Артемия поучаствовала в конкурсе на мастер-план Грозного и заняла в нём второе место. Лебедев лично приехал в Чечню за дипломом и успел поговорить с главой республики.

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Потом выложил об этом пост - больше похоже на стёб, что как раз в стиле Артемия. Но в тексте есть одна примечательная деталь, раскрывающая специфику работы помощников главы Чечни.

Вероятно, больше о Рамзане Ахматовиче Кадырове Артемий писать не будет. Но это не точно.

Источник:

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Метки: Артемий Лебедев   глава   извинения   конкурс   рамзан кадыров   чечня   
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15  комментариев
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15k
Kostick Полчаса назад
татьяныч уже не знает куда свой лохматый скворечник приткнуть...
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36k
Опаньки 9 минут назад
нет ну с синими волосами в Чечню - это конечно ДА )
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51k
Прораб 13 минут назад
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6k
hhwost 15 минут назад
"пообщаться"? с этим крашеным петухом?
Рамзан Ахматович, вы сильно упали в моих глазах
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7k
x3matic 17 минут назад
А он думает что если Кадыров простил то и все простят?
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17k
Мистер Фикс 24 минуты назад
10 детей...
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1k
beshh 37 минут назад
Это поехавшее бошкой гавно ещё живёт и работает в России?
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6k
мемфрид 40 минут назад
А синяя башка - забавный)
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19k
Alush 49 минут назад
О чем пост, автор?
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160
AndrushaVictorovich 52 минуты назад
Просто, пшлнх тёма! После Журавеля, ну ты и пдр
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160
AndrushaVictorovich Пётр 44 минуты назад
Ну он пропагандирует прогрессивное общество, свободу от предрассудков и догм, при этом едет туда и радуется что получает контракт.
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10k
The Dude Час назад
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5k
BenderRodriguez Час назад
Да уж. Никакого достоинства.
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August

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