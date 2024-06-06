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"Не хочу жить в окружении Климов Чугункиных и Шариковых": иноагент и экстремист Панин рассказал, что думает о России

"Не хочу жить в окружении Климов Чугункиных и Шариковых": иноагент и экстремист Панин рассказал, что думает о России

Автор:
06 июня 2024 13:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Панин*   Ходорковский*   Шариков   актёр   возвращение в Россию   знаменитости   интервью   
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Скандальный актёр считает, что на Родине можно сняться в фильме, посетить могилу матери, понастальгировать, а потом уехать подальше от этого места.

Алексей Панин* уже несколько лет живёт за рубежом. Сначала он осел в Испании, после уехал за американской мечтой. Возвращаться на Родину не планирует, точнее, говорит, что мог бы приехать, но на время и ради вполне определённых целей. Актёра не устраивает "основная масса" россиян, явно недалёких и не таких свободных как он сам.


Надо сказать, россияне не слишком огорчились нежеланию скандального актёра приезжать в РФ.



В конце концов жить нужно там, где человеку свободно и хорошо. А у каждого понятие свободы - своё. Возможно, у Панина* - это гадить на газоне? Россиянам же своих асоциальных личностей хватает, так что вряд ли кто-то заплачет от невозможности увидеть артиста в московском баре или где там еще.


Интересно, сколько заплатил актёру за это интервью М.Ходорковский?**

Ранее признанный иноагентом А.Панин* в конце мая был включён в список экстремистов и террористов РФ.


*Внесен в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов

**Признан в РФ иностранным агентом

Источник:

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Метки: Видео   Панин*   Ходорковский*   Шариков   актёр   возвращение в Россию   знаменитости   интервью   
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41  комментарий
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2k
Damvrot Hohlam Час назад
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11k
vasilykopkov 7 минут назад
Автор, нахрена раскручивать это гуано?
Не пости его и сволочкову больше.
Тут вроде сайт хорошего настроения...
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4k
Вячеслав 8 минут назад
В прошлом году этот хранитель гейропейских ценностей приезжал к нас в Эстонию. Нажрался и бегал голый по гостинице, где его менты повязали, потом под покровом ночи насрал на улице под дверь салона красоты.
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532
Массажир Петро 9 минут назад
Ну и рожа , спился совсем
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5k
grigorenko vladislav 12 минут назад
Абсолютно характерно, что последнее гавно всегда убеждено, что оно и только оно - золото высшей пробы.
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Доктор 17 минут назад
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Доктор 17 минут назад
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Доктор 17 минут назад
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11k
Доктор 17 минут назад
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13k
Limon 19 минут назад
Собакоёп? Кому ты нах здесь нужен?
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5k
Алекс Лом 20 минут назад
Да и нормальной стране с нормальными людьми не нужен дебил с ногой в жопе
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11k
sedoisever 21 минуту назад
Я принял бы закон о наказании (штрафе) для тех, кто вспоминает всякое говно и тащит его на ресурсы. Тем самым кормит всех этих ублюдков.
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−13
2k
Сергей Полчаса назад
Я его даже за актёра не считаю
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37k
БамбарбияКиргуду 36 минут назад
"Не хочу жить в окружении Климов Чугункиных и Шариковых": иноагент и экстремист Панин рассказал, что думает о России.
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Он так говорит,потому что понимает,что послали нахер.Это как бабы говорят,типа я сама ушла,а не он меня бросил.Психологический приём.А так он конечно мудак конченый.
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11k
Клёст 37 минут назад
Ему в России можно жить только в тюрьме: в розыске за оправдание терроризма.
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7k
Трям 45 минут назад
Все собаки в России выдохнули с облегчением...
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591
Александр Поляков 45 минут назад
Да уж.. В России жить это вам не ногу в жопу пихать.
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16k
Ivan 46 минут назад
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14k
Григорий Бабкин 47 минут назад
Был такой, не побоюсь этого слова - гениальнейший актёр - Панин. А вот это спившееся говно - даже не однофамилец.

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51
XFILEX 51 минуту назад
зачем вообще писать о нём, постить и пересказывать? через день никто об этом дерьме и не вспомнит..
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2176 постов (2165 в горячем)

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