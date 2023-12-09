"Что у него в чемодане?": в сети обсуждают видео, на котором засветился Адам Кадыров за работой начальника охраны

16-летний сын главы Чечни прилетел с отцом в ОАЭ во время визита президента Путина и не отходил от него ни на шаг.
Стать в 15 лет начальником службы безопасности главы Республики сумеет не каждый. Адам Кадыров смог. Говорят, что за личные заслуги и хорошее знание Корана.
А недавно несовершеннолетнему начальнику пришлось сопровождать отца в ОАЭ, и Адам Кадыров подошёл к своей работе с максимальной серьёзностью. В соцсетях появилось видео, на котором можно его заметить за исполнением своих служебных обязанностей.
На записи видно, что за свитой Кадырова-старшего следуют репортеры с видеокамерами. Главе Чечни можно не беспокоиться - ситуация находится под контролем. За обстановкой следит сам А. Кадыров, одетый в строгий черный костюм, белую рубашку и контрастный галстук. Он поправляет тёмные очки жестом, характерным для киноперсонажей, и все понимают: если потребуется, сын сделает всё ради безопасности отца.
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В руке начальника охраны - темный чемоданчик, который сразу привлёк внимание интернет-пользователей. «А что за таинственная сумочка у Адама в руке?», — поинтересовались одни. В соцсетях стали выдвигать предположения, что бы могло лежать в чемоданчике.
Фигурировали разные версии - от учебников (ведь А.Кадыров по возрасту должен учиться в школе) до бутербродов. Кто-то предположил, что в портфеле могут лежать награды А.Кадырова, ведь их много, и на униформу не наденешь.
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Они в школу идут. Батю вызвали за плохое воспитание сына. Дерётся, хулиганит, хамит учителям...
Понты зашкаливают, интеллект спрятался и боится выходить, иначе его просто засмеют.
Доктор Зло и его Мини-Мы.
Рамзан Ахматович, помимо главы важного региона, так же в некотором роде курирует взаимоотношения с Саудовской Аравией, ОАЭ и некоторыми другими мусульманскими странами.
Это все, внимание, наследные монархии.
Далее, относительно недавно проскочили новости об отравлении Рамзана Ахматовича. Очень многое на него завязано, а время сейчас сложное. Вот и вводят в курс дела Адама, так сказать "натаскивают", знакомят, представляют.
Ко всему этому можно относится как к некой архаике, но это реалии этого региона.
Там так принято.
Один из базисов успешных взаимоотношений - быть понятным.
У нас свободная страна.
- можно продолжать посмеиваться, не понимая, что это не цирк. Люди выстраивают взаимоотношения с другими странами в интересах России.
- можно продолжать посмеиваться, понимая, что это не цирк. Люди выстраивают взаимоотношения с другими странами в интересах России.
- можно принять, что мир очень сложен и многообразен, и есть регионы, весьма отличные от нашего. И что миросистемы, в которых они живут, существуют столетиями.
"Восток - дело тонкое".
Единственный минус 15 лет и отсутствие харизмы, к 25 это пройдёт но пока это выглядит комично ... стоило нанять стилиста и имеджмейкера , а не пускать на самотёк ... вот так, это больше удар по репутации и самооценке парня чем польза, но это моё мнение ...
Видимо действительно количество попыток перевалило за какой-то порог, что пришлось в таком возрасте начинать.
А по поводу репутации и самооценке:
На таком уровне человек становится "функцией". Которую реализуют некоторое количество очень опытных людей.
Помогут.
П.С. Владимир Владимирович на заре президентства тоже многим казался смешным и нелепым временщиком. Рамзан Ахматович - в 30 лет глава региона и тоже многие недооценивали.