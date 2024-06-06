"Не хочу жить в окружении Климов Чугункиных и Шариковых": иноагент и экстремист Панин рассказал, что думает о России.

Алексей Панин* уже несколько лет живёт за рубежом. Сначала он осел в Испании, после уехал за американской мечтой. Возвращаться на Родину не планирует, точнее, говорит, что мог бы приехать, но на время и ради вполне определённых целей. Актёра не устраивает "основная масса" россиян, явно недалёких и не таких свободных как он сам.