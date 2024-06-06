"Не хочу жить в окружении Климов Чугункиных и Шариковых": иноагент и экстремист Панин рассказал, что думает о России.

Скандальный актёр считает, что на Родине можно сняться в фильме, посетить могилу матери, понастальгировать, а потом уехать подальше от этого места.
Алексей Панин* уже несколько лет живёт за рубежом. Сначала он осел в Испании, после уехал за американской мечтой. Возвращаться на Родину не планирует, точнее, говорит, что мог бы приехать, но на время и ради вполне определённых целей. Актёра не устраивает "основная масса" россиян, явно недалёких и не таких свободных как он сам.
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Надо сказать, россияне не слишком огорчились нежеланию скандального актёра приезжать в РФ.
В конце концов жить нужно там, где человеку свободно и хорошо. А у каждого понятие свободы - своё. Возможно, у Панина* - это гадить на газоне? Россиянам же своих асоциальных личностей хватает, так что вряд ли кто-то заплачет от невозможности увидеть артиста в московском баре или где там еще.
Интересно, сколько заплатил актёру за это интервью М.Ходорковский?**
Ранее признанный иноагентом А.Панин* в конце мая был включён в список экстремистов и террористов РФ.
*Внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов
**Признан в РФ иностранным агентом
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Не пости его и сволочкову больше.
Тут вроде сайт хорошего настроения...
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Он так говорит,потому что понимает,что послали нахер.Это как бабы говорят,типа я сама ушла,а не он меня бросил.Психологический приём.А так он конечно мудак конченый.