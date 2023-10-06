«Настало время просить прощения и извиняться»: Артемий Лебедев приехал в Чечню и поговорил с Рамзаном Кадыровым

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Деловая поездка пошла не по плану.
Дизайн-студия Артемия поучаствовала в конкурсе на мастер-план Грозного и заняла в нём второе место. Лебедев лично приехал в Чечню за дипломом и успел поговорить с главой республики.
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Потом выложил об этом пост - больше похоже на стёб, что как раз в стиле Артемия. Но в тексте есть одна примечательная деталь, раскрывающая специфику работы помощников главы Чечни.
Вероятно, больше о Рамзане Ахматовиче Кадырове Артемий писать не будет. Но это не точно.
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