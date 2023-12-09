"Что у него в чемодане?": в сети обсуждают видео, на котором засветился Адам Кадыров за работой начальника охраны

Стать в 15 лет начальником службы безопасности главы Республики сумеет не каждый. Адам Кадыров смог. Говорят, что за личные заслуги и хорошее знание Корана.

А недавно несовершеннолетнему начальнику пришлось сопровождать отца в ОАЭ, и Адам Кадыров подошёл к своей работе с максимальной серьёзностью. В соцсетях появилось видео, на котором можно его заметить за исполнением своих служебных обязанностей.

На записи видно, что за свитой Кадырова-старшего следуют репортеры с видеокамерами. Главе Чечни можно не беспокоиться - ситуация находится под контролем. За обстановкой следит сам А. Кадыров, одетый в строгий черный костюм, белую рубашку и контрастный галстук. Он поправляет тёмные очки жестом, характерным для киноперсонажей, и все понимают: если потребуется, сын сделает всё ради безопасности отца.