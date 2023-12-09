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"Что у него в чемодане?": в сети обсуждают видео, на котором засветился Адам Кадыров за работой начальника охраны

"Что у него в чемодане?": в сети обсуждают видео, на котором засветился Адам Кадыров за работой начальника охраны

Автор:
09 декабря 2023 12:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Адам Кадыров   видео визит в ОАЭ   начальник охраны   рамзан кадыров   чемодал   чечня   
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16-летний сын главы Чечни прилетел с отцом в ОАЭ во время визита президента Путина и не отходил от него ни на шаг.

Стать в 15 лет начальником службы безопасности главы Республики сумеет не каждый. Адам Кадыров смог. Говорят, что за личные заслуги и хорошее знание Корана.


А недавно несовершеннолетнему начальнику пришлось сопровождать отца в ОАЭ, и Адам Кадыров подошёл к своей работе с максимальной серьёзностью. В соцсетях появилось видео, на котором можно его заметить за исполнением своих служебных обязанностей.


На записи видно, что за свитой Кадырова-старшего следуют репортеры с видеокамерами. Главе Чечни можно не беспокоиться - ситуация находится под контролем. За обстановкой следит сам А. Кадыров, одетый в строгий черный костюм, белую рубашку и контрастный галстук. Он поправляет тёмные очки жестом, характерным для киноперсонажей, и все понимают: если потребуется, сын сделает всё ради безопасности отца.



В руке начальника охраны - темный чемоданчик, который сразу привлёк внимание интернет-пользователей. «А что за таинственная сумочка у Адама в руке?», — поинтересовались одни. В соцсетях стали выдвигать предположения, что бы могло лежать в чемоданчике.





Фигурировали разные версии - от учебников (ведь А.Кадыров по возрасту должен учиться в школе) до бутербродов. Кто-то предположил, что в портфеле могут лежать награды А.Кадырова, ведь их много, и на униформу не наденешь.

Источник:

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Метки: Адам Кадыров   видео визит в ОАЭ   начальник охраны   рамзан кадыров   чемодал   чечня   
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42  комментария
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735
Шурман 2 часа назад
Щенок ! . Отец из сына устроил клоуна . Это даже чеченцы говорят , куда мне казаху до них .
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8k
Ntvl 5 минут назад
смотреть противно
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29k
Alex 8 минут назад
Ну всё, начну хорошо учить коран, может тоже на работе продвинут на верх
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33
Liberman 11 минут назад
Клоунада.
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8k
jnkbxybr 15 минут назад
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11k
kaboza 15 минут назад
Медали и ордена там...
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16k
ss 19 минут назад
Это не чемодан. Это портфель.
Они в школу идут. Батю вызвали за плохое воспитание сына. Дерётся, хулиганит, хамит учителям...
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92k
sapér Vodička Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
iovan2011 Полчаса назад
Подскажите. здесь нужно извиняться до комментария или можно потом?
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8k
Doctor_Lector Полчаса назад
Эти долбоящеры реально думают, что это круто? Убого и смешно на самом деле.
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24k
MrGod 36 минут назад
Следствие ведут колобки)
Понты зашкаливают, интеллект спрятался и боится выходить, иначе его просто засмеют.
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31k
Григорий 36 минут назад
Клоун. Клон.
Доктор Зло и его Мини-Мы.
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46
ТундрыКусок 36 минут назад
Ну всё,накомментировали. Сейчас все пойдём извиняться, дон!
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25k
Slawa49 38 минут назад
то чувство когда ощущаешь себя РОБОКОПОМ, НО 40 килограм лишнего веса делают из тебя толстого копа))) хотя папаша его наверное специально откармливает, чтобы в случае чего за ним укрыться)))
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204
ApolloOne 39 минут назад
Действительно, выгладит как киношный комедийны клоун. ;)
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1k
Аркадий 43 минуты назад
Какая разница...
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5k
Ал Ди 44 минуты назад
ЗРК С-300 и кока-кола.
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25k
Slawa49 44 минуты назад
Ну вот только он не НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ!!! а всего лишь начальник ОТДЕЛА обеспечения безопасности!!!!!!!!!!!!! ребетенку отдел создали и дали поиграться!! а все перевернули с ного на голову!! хотя и тут его не должно быть, он за партой в школе должен сидеть!! и не с личным учителем в замке папаши, а в классе со сверстниками!
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3k
Василий Афиногенов 45 минут назад
папкин медалист(С)
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6k
satra 45 минут назад
В качестве версии.

Рамзан Ахматович, помимо главы важного региона, так же в некотором роде курирует взаимоотношения с Саудовской Аравией, ОАЭ и некоторыми другими мусульманскими странами.

Это все, внимание, наследные монархии.

Далее, относительно недавно проскочили новости об отравлении Рамзана Ахматовича. Очень многое на него завязано, а время сейчас сложное. Вот и вводят в курс дела Адама, так сказать "натаскивают", знакомят, представляют.

Ко всему этому можно относится как к некой архаике, но это реалии этого региона.
Там так принято.
Один из базисов успешных взаимоотношений - быть понятным.

У нас свободная страна.

- можно продолжать посмеиваться, не понимая, что это не цирк. Люди выстраивают взаимоотношения с другими странами в интересах России.

- можно продолжать посмеиваться, понимая, что это не цирк. Люди выстраивают взаимоотношения с другими странами в интересах России.

- можно принять, что мир очень сложен и многообразен, и есть регионы, весьма отличные от нашего. И что миросистемы, в которых они живут, существуют столетиями.

"Восток - дело тонкое".
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317
Александр Шевченко satra 37 минут назад
Особенности межкультурного общения в политической сфере так сказать ...
Единственный минус 15 лет и отсутствие харизмы, к 25 это пройдёт но пока это выглядит комично ... стоило нанять стилиста и имеджмейкера , а не пускать на самотёк ... вот так, это больше удар по репутации и самооценке парня чем польза, но это моё мнение ...
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3k
Василий Афиногенов 46 минут назад
медальки
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